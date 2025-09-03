Παγκόσμια υγεία και δημογραφική κρίση έως το 2050: Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα

Η παγκόσμια υγεία έχει μεταμορφωθεί θεαματικά τις τελευταίες πέντε δεκαετίες, με αύξηση του προσδόκιμου ζωής και μείωση της παιδικής θνησιμότητας. Ωστόσο, η γήρανση του πληθυσμού και η άνοδος των χρόνιων νοσημάτων θέτουν νέες προκλήσεις για τις κοινωνίες και τα συστήματα υγείας.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση των Chang και συνεργατών στο Lancet τον Αύγουστο του 2025, η ζωή των ανθρώπων έγινε μακρύτερη και ποιοτικότερη. Το προσδόκιμο ζωής αυξήθηκε από τα 56 στα 73 έτη, ενώ η παιδική θνησιμότητα μειώθηκε χάρη σε εμβολιασμούς, θεραπείες και καλύτερη διατροφή καθώς και εξαιτίας της προόδου της ιατρικής επιστήμης και των δημόσιων πολιτικών υγείας.

Η καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η βιολόγος Αλεξάνδρα Σταυροπούλου συνοψίζουν τα κυριότερα σημεία της δημοσίευσης:

Η γήρανση του πληθυσμού ως νέα παγκόσμια πρόκληση

Η μέση ηλικία παγκοσμίως αυξάνεται, φτάνοντας τα 36 έτη έως το 2050. Παράλληλα, η μέση ηλικία θανάτου προβλέπεται να αγγίξει τα 82 έτη. Οι κοινωνίες καλούνται να διαχειριστούν την αύξηση των χρόνιων παθήσεων, όπως καρδιοπάθειες, διαβήτης και άνοια.

Αύξηση του δείκτη θανάτων λόγω δημογραφικής μεταβολής

Το 2019 καταγράφηκε ο χαμηλότερος παγκόσμιος δείκτης αδρών θανάτων. Ωστόσο, η γήρανση του πληθυσμού οδηγεί σε αύξηση των απόλυτων αριθμών θανάτων, χωρίς να σημαίνει ότι οι άνθρωποι πεθαίνουν νωρίτερα.

Ανισότητες στην υγεία μεταξύ περιοχών και χωρών

Η Κίνα και η Ινδία σημείωσαν σημαντική πρόοδο, ενώ η Υποσαχάρια Αφρική βελτίωσε τη δημόσια υγεία. Αντίθετα, στις Ηνωμένες Πολιτείες παρατηρείται αύξηση θανάτων σε μεσήλικες λόγω υπερδοσολογιών, αυτοκτονιών και νοσημάτων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής.

Μεταβολή στις αιτίες θανάτου και άνοδος του διαβήτη

Οι λοιμώξεις και τα παιδικά νοσήματα υποχωρούν, ενώ τα μη μεταδοτικά νοσήματα κυριαρχούν. Ο σακχαρώδης διαβήτης αυξάνεται σταθερά, ιδιαίτερα στην Ινδία και την ανατολική Ευρώπη, αποτελώντας κρίσιμο πεδίο παρέμβασης.

Οι κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις της υγειονομικής αλλαγής

Η μείωση των γεννήσεων και η αύξηση των ηλικιωμένων δημιουργούν πιέσεις στα δημόσια ταμεία και στα συστήματα φροντίδας. Η αντιμετώπιση των καρδιοπαθειών, του καρκίνου και του διαβήτη είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

