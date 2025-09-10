Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας: Μηχάνημα αιχμής για τον έγκαιρο εντοπισμό του καρκίνου του πνεύμονα

Η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας ενισχύεται με νέο μηχάνημα υπερήχων υψηλής τεχνολογίας, από τα πρώτα που εγκαθίστανται στη χώρα, το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι ανάγκες της κλινικής είναι αυξημένες, καθώς εξυπηρετεί ασθενείς από τη Θεσσαλία αλλά και από ευρύτερες περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.

Τη σημασία του νέου εξοπλισμού στην Πνευμονολογική Κλινική τόνισε ο καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, σε δηλώσεις του στο larissaprsess.gr, σημειώνοντας ότι το νέο μηχάνημα αυξάνει τη διαγνωστική ικανότητα, εντοπίζοντας περιφερικές βλάβες με τη χρήση υπερήχων. Στο βρογχολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου διενεργούνται 20 έως 30 βρογχοσκοπήσεις την εβδομάδα, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της αναβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού.

