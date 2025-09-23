back to top
22.9 C
Athens
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Νέο σύστημα ραντεβού στα νοσοκομεία μέσω του 1566 από 1/10 – Προστίθενται 7 εκατ. ραντεβού

Newsroom 3

Υγεία

Από την 1η Οκτωβρίου οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού με γιατρούς των νοσοκομείων μέσω του αριθμού 1566, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Με το νέο σύστημα τα διαθέσιμα ραντεβού αυξάνονται σημαντικά, φτάνοντας πλέον τα 10 εκατομμύρια ετησίως.

Σττην κατεύθυνση ενίσχυσης της πρόσβασης στα νοσοκομεία με περισσότερα ραντεβού, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο υπουργός στον τηλεοπτικό σταθμό Action24, το νέο μοντέλο προσθέτει 7 εκατομμύρια ραντεβού τον χρόνο στα ήδη υπάρχοντα 3 εκατομμύρια, αποτέλεσμα που επιτυγχάνεται χωρίς επιπλέον δαπάνες. Η κεντρική διαχείριση αποκαλύπτει τα πραγματικά κενά στο σύστημα, ενώ ήδη 70 νοσοκομεία έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα, προσφέροντας πρωινά δωρεάν ραντεβού με γιατρούς.

Μείωση της αναμονής και οφέλη για τους πολίτες

Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε πως με την πλατφόρμα των συμβεβλημένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ η αναμονή μειώθηκε από τους τρεις μήνες στις τρεις ημέρες.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

