back to top
30.4 C
Athens
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας: Μηχάνημα αιχμής για τον έγκαιρο εντοπισμό του καρκίνου του πνεύμονα

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Υγεία

Η Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας ενισχύεται με νέο μηχάνημα υπερήχων υψηλής τεχνολογίας, από τα πρώτα που εγκαθίστανται στη χώρα, το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι ανάγκες της κλινικής είναι αυξημένες, καθώς εξυπηρετεί ασθενείς από τη Θεσσαλία αλλά και από ευρύτερες περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας.

Τη σημασία του νέου εξοπλισμού στην Πνευμονολογική Κλινική τόνισε ο καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης, σε δηλώσεις του στο larissaprsess.gr, σημειώνοντας ότι το νέο μηχάνημα αυξάνει τη διαγνωστική ικανότητα, εντοπίζοντας περιφερικές βλάβες με τη χρήση υπερήχων. Στο βρογχολογικό εργαστήριο του νοσοκομείου διενεργούνται 20 έως 30 βρογχοσκοπήσεις την εβδομάδα, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία της αναβάθμισης του τεχνολογικού εξοπλισμού.

- Advertisement -

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Συμμαχία Affidea Ελλάδος και Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος

Newsroom 3 -
Σκοπός του μνημονίου συνεργασίας, η ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και η προώθηση ενός πιο συμπεριληπτικού μοντέλου φροντίδας
Διαβάστε περισσότερα

Μικροβίωμα και καρκίνος στους νέους: ανησυχητική αύξηση περιστατικών κάτω των 50 ετών

Newsroom 3 -
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε νεότερες ηλικίες - Πού στρέφουν την προσοχή τους οι επιστήμονες
Διαβάστε περισσότερα

Χειροπέδες σε διευθυντή δημόσιου νοσοκομείου για δωροληψία

Newsroom 3 -
Ο συλληφθείς φέρεται να ζητούσε χρηματικά ποσά από ασθενείς και τις οικογένειές τους για επίσπευση ιατρικών διαδικασιών
Διαβάστε περισσότερα

Γιαννάκος: Καμία αναφορά σε μισθούς και ΒΑΕ υγειονομικών από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Newsroom 3 -
Παρά τις εξαγγελίες για καλύτερο ΕΣΥ σε 2 χρόνια, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι χωρίς αύξηση κρατικής χρηματοδότησης είναι αδύνατη ουσιαστική βελτίωση
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Ευρωκλινική: Εν αναμονή πορίσματος ΕΚΕΑ για τη λανθασμένη μετάγγιση αίματος

Newsroom 3 -
Η διαδικασία ελέγχου από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ξεκίνησε τη Δευτέρα και προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός 2-3 ημερών
Διαβάστε περισσότερα

Συμμαχία Affidea Ελλάδος και Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος

Newsroom 3 -
Σκοπός του μνημονίου συνεργασίας, η ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και η προώθηση ενός πιο συμπεριληπτικού μοντέλου φροντίδας
Διαβάστε περισσότερα

Μικροβίωμα και καρκίνος στους νέους: ανησυχητική αύξηση περιστατικών κάτω των 50 ετών

Newsroom 3 -
Ο καρκίνος του παχέος εντέρου εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε νεότερες ηλικίες - Πού στρέφουν την προσοχή τους οι επιστήμονες
Διαβάστε περισσότερα

Τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για διαφάνεια στη χρέωση υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας

Newsroom 3 -
Η πρωτοβουλία ακολουθεί τη δέσμευση του κόμματος για διαφάνεια στα ασφάλιστρα, υπέρ του υγιούς ανταγωνισμού και κατά της ασυδοσίας
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Διεθνείς Ειδήσεις

Η Insurance Europe απαντά για τις επικουρικές συντάξεις

Στο πλαίσιο της σχετικής διαβούλευσης, η ομοσπονδία τονίζει μεταξύ άλλων ότι τα ευρωπαϊκά πλαίσια πρέπει να είναι πρακτικά και ευέλικτα
Επικαιρότητα

Σημαντική αύξηση αποδοχών και εισφορών από υπερωρίες-αργίες καταγράφει το ΥΕΚΑ

Τα στοιχεία 4μήνου αποδεικνύουν, κατά τη Ν. Κεραμέως, ότι η έξυπνη ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους ωφελεί εργαζομένους, επιχειρήσεις και ασφαλιστικά ταμεία
Θεσμικοί φορείς

ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για την άδεια σχολικής παρακολούθησης

Δικαιούχοι της άδειας, που χορηγείται για έως 4 ημέρες, είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης
Θεσμικοί φορείς

Ενημέρωση ΕΑΕΕ για τις δηλώσεις ΦΠΑ

Η ενημέρωση αφορά εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με οδηγίες συμπλήρωσης της σχετικής δήλωσης
Ανασφάλιστος

Ποιοι μπορούν να φέρουν ανάπτυξη στην ασφαλιστική αγορά;

Πώς φταίει η χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση, όταν ο δρόμος της ανάπτυξης δεν έχει οριοθετηθεί;
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.