back to top
30.2 C
Athens
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Όταν ένα τιμολόγιο μένει ανεξόφλητο: Υπαρκτός κίνδυνος για τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Διεθνείς Ειδήσεις

Οι καθυστερήσεις πληρωμών γίνονται ολοένα και συχνότερες, και η ζημιά που προκαλούν σε μια μικρή επιχείρηση μπορεί να είναι ανεπανόρθωτη. Ένα μόνο ανεξόφλητο τιμολόγιο μπορεί να αποσταθεροποιήσει την ταμειακή ροή, να περιορίσει την πρόσβαση σε προμήθειες και να οδηγήσει ακόμη και σε αναστολή λειτουργίας. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα του πρόσφατου άρθρου της Coface, το οποίο εστιάζει στους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις λόγω καθυστερημένων πληρωμών, και στην ανάγκη για οργανωμένη και επαγγελματική ανάκτηση απαιτήσεων.

Ορατός και υποτιμημένος κίνδυνος

- Advertisement -

Στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον, με υψηλό πληθωρισμό, αβεβαιότητα στις αγορές και συνεχή πίεση στη ρευστότητα, οι καθυστερήσεις πληρωμών έχουν πολλαπλασιαστεί. Η Coface επισημαίνει πως ο κίνδυνος για τις μικρές επιχειρήσεις είναι συχνά «σιωπηλός» και υποτιμημένος. Δεν χρειάζεται ένας μεγάλος πελάτης να καταρρεύσει για να υπάρξει πρόβλημα· αρκεί μία σημαντική καθυστέρηση.

Coface logoΌπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ένα μόνο τιμολόγιο που δεν εξοφλείται στην ώρα του μπορεί να παραλύσει τη λειτουργία μιας μικρής επιχείρησης, στερώντας της την απαραίτητη ρευστότητα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

- Advertisement -

Το άρθρο υπογραμμίζει ότι η ανάκτηση εμπορικών απαιτήσεων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μηχανισμός καταστολής, αλλά ως ενεργό εργαλείο πρόληψης κινδύνου. Η Coface τονίζει ότι η έγκαιρη και συστηματική διαχείριση των καθυστερημένων πληρωμών αποτελεί σήμερα ουσιαστική στρατηγική επιβίωσης, ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους υψηλού ανταγωνισμού ή περιορισμένης ρευστότητας.

Η προσέγγιση που προτείνει περιλαμβάνει τόσο φιλικές μεθόδους εξωδικαστικής διεκδίκησης όσο και – όπου χρειάζεται – πιο επίσημες νομικές διαδικασίες, πάντα με σκοπό τη διατήρηση της σχέσης με τον πελάτη αλλά και την προστασία της επιχείρησης από μεγαλύτερες ζημιές.

Οι μικρές επιχειρήσεις στο επίκεντρο του προβλήματος

Η Coface δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις είναι εκείνες που πλήττονται περισσότερο από το φαινόμενο των καθυστερημένων πληρωμών. Αυτές οι επιχειρήσεις συχνά δεν διαθέτουν εξειδικευμένα τμήματα διαχείρισης πιστώσεων και εξαρτώνται από περιορισμένο αριθμό πελατών.

Η καθυστέρηση πληρωμής από έναν βασικό πελάτη δεν είναι απλώς ένα ταμειακό πρόβλημα: μπορεί να σημάνει διακοπή προμηθειών, αδυναμία πληρωμής ΦΠΑ ή εισφορών, ακόμη και απώλεια θέσεων εργασίας. Η πρόληψη τέτοιων καταστάσεων προϋποθέτει ένα οργανωμένο πλαίσιο διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.

Η Coface καλεί τις επιχειρήσεις –ακόμη και τις μικρότερες– να σταματήσουν να βλέπουν την ανάκτηση οφειλών ως κάτι «έκτακτο» ή αμυντικό. Η διαχείριση των εμπορικών απαιτήσεων πρέπει να είναι κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού κάθε επιχείρησης και να συνδυάζεται με λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης, ώστε να μειώνεται η έκθεση στον κίνδυνο.

Το πλήρες άρθρο είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα της Coface.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η μεγάλη πρόκληση: Να πείσουμε τους νέους να νοιαστούν για τη σύνταξή τους!

Newsroom 3 -
Η σύνταξη δεν είναι απλά ένα μακρινό ποσό που θα πάρουμε στα γεράματά μας, αλλά μια επένδυση ζωής, που ξεκινά με μικρά βήματα σήμερα
Διαβάστε περισσότερα

Η Coface εγκρίνεται από το Lloyd’s για νέο συνδικάτο πιστωτικής ασφάλισης – Σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική αγορά

Newsroom 3 -
Η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα του Lloyd’s ενισχύουν την εμπιστοσύνη των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς συνεργασίες
Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΜΟΣ: Σημαντική άνοδος το 2024, στρατηγικός στόχος η καινοτομία

Newsroom 3 -
Ιδιαίτερη αναφορά κατά τη ΓΣ έγινε στην αύξηση της μερίδας των εταίρων, η οποία έφτασε σε πρωτοφανή για τον συνεταιρισμό επίπεδα
Διαβάστε περισσότερα

Coface: Οι εμπορικές πιστώσεις ως αντίβαρο στη χρηματοπιστωτική στενότητα

Newsroom 3 -
Η οικονομολόγος Mélina London αναλύει τον ρόλο των εμπορικών πιστώσεων στο νέο podcast της Coface
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η πορεία της Ασφάλισης Υγείας & Ζωής στα στάδια της ζωής μας

Newsroom 3 -
Το σημαντικό δεν είναι να έχεις «κάποια» ασφάλιση, αλλά την κατάλληλη ασφάλιση, στη σωστή στιγμή της ζωής σου
Διαβάστε περισσότερα

Howden Hellas: Συνεχίζει να ενισχύει το αποτύπωμά της στον τομέα της ασφάλισης έργων ΑΠΕ

Newsroom 3 -
Ο ρόλος της εταιρείας στην εξαγορά χαρτοφυλακίου αιολικών πάρκων ισχύος 150MW της EDPR από την Principia
Διαβάστε περισσότερα

Η μεγάλη πρόκληση: Να πείσουμε τους νέους να νοιαστούν για τη σύνταξή τους!

Newsroom 3 -
Η σύνταξη δεν είναι απλά ένα μακρινό ποσό που θα πάρουμε στα γεράματά μας, αλλά μια επένδυση ζωής, που ξεκινά με μικρά βήματα σήμερα
Διαβάστε περισσότερα

Παίζοντας με ασφάλεια: Προλαμβάνοντας τις αθλητικές απάτες

Newsroom 3 -
H Kaspersky συνιστά προσοχή σε πλατφόρμες streaming, πωλήσεις εισιτηρίων και αγορές προϊόντων
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Υγεία

Στρατηγική συνεργασία ΚΕΤΕΚΝΥ με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – Υπογραφή μνημονίου

Ευρωπαϊκά προγράμματα τίθενται στον πυρήνα μιας συνεργασίας με όραμα την καινοτομία
Υγεία

ΠΙΣ: Εκρηξη αποχωρήσεων γιατρών από το ΕΣΥ

Τα μέτρα του 2024 όχι μόνο δεν απέδωσαν, σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, αλλά επιδείνωσαν το ισοζύγιο του προσωπικού
Απόψεις

Η πορεία της Ασφάλισης Υγείας & Ζωής στα στάδια της ζωής μας

Το σημαντικό δεν είναι να έχεις «κάποια» ασφάλιση, αλλά την κατάλληλη ασφάλιση, στη σωστή στιγμή της ζωής σου
Κοινωνική Ασφάλιση

e-ΕΦΚΑ: Ποιους συνταξιούχους αφορά η σημερινή καταβολή αναδρομικών

Κατά την εκκαθάριση προέκυψαν 7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά και χρήζουν επανελέγχου
Υγεία

Γαλλία: Διαβητική σταμάτησε την ινσουλίνη χάρη σε βλαστοκύτταρα – Ιστορική ιατρική επιτυχία

Πώς χάρη σε μια καινοτόμο θεραπεία ο οργανισμός της ασθενούς άρχισε ξανά να παράγει φυσικά την πολύτιμη ορμόνη
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.