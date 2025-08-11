Allianz Trade: Νέο εργαλείο για τον έλεγχο πιστοληπτικής ικανότητας στις B2B συνεργασίες

Ένα νέο, απλό αλλά αποτελεσματικό εργαλείο για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των επιχειρηματικών εταίρων φέρνει η Allianz Trade, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας στις συναλλαγές B2B. Το Allianz Trade Grade Check βασίζεται σε μια πενταβήματη διαδικασία, δίνοντας στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις αξιολογήσεις εταιρειών και να ενημερώνονται άμεσα για τυχόν μεταβολές.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το εργαλείο μπορεί να λειτουργήσει ως «ασπίδα» για τις επιχειρήσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο επισφαλών συνεργασιών και συμβάλλοντας στη λήψη πιο τεκμηριωμένων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Το Grade Check είναι διαθέσιμο προς το παρόν σε επιλεγμένες αγορές, με την Allianz Trade να δίνει έμφαση στη σημασία του για την πρόληψη οικονομικών απωλειών σε ένα δυναμικό και συχνά ασταθές επιχειρηματικό περιβάλλον.

