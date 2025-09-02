Ο ΣΕΜΑ συμμετέχει στη ΔΕΘ – Παρουσία και εξωστρέφεια στη Βόρεια Ελλάδα

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) εγκαινιάζει φέτος μια νέα στρατηγική εξωστρέφειας, ξεκινώντας από τη Βόρεια Ελλάδα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο ΣΕΜΑ συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φιλοξενούμενος στο περίπτερο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), με στόχο την ανάδειξη του ρόλου των Μεσιτών Ασφαλίσεων και της συμβολής τους στην οικονομία και στην κοινωνία. Η παρουσία του Συνδέσμου πλαισιώνεται από τη συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου και από δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΜΑ διοργανώνει ειδική εκδήλωση γνωριμίας και διαλόγου με τους Μεσίτες Ασφαλίσεων της Βόρειας Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 12:00 έως τις 15:00, στην αίθουσα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), δίνοντας την ευκαιρία για ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων πάνω στα επίκαιρα ζητήματα του κλάδου, αλλά και για παρουσίαση του έργου και της στρατηγικής του Συνδέσμου. Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης Βόρειας Ελλάδας.

- Advertisement -

«Η συμμετοχή μας στη ΔΕΘ σηματοδοτεί το άνοιγμα του Συνδέσμου σε νέους ορίζοντες και τη δέσμευσή μας να βρισκόμαστε δίπλα στους συναδέλφους της Βόρειας Ελλάδας», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Κωστής Αλφιέρης, υπογραμμίζοντας πως «οι Μεσίτες Ασφαλίσεων αποτελούν στρατηγικούς συμβούλους για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και με αυτή την πρωτοβουλία επιβεβαιώνουμε τον ρόλο μας ως ουσιαστικού συνδετικού κρίκου ανάμεσα στην αγορά και την κοινωνία».

Με συνέπεια και σταθερό όραμα, ο ΣΕΜΑ συνεχίζει να επενδύει στην εξωστρέφεια, την ενότητα και τη διεύρυνση συνεργασιών, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο των Μεσιτών Ασφαλίσεων στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα.