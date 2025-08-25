Όταν ένα τιμολόγιο μένει ανεξόφλητο: Υπαρκτός κίνδυνος για τη βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων

Οι καθυστερήσεις πληρωμών γίνονται ολοένα και συχνότερες, και η ζημιά που προκαλούν σε μια μικρή επιχείρηση μπορεί να είναι ανεπανόρθωτη. Ένα μόνο ανεξόφλητο τιμολόγιο μπορεί να αποσταθεροποιήσει την ταμειακή ροή, να περιορίσει την πρόσβαση σε προμήθειες και να οδηγήσει ακόμη και σε αναστολή λειτουργίας. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα του πρόσφατου άρθρου της Coface, το οποίο εστιάζει στους αυξανόμενους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις λόγω καθυστερημένων πληρωμών, και στην ανάγκη για οργανωμένη και επαγγελματική ανάκτηση απαιτήσεων.

Ορατός και υποτιμημένος κίνδυνος

Στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον, με υψηλό πληθωρισμό, αβεβαιότητα στις αγορές και συνεχή πίεση στη ρευστότητα, οι καθυστερήσεις πληρωμών έχουν πολλαπλασιαστεί. Η Coface επισημαίνει πως ο κίνδυνος για τις μικρές επιχειρήσεις είναι συχνά «σιωπηλός» και υποτιμημένος. Δεν χρειάζεται ένας μεγάλος πελάτης να καταρρεύσει για να υπάρξει πρόβλημα· αρκεί μία σημαντική καθυστέρηση.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ένα μόνο τιμολόγιο που δεν εξοφλείται στην ώρα του μπορεί να παραλύσει τη λειτουργία μιας μικρής επιχείρησης, στερώντας της την απαραίτητη ρευστότητα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

Το άρθρο υπογραμμίζει ότι η ανάκτηση εμπορικών απαιτήσεων δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μηχανισμός καταστολής, αλλά ως ενεργό εργαλείο πρόληψης κινδύνου. Η Coface τονίζει ότι η έγκαιρη και συστηματική διαχείριση των καθυστερημένων πληρωμών αποτελεί σήμερα ουσιαστική στρατηγική επιβίωσης, ειδικά για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους υψηλού ανταγωνισμού ή περιορισμένης ρευστότητας.

Η προσέγγιση που προτείνει περιλαμβάνει τόσο φιλικές μεθόδους εξωδικαστικής διεκδίκησης όσο και – όπου χρειάζεται – πιο επίσημες νομικές διαδικασίες, πάντα με σκοπό τη διατήρηση της σχέσης με τον πελάτη αλλά και την προστασία της επιχείρησης από μεγαλύτερες ζημιές.

Οι μικρές επιχειρήσεις στο επίκεντρο του προβλήματος

Η Coface δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις είναι εκείνες που πλήττονται περισσότερο από το φαινόμενο των καθυστερημένων πληρωμών. Αυτές οι επιχειρήσεις συχνά δεν διαθέτουν εξειδικευμένα τμήματα διαχείρισης πιστώσεων και εξαρτώνται από περιορισμένο αριθμό πελατών.

Η καθυστέρηση πληρωμής από έναν βασικό πελάτη δεν είναι απλώς ένα ταμειακό πρόβλημα: μπορεί να σημάνει διακοπή προμηθειών, αδυναμία πληρωμής ΦΠΑ ή εισφορών, ακόμη και απώλεια θέσεων εργασίας. Η πρόληψη τέτοιων καταστάσεων προϋποθέτει ένα οργανωμένο πλαίσιο διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.

Η Coface καλεί τις επιχειρήσεις –ακόμη και τις μικρότερες– να σταματήσουν να βλέπουν την ανάκτηση οφειλών ως κάτι «έκτακτο» ή αμυντικό. Η διαχείριση των εμπορικών απαιτήσεων πρέπει να είναι κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού κάθε επιχείρησης και να συνδυάζεται με λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης, ώστε να μειώνεται η έκθεση στον κίνδυνο.

Το πλήρες άρθρο είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα της Coface.