32.4 C
Athens
Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Όταν τα σχολεία κλείνουν – Η δημογραφική κρίση και η συρρίκνωση της περιφερειακής αγοράς

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Editorial

Η εικόνα 766 σχολείων που κατεβάζουν ρολά στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα στατιστικό στοιχείο για το Υπουργείο Παιδείας. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η χώρα βυθίζεται σε μια οξεία δημογραφική κρίση, η οποία δεν αφήνει τίποτα ανεπηρέαστο: ούτε την κοινωνία, ούτε την οικονομία, ούτε –φυσικά– την αγορά.

Η δημογραφική κατάρρευση δεν είναι μια «βόμβα» που θα σκάσει σε τρεις δεκαετίες. Έχει ήδη σκάσει. Και η έκρηξή της ακούγεται καθαρά στις άδειες αίθουσες, στις ερημωμένες γειτονιές, στις μικρές επιχειρήσεις της περιφέρειας που βλέπουν την πελατεία τους να συρρικνώνεται χρόνο με τον χρόνο.

- Advertisement -

Για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές –όπως και για κάθε μικρό επαγγελματία της επαρχίας– η μείωση του πληθυσμού σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο: λιγότερους πελάτες, λιγότερα συμβόλαια, λιγότερο εισόδημα. Όταν οι νέοι φεύγουν, όταν τα χωριά αδειάζουν, όταν τα παιδιά μειώνονται, δεν χάνονται μόνο οι μαθητές. Χάνονται οι μελλοντικοί πελάτες, οι οικογένειες που θα αναζητούσαν ασφάλεια και κάλυψη, οι άνθρωποι που θα τροφοδοτούσαν την τοπική οικονομία.

Η δημογραφική κρίση είναι ο αόρατος εχθρός της περιφερειακής ανάπτυξης. Και αν δεν υπάρξει άμεσα μια γενναία πολιτική αντιμετώπισής της –με στήριξη της οικογένειας, με κίνητρα για νέες γεννήσεις, με πραγματικές ευκαιρίες για τους νέους στην περιφέρεια–, τότε η χώρα θα συνεχίσει να βλέπει σχολεία να κλείνουν, επαγγελματίες να μετακινούνται στα μεγάλα αστικά κέντρα και ολόκληρες περιοχές να σβήνουν από τον χάρτη.

- Advertisement -

Η ασφαλιστική αγορά έχει κάθε λόγο να υψώσει φωνή σε αυτό το ζήτημα. Γιατί, αν συνεχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε ως «δημογραφικό πρόβλημα», κινδυνεύουμε να μη δούμε την αλήθεια: ότι είναι πρώτα και κύρια οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα, που υπονομεύει την ίδια τη βιωσιμότητα της περιφέρειας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Τι δεν αλλάζει στην Υδρόγειο Ασφαλιστική

Newsroom 3 -
Η Υδρόγειος θα παραμείνει η ασφαλιστική με το ανθρώπινο πρόσωπο, που επενδύει συνεχώς σε στελέχη και συνεργάτες, αξιοποιώντας στο έπακρον τις ευκαιρίες
Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι μπορούν να φέρουν ανάπτυξη στην ασφαλιστική αγορά;

Newsroom 3 -
Πώς φταίει η χαμηλή ασφαλιστική συνείδηση, όταν ο δρόμος της ανάπτυξης δεν έχει οριοθετηθεί;
Διαβάστε περισσότερα

Οι 4 προτεραιότητες του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής

Newsroom 3 -
Ο νέος μέτοχος, κατά τον Σύλλογο, γνωρίζει ότι το σημαντικότερο στοιχείο του ενεργητικού είναι το ανθρώπινο δυναμικό και το εταιρικό δίκτυο
Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της χρηματοοικονομικής και ασφαλιστικής παιδείας στην Ευρώπη: Οι συστάσεις της Insurance Europe

Newsroom 3 -
Το έγγραφο τονίζει μεταξύ άλλων την ανάγκη για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, των εταιρειών και άλλων φορέων - Οι προεκτάσεις για την Ελλάδα
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

ΠΟΑΔ: Παρουσία και διάλογος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Newsroom 3 -
Η ΠΟΑΔ ανέδειξε τη διαρκή δέσμευσή της για υποστήριξη των επαγγελματιών της διαμεσολάβησης και δημιουργία ενός ενιαίου, δυναμικού επαγγελματικού δικτύου
Διαβάστε περισσότερα

Η Apeiron Insurance Project στο Monte Carlo 2025: Νέα βήματα στην παγκόσμια αγορά

Newsroom 3 -
Προβάλλοντας την καινοτομία και τη στρατηγική συνεργασία ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, η Apeiron συνεχίζει να εδραιώνει τον διεθνή της ρόλο
Διαβάστε περισσότερα

Τι δεν αλλάζει στην Υδρόγειο Ασφαλιστική

Newsroom 3 -
Η Υδρόγειος θα παραμείνει η ασφαλιστική με το ανθρώπινο πρόσωπο, που επενδύει συνεχώς σε στελέχη και συνεργάτες, αξιοποιώντας στο έπακρον τις ευκαιρίες
Διαβάστε περισσότερα

200 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες για την Παιδεία – Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» αλλάζει τα σχολεία

Newsroom 3 -
Συνεργαζόμενες με την Πολιτεία, οι 4 τράπεζες επενδύουν στο μέλλον της νέας γενιάς και συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Θεσμικοί φορείς

Μήνυμα της Επιτροπής Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του ΕΕΑ για τη νέα σχολική χρονιά

Το ΕΕΑ δηλώνει πως θα συνεχίσει μέσω της Επιτροπής να είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια που ενισχύει την ποιοτική εκπαίδευση και την πρόοδο της νέας γενιάς
Θεσμικοί φορείς

ΠΟΑΔ: Παρουσία και διάλογος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Η ΠΟΑΔ ανέδειξε τη διαρκή δέσμευσή της για υποστήριξη των επαγγελματιών της διαμεσολάβησης και δημιουργία ενός ενιαίου, δυναμικού επαγγελματικού δικτύου
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Η Apeiron Insurance Project στο Monte Carlo 2025: Νέα βήματα στην παγκόσμια αγορά

Προβάλλοντας την καινοτομία και τη στρατηγική συνεργασία ως βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, η Apeiron συνεχίζει να εδραιώνει τον διεθνή της ρόλο
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Τι δεν αλλάζει στην Υδρόγειο Ασφαλιστική

Η Υδρόγειος θα παραμείνει η ασφαλιστική με το ανθρώπινο πρόσωπο, που επενδύει συνεχώς σε στελέχη και συνεργάτες, αξιοποιώντας στο έπακρον τις ευκαιρίες
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

200 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες για την Παιδεία – Το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» αλλάζει τα σχολεία

Συνεργαζόμενες με την Πολιτεία, οι 4 τράπεζες επενδύουν στο μέλλον της νέας γενιάς και συμβάλλουν ενεργά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.