ORSA: Πρόοδο στην ενσωμάτωση κλιματικών κινδύνων διαπιστώνει η EIOPA

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) εξέδωσε δημόσια δήλωση σχετικά με τα πορίσματα διαδικασίας παρακολούθησης για τον τρόπο με τον οποίο οι (αντ)ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη ενσωματώνουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στην ίδια αξιολόγηση κινδύνων και φερεγγυότητας (ORSA). Η άσκηση ακολουθεί την από το 2021 γνωμοδότηση της EIOPA σχετικά με την εποπτεία των σεναρίων κινδύνου κλιματικής αλλαγής στην ORSA, καθώς και σχετικές οδηγίες εφαρμογής που αποσκοπούν στη καθιέρωση συνεπών πρακτικών.

Τα αποτελέσματα της άσκησης δείχνουν ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ενσωμάτωση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο της διαχείρισης κινδύνων. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της άσκησης περιλαμβάνουν πλέον αξιολογήσεις κινδύνου κλιματικής αλλαγής στις ORSA τους, καλύπτοντας τόσο τους φυσικούς κινδύνους όσο και τους κινδύνους μετάβασης. Οι (αντ)ασφαλιστικές εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα κάνουν επίσης μεγαλύτερη χρήση της ανάλυσης σεναρίων για την αξιολόγηση των πιθανών οικονομικών επιπτώσεων αυτών των κινδύνων. Σε έναν αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων, οι αξιολογήσεις της κλιματικής αλλαγής συνδέονται με καθορισμένες διαχειριστικές ενέργειες και λαμβάνονται υπόψη στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Η άσκηση ανέδειξε επίσης σημαντικές προκλήσεις, όπως σημαντικές διαφορές στις προσεγγίσεις των διαφόρων δικαιοδοσιών, περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων υψηλής ποιότητας, αξιοπιστίας και ανάλυσης, καθώς και δυσκολία επέκτασης του χρονικού ορίζοντα των αναλύσεων πέραν του συνήθους για την ORSA.

Η EIOPA διαπιστώνει επίσης πως οι εποπτικές πρακτικές εξελίσσονται και διαφέρουν ως προς την ωριμότητά τους μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, πολλές εθνικές εποπτικές αρχές ενισχύουν ενεργά τις μεθοδολογίες και τις ικανότητές τους στον τομέα. Η EIOPA δηλώνει πως παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη της εποπτικής σύγκλισης και της ανάπτυξης ικανοτήτων σε αυτόν τον σημαντικό τομέα και θα συνεχίσει να αναπτύσσει δραστηριότητες προς αυτόν τον σκοπό.

Διαβάστε περισσότερα στο αρχείο της δημόσιας δήλωσης: Public statement on the monitoring exercise on the use of climate change scenarios in the ORSA