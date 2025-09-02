33.4 C
Athens
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025

Ο ΣΕΜΑ συμμετέχει στη ΔΕΘ – Παρουσία και εξωστρέφεια στη Βόρεια Ελλάδα

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Εκδηλώσεις

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων (ΣΕΜΑ) εγκαινιάζει φέτος μια νέα στρατηγική εξωστρέφειας, ξεκινώντας από τη Βόρεια Ελλάδα. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο ΣΕΜΑ συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, φιλοξενούμενος στο περίπτερο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ), με στόχο την ανάδειξη του ρόλου των Μεσιτών Ασφαλίσεων και της συμβολής τους στην οικονομία και στην κοινωνία. Η παρουσία του Συνδέσμου πλαισιώνεται από τη συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου και από δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΜΑ διοργανώνει ειδική εκδήλωση γνωριμίας και διαλόγου με τους Μεσίτες Ασφαλίσεων της Βόρειας Ελλάδας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 12:00 έως τις 15:00, στην αίθουσα «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ), δίνοντας την ευκαιρία για ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων πάνω στα επίκαιρα ζητήματα του κλάδου, αλλά και για παρουσίαση του έργου και της στρατηγικής του Συνδέσμου. Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τη συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης Βόρειας Ελλάδας.

- Advertisement -

«Η συμμετοχή μας στη ΔΕΘ σηματοδοτεί το άνοιγμα του Συνδέσμου σε νέους ορίζοντες και τη δέσμευσή μας να βρισκόμαστε δίπλα στους συναδέλφους της Βόρειας Ελλάδας», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Κωστής Αλφιέρης, υπογραμμίζοντας πως «οι Μεσίτες Ασφαλίσεων αποτελούν στρατηγικούς συμβούλους για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες και με αυτή την πρωτοβουλία επιβεβαιώνουμε τον ρόλο μας ως ουσιαστικού συνδετικού κρίκου ανάμεσα στην αγορά και την κοινωνία».

Με συνέπεια και σταθερό όραμα, ο ΣΕΜΑ συνεχίζει να επενδύει στην εξωστρέφεια, την ενότητα και τη διεύρυνση συνεργασιών, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο των Μεσιτών Ασφαλίσεων στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η Διοικητική Επιτροπή του ΕΕΑ έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενόψει των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Επιμελητηρίου

Newsroom 3 -
Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε επίσης τον κ. Τασούλα για πρωτοβουλίες που αφορούν ΜμΕ, ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους και αυτοαπασχολούμενους
Διαβάστε περισσότερα

Η υγεία στα χέρια σου: Παρουσίαση του MyHealth App στην 89η ΔΕΘ από την ΗΔΙΚΑ

Newsroom 3 -
H εφαρμογή φέρνει τον ιατρικό φάκελο ασθενούς σε κάθε κινητό τηλέφωνο - Πότε και πού θα γίνει η παρουσίαση
Διαβάστε περισσότερα

Η 89η ΔΕΘ συνδυάζει επαγγελματικό αλλά και ψυχαγωγικό πρόγραμμα!

Newsroom 3 -
Κάθε βράδυ από 7 μέχρι 14 Σεπτεμβρίου κορυφαία ονόματα θα προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες από τη σκηνή της ΔΕΘ - Δείτε το πρόγραμμα
Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΘ: Ολοκληρωμένο υπόμνημα προτάσεων κατέθεσε ο πρόεδρος Κ. Μερελής στον πρωθυπουργό

Newsroom 3 -
Οι προτάσεις του ΕΕΘ αφορούν μεταξύ άλλων την αναμόρφωση του φορολογικού/ασφαλιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις, και την ενίσχυση του ρόλου της πόλης
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Γ. Κεφαλογιάννης: Συνεχής η μάχη με την κλιματική κρίση, τα στελέχη της Πυροσβεστικής υπερβαίνουν εαυτόν

Newsroom 3 -
Ο αρμόδιος υπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα μέτρα ενίσχυσης των πυροσβεστών και στη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης
Διαβάστε περισσότερα

Alzheimer Festival 2025: Διήμερο ευαισθητοποίησης και επιστημονικής ενημέρωσης στο ΚΠΙΣΝ

Newsroom 3 -
Η φετινή διοργάνωση αποσκοπεί σε ένα καλύτερο μέλλον για ασθενείς και φροντιστές, μέσω πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, νέων αιτιολογικών θεραπειών και AI
Διαβάστε περισσότερα

Νέες υπηρεσίες για άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας διαθέσιμες μέσω ΚΕΠ

Newsroom 3 -
Η δυνατότητα πρόσβασης σε 6 νέες υπηρεσίες μέσω ΚΕΠ διευρύνει σημαντικά την καθολικότητα της εξυπηρέτησης
Διαβάστε περισσότερα

Την ανησυχητική κλιμάκωση των επιθέσεων ransomware στην Ευρώπη καταγράφει νέα έρευνα

Newsroom 3 -
Οι κυβερνοεγκληματίες εστιάζουν σταθερά την προσοχή τους σε οργανισμούς όπου η διακοπή λειτουργίας κοστίζει ακριβά και η αποκατάσταση είναι δύσκολη
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Υγεία

Επέκταση του Προγράμματος Πρόληψης για τον Καρκίνο Τραχήλου της Μήτρας

Η εξέταση HPV DNA εντάσσεται στα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια με αμοιβή 25 ευρώ για τη λήψη δείγματος
Επικαιρότητα

Γ. Κεφαλογιάννης: Συνεχής η μάχη με την κλιματική κρίση, τα στελέχη της Πυροσβεστικής υπερβαίνουν εαυτόν

Ο αρμόδιος υπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα μέτρα ενίσχυσης των πυροσβεστών και στη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης
Εκδηλώσεις

Alzheimer Festival 2025: Διήμερο ευαισθητοποίησης και επιστημονικής ενημέρωσης στο ΚΠΙΣΝ

Η φετινή διοργάνωση αποσκοπεί σε ένα καλύτερο μέλλον για ασθενείς και φροντιστές, μέσω πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, νέων αιτιολογικών θεραπειών και AI
Επικαιρότητα

Νέες υπηρεσίες για άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας διαθέσιμες μέσω ΚΕΠ

Η δυνατότητα πρόσβασης σε 6 νέες υπηρεσίες μέσω ΚΕΠ διευρύνει σημαντικά την καθολικότητα της εξυπηρέτησης
Cyber

Την ανησυχητική κλιμάκωση των επιθέσεων ransomware στην Ευρώπη καταγράφει νέα έρευνα

Οι κυβερνοεγκληματίες εστιάζουν σταθερά την προσοχή τους σε οργανισμούς όπου η διακοπή λειτουργίας κοστίζει ακριβά και η αποκατάσταση είναι δύσκολη
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.