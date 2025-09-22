Ολομέλεια Ιατρικών Συλλόγων στη Ρόδο για τη νησιωτικότητα και την υγειονομική κάλυψη

Η Ολομέλεια των Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων της χώρας πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 20 Σεπτεμβρίου 2025, με τη συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η νησιωτικότητα και οι υπηρεσίες υγείας, με έμφαση στα κίνητρα που πρέπει να δοθούν για την επαρκή στελέχωση των νησιωτικών και δυσπρόσιτων περιοχών.

Στην Ολομέλεια παρευρέθηκαν πολιτικοί, αυτοδιοικητικοί και εκπρόσωποι φορέων, τονίζοντας τη βαρύτητα του ζητήματος. Πριν την έναρξη των εργασιών, πραγματοποιήθηκε η βράβευση του τέως προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου Χρήστου Μαντά, ως αναγνώριση της προσφοράς του στον τοπικό και πανελλήνιο ιατρικό χώρο.

- Advertisement -

Η πρόκληση της υγειονομικής κάλυψης στα νησιά

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος παρουσίασε τα βασικά δεδομένα:

- Advertisement -

ενώ η Ελλάδα διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό ιατρών αναλογικά στην Ευρώπη, παρατηρείται έντονη ανισοκατανομή .

. Στο Βόρειο Αιγαίο υπηρετεί μόλις το 1,1% των ιατρών της χώρας , ενώ

, ενώ στο Νότιο Αιγαίο το 1,9% .

. Το υψηλό κόστος ζωής, η έλλειψη υποδομών και η γεωγραφική απομόνωση λειτουργούν αποτρεπτικά για τη στελέχωση.

Αναλυτικές προτάσεις για κίνητρα και παρεμβάσεις

Ο ΠΙΣ κατέθεσε ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων για την προσέλκυση και παραμονή ιατρών στις νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές…

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr