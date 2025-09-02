Νέα υπηρεσία του 1555: Εξυπηρέτηση μέσω βιντεοκλήσης στη νοηματική γλώσσα για θέματα ΥΕΚΑ

Το τηλεφωνικό κέντρο του 1555 επισκέφθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, προκειμένου να παρακολουθήσει τη λειτουργία της νέας υπηρεσίας του τηλεφωνικού κέντρου 1555 «Βιντεοκλήση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα» και της διαδικασίας προγραμματισμού ραντεβού.

Η καινούρια λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου 1555 δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες με προβλήματα ακοής να εξυπηρετούνται στη νοηματική γλώσσα μέσω βιντεοκλήσης με εξειδικευμένους εκπροσώπους, εκπαιδευμένους στη θεματολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κατά την επίσκεψή της, η υπουργός παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη διαδικασία ορισμού ραντεβού από το site του 1555 για την υπηρεσία της νοηματικής, συνομίλησε με υπαλλήλους της υπηρεσίας και τον διερμηνέα της νοηματικής που βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο, ενώ παρακολούθησε δοκιμαστικό βιντεοκλήσης μεταξύ υπαλλήλου-διερμηνέα και πολίτη με προβλήματα ακοής.

«Η ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητα για τη σύγχρονη δημόσια διοίκηση» δήλωσε μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης η κ. Κεραμέως. «Επεκτείνουμε τη λειτουργία του 1555 προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα οι συμπολίτες μας με προβλήματα ακοής. Στεκόμαστε στο πλευρό των πολιτών, μεριμνούμε για όλους ανεξαιρέτως με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του συνόλου των Ελλήνων πολιτών.»

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήματος ραντεβού γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://1555.gov.gr με κωδικούς Taxisnet και της ψηφιακής εξυπηρέτησης του 1555, ενώ η υπηρεσία λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00.