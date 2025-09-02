back to top
33.4 C
Athens
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα υπηρεσία του 1555: Εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης στη νοηματική γλώσσα για θέματα ΥΕΚΑ

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Κοινωνική Ασφάλιση

Το τηλεφωνικό κέντρο του 1555 επισκέφθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να παρακολουθήσει τη λειτουργία της νέας υπηρεσίας του τηλεφωνικού κέντρου 1555 «Βιντεοκλήση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα» και της διαδικασίας προγραμματισμού ραντεβού.

Η καινούρια λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 1555 δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες με προβλήματα ακοής να εξυπηρετούνται στη νοηματική γλώσσα μέσω βιντεοκλήσης με εξειδικευμένους εκπροσώπους, εκπαιδευμένους στη θεματολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

- Advertisement -

Κατά την επίσκεψή της, η υπουργός παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη διαδικασία ορισμού ραντεβού από το site του 1555 για την υπηρεσία της νοηματικής, συνομίλησε με υπαλλήλους της υπηρεσίας και τον διερμηνέα της νοηματικής που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο, ενώ παρακολούθησε δοκιμαστικό βιντεοκλήσης μεταξύ υπαλλήλου-διερμηνέα και πολίτη με προβλήματα ακοής.

«Η ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για τη σύγχρονη δημόσια διοίκηση» δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης η κ. Κεραμέως. «Επεκτείνουμε τη λειτουργία του 1555 προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα οι συμπολίτες μας με προβλήματα ακοής. Στεκόμαστε στο πλευρό των πολιτών, μεριμνούμε για όλους ανεξαιρέτως με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του συνόλου των Ελλήνων πολιτών.»

- Advertisement -

Δείτε το σχετικό βίντεο: 

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήματος ραντεβού γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://1555.gov.gr με κωδικούς Taxisnet και της ψηφιακής εξυπηρέτησης του 1555, ενώ η υπηρεσία λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Ν. Κεραμέως: «Σημαντικές διατάξεις προς όφελος των εργαζομένων στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο» – Βίντεο

Newsroom 3 -
«Όσοι δεν καταλαβαίνουν ότι όλες οι αλλαγές είναι προς όφελος των εργαζομένων αγνοούν βασικά στοιχεία της αγοράς εργασίας» δήλωσε μεταξύ άλλων η υπουργός
Διαβάστε περισσότερα

Κεραμέως: Η ψηφιακή κάρτα αύξησε τα έσοδα των ταμείων

Newsroom 3 -
Θεαματική αύξηση σε δηλωμένες υπερωρίες και άρα έσοδα ταμείων αποδίδει στην ψηφιακή κάρτα η υπουργός, παρά τη μείωση των εισφορών
Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Μπαίνουν στις 26/7 και οι ασφαλιστικοί πράκτορες

Newsroom 3 -
Με υπουργική απόφαση, εντάσσονται στην ψηφιακή κάρτα εργασίας πράκτορες που απασχολούν προσωπικό και δραστηριοποιούνται με σχετικό ΚΑΔ
Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές σε 7+1 άξονες φέρνει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Newsroom 3 -
Μεταξύ των στόχων του ΥΠΕΚΑ είναι ο εκσυγχρονισμός του σχετικού πλαισίου, η απλοποίηση των διαδικασιών και η ενίσχυση της εργασιακής ασφάλειας
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

ΕΕΘ: Ολοκληρωμένο υπόμνημα προτάσεων κατέθεσε ο πρόεδρος Κ. Μερελής στον πρωθυπουργό

Newsroom 3 -
Οι προτάσεις του ΕΕΘ αφορούν μεταξύ άλλων την αναμόρφωση του φορολογικού/ασφαλιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις, και την ενίσχυση του ρόλου της πόλης
Διαβάστε περισσότερα

Ν. Κεραμέως: «Σημαντικές διατάξεις προς όφελος των εργαζομένων στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο» – Βίντεο

Newsroom 3 -
«Όσοι δεν καταλαβαίνουν ότι όλες οι αλλαγές είναι προς όφελος των εργαζομένων αγνοούν βασικά στοιχεία της αγοράς εργασίας» δήλωσε μεταξύ άλλων η υπουργός
Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ: Η αξιοπρεπής διαβίωση στο επίκεντρο ασφαλιστικών και άλλων διεκδικήσεων του αναπηρικού κινήματος

Newsroom 3 -
Στοχευμένη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες/σπάνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, καθώς και αυξήσεις σε επιδόματα-συντάξεις ζητά η ΕΣΑμεΑ από τον πρωθυπουργό
Διαβάστε περισσότερα

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΕΚΑ – Νέες μειώσεις εισφορών και σύστημα ΗΡΙΔΑΝΟΣ για ασφάλεια-υγεία στην εργασία

Newsroom 3 -
Δείτε την παρουσίαση του νομοσχεδίου μέσα από τις 16+1 ερωταπαντήσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Υγεία

Επέκταση του Προγράμματος Πρόληψης για τον Καρκίνο Τραχήλου της Μήτρας

Η εξέταση HPV DNA εντάσσεται στα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια με αμοιβή 25 ευρώ για τη λήψη δείγματος
Επικαιρότητα

Γ. Κεφαλογιάννης: Συνεχής η μάχη με την κλιματική κρίση, τα στελέχη της Πυροσβεστικής υπερβαίνουν εαυτόν

Ο αρμόδιος υπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα μέτρα ενίσχυσης των πυροσβεστών και στη συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης
Εκδηλώσεις

Alzheimer Festival 2025: Διήμερο ευαισθητοποίησης και επιστημονικής ενημέρωσης στο ΚΠΙΣΝ

Η φετινή διοργάνωση αποσκοπεί σε ένα καλύτερο μέλλον για ασθενείς και φροντιστές, μέσω πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης, νέων αιτιολογικών θεραπειών και AI
Επικαιρότητα

Νέες υπηρεσίες για άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας διαθέσιμες μέσω ΚΕΠ

Η δυνατότητα πρόσβασης σε 6 νέες υπηρεσίες μέσω ΚΕΠ διευρύνει σημαντικά την καθολικότητα της εξυπηρέτησης
Εκδηλώσεις

Ο ΣΕΜΑ συμμετέχει στη ΔΕΘ – Παρουσία και εξωστρέφεια στη Βόρεια Ελλάδα

Κ. Αλφιέρης: «Επιβεβαιώνουμε τον ρόλο μας ως ουσιαστικού συνδετικού κρίκου ανάμεσα στην αγορά και την κοινωνία»
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.