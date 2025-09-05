Προειδοποίηση EMA: Εξάπλωση παράνομων φαρμάκων GLP-1 – Κίνδυνοι από αγορές μέσω διαδικτύου

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) και οι Εθνικές Αρχές Φαρμάκων (HMA) απευθύνουν αυστηρή προειδοποίηση προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αυξανόμενη απειλή από παράνομα φαρμακευτικά προϊόντα που διαφημίζονται και πωλούνται διαδικτυακά.

Ραγδαία αύξηση παρατηρείται στην κυκλοφορία μη εγκεκριμένων σκευασμάτων που παρουσιάζονται ως αγωνιστές των υποδοχέων GLP-1, όπως είναι η σεμαγλουτίδη, η λιραγλουτίδη και η τιρζεπατίδη, τα οποία προωθούνται για απώλεια βάρους και αντιμετώπιση του διαβήτη.

Οι αρχές προειδοποιούν για τα παράνομα φάρμακα GLP-1 και ενημερώνουν το κοινό για το πώς διακινούνται και τι κινδύνους κρύβουν. Τα προϊόντα αυτά πωλούνται μέσω ψευδών ιστοσελίδων και προωθούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να είναι εγκεκριμένα και χωρίς να πληρούν τα απαραίτητα πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Συχνά δεν περιέχουν τη δραστική ουσία που ισχυρίζονται ή περιέχουν επικίνδυνα επίπεδα άλλων ουσιών. Οι χρήστες διατρέχουν υψηλό κίνδυνο αποτυχίας της θεραπείας, σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών και επικίνδυνων αλληλεπιδράσεων με άλλα φάρμακα.

Διαδικτυακή παραπλάνηση και ψευδείς εγκρίσεις

Οι αρχές έχουν εντοπίσει εκατοντάδες ψεύτικα προφίλ στο Facebook, παραπλανητικές διαφημίσεις και καταχωρίσεις σε ηλεκτρονικά καταστήματα, πολλά από τα οποία φιλοξενούνται εκτός ΕΕ. Ορισμένες ιστοσελίδες και διαφημίσεις χρησιμοποιούν καταχρηστικά επίσημα λογότυπα και ψευδείς εγκρίσεις για να παραπλανήσουν τους καταναλωτές. Οι εθνικές αρχές παρακολουθούν ενεργά τους παράνομους προμηθευτές και προχωρούν σε ενέργειες όπως απόσυρση προϊόντων, μπλοκάρισμα ιστοσελίδων και διασυνοριακή συνεργασία με φορείς επιβολής και διεθνείς εταίρους.

Συνταγογραφούμενα φάρμακα μόνο με ιατρική επίβλεψη

Οι αγωνιστές GLP-1 είναι φάρμακα που χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή για σοβαρές παθήσεις όπως είναι ο διαβήτης και η παχυσαρκία. Πρέπει να λαμβάνονται αποκλειστικά υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Οι ασθενείς που θεωρούν ότι μπορεί να ωφεληθούν από τέτοια θεραπεία οφείλουν να απευθυνθούν σε γιατρό και να αποφεύγουν την αγορά από μη εγκεκριμένες πηγές.

Πώς να εντοπίζετε νόμιμους διαδικτυακούς πωλητές φαρμάκων στην ΕΕ

Η διαδικτυακή πώληση φαρμάκων που απαιτούν ιατρική συνταγή δεν επιτρέπεται σε όλα τα κράτη μέλη. Για την προστασία των καταναλωτών, η ΕΕ έχει θεσπίσει κοινό λογότυπο που εμφανίζεται στις ιστοσελίδες όλων των εγγεγραμμένων διαδικτυακών φαρμακείων και πωλητών. Κάνοντας κλικ στο λογότυπο, ο χρήστης μεταφέρεται στο εθνικό μητρώο εγκεκριμένων πωλητών. Αν μια ιστοσελίδα δεν φέρει αυτό το λογότυπο ή δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο, τότε λειτουργεί παράνομα.

Ενδείξεις ότι ένα φάρμακο είναι παράνομο

Ένα προϊόν είναι πιθανόν παράνομο εάν διαφημίζεται ως εγκεκριμένο από εθνική αρχή ή φέρει επίσημα λογότυπα, πωλείται μέσω ανεπίσημων ιστοσελίδων ή κοινωνικών δικτύων, ισχυρίζεται ότι είναι ανώτερο από εγκεκριμένες θεραπείες χωρίς επιστημονικά στοιχεία, δεν είναι διαθέσιμο μέσω αδειοδοτημένων φαρμακείων ή η ιστοσελίδα δεν φέρει το κοινό λογότυπο της ΕΕ.

