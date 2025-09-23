back to top
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ: Η 100% επιδότηση μισθών φέρνει νέα δυναμική στην ασφαλιστική αγορά

Η ΔΥΠΑ συνεχίζει το πρόγραμμα που συνδυάζει απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους και δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ), προσφέροντας στις επιχειρήσεις 100% επιδότηση μισθών και εισφορών για έναν ολόκληρο χρόνο. Η ενίσχυση φτάνει τα 1.118€/μήνα ανά εργαζόμενο, χωρίς υποχρέωση διατήρησης προσωπικού μετά τη λήξη του προγράμματος.

Οι άνεργοι παρακολουθούν 80 ώρες κατάρτισης και λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα 400€, πριν ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό των επιχειρήσεων. Το μέτρο επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσλάβουν προσωπικό χωρίς οικονομικό ρίσκο, ενώ οι εργαζόμενοι αποκτούν νόμιμη απασχόληση και εκπαίδευση.

Για την ασφαλιστική αγορά, το πρόγραμμα ανοίγει νέες προοπτικές. Η αύξηση της νόμιμης απασχόλησης σημαίνει μεγαλύτερη βάση για ασφαλιστικές εισφορές και μείωση της μαύρης εργασίας, ενώ οι επιχειρήσεις μπορεί να στραφούν σε ομαδικά ασφαλιστικά συμβόλαια υγείας ή επαγγελματικής ευθύνης για τους νέους εργαζόμενους.

Αν και το πρόγραμμα δεν αφορά άμεσα την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων, δημιουργεί έμμεσες ευκαιρίες για ανάπτυξη της αγοράς, καθώς η νομιμοποίηση της απασχόλησης και η εκπαίδευση του προσωπικού ανοίγουν τον δρόμο για πρόσθετες ασφαλιστικές ανάγκες.

Πληροφορίες και αιτήσεις: gov.gr – Πρόγραμμα ΔΥΠΑ

