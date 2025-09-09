back to top
31.2 C
Athens
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025

Μικροβίωμα και καρκίνος στους νέους: ανησυχητική αύξηση περιστατικών κάτω των 50 ετών

Newsroom 3

Υγεία

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε νεότερες ηλικίες, παρά τη μείωση των συνολικών ποσοστών χάρη στα προγράμματα προληπτικού ελέγχου. Επιστήμονες στρέφουν πλέον την προσοχή τους στο μικροβίωμα του εντέρου, αναζητώντας απαντήσεις για την αύξηση της πρώιμης εμφάνισης της νόσου.

διατροφή πλούσια σε επεξεργασμένα τρόφιμα και κόκκινο κρέας, η κατανάλωση αλκοόλ και ο καθιστικός τρόπος ζωής αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση του καρκίνου του παχέος εντέρου, εξηγεί η καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η βιολόγος Αλεξάνδρα Σταυροπούλου, η Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος), ο Μιχάλης Λιόντος (Επίκουρος Καθηγητής Ογκολογίας) και ο Θάνος Δημόπουλος (τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ, Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα).

Έρευνες δείχνουν ότι οι νεαροί ασθενείς με καρκίνο παρουσιάζουν διαφορετικό μικροβίωμα σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Βακτήρια όπως είναι  το Fusobacterium και το Bacteroides fragilis εμφανίζονται συχνότερα, ενώ το Flavonifractor plautii συνδέεται με χαμηλή κατανάλωση φλαβονοειδών που βρίσκονται σε φρούτα και λαχανικά. Η διατροφή και οι συνήθειες ζωής φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα αυτή την ισορροπία, δημιουργώντας περιβάλλον που ευνοεί την ανάπτυξη όγκων.

Νέα δεδομένα και προοπτικές πρόληψης

Οι επιστήμονες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο οι αλλαγές στο μικροβίωμα να κληρονομούνται μέσω των συνηθειών προηγούμενων γενεών, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρκίνου στις νεότερες. Παράλληλα, η δυσβίωση εντείνει τον κίνδυνο ακόμη και σε άτομα με γενετική προδιάθεση. Μέχρι να βρεθούν νέες στρατηγικές πρόληψης και θεραπείας, η υγιεινή διατροφή, η σωματική άσκηση και η αποφυγή υπερβολικής χρήσης αντιβιοτικών παραμένουν οι πιο ισχυρές άμυνες απέναντι στη νόσο.

Συμμαχία Affidea Ελλάδος και Ένωσης Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος

Newsroom 3 -
Σκοπός του μνημονίου συνεργασίας, η ενίσχυση της πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και η προώθηση ενός πιο συμπεριληπτικού μοντέλου φροντίδας
Χειροπέδες σε διευθυντή δημόσιου νοσοκομείου για δωροληψία

Newsroom 3 -
Ο συλληφθείς φέρεται να ζητούσε χρηματικά ποσά από ασθενείς και τις οικογένειές τους για επίσπευση ιατρικών διαδικασιών
Γιαννάκος: Καμία αναφορά σε μισθούς και ΒΑΕ υγειονομικών από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ

Newsroom 3 -
Παρά τις εξαγγελίες για καλύτερο ΕΣΥ σε 2 χρόνια, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι χωρίς αύξηση κρατικής χρηματοδότησης είναι αδύνατη ουσιαστική βελτίωση
Γεωργιάδης από ΔΕΘ: Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση είναι το σύστημα DRG

Newsroom 3 -
Με τα DRGs κάθε ιατρική πράξη συνδέεται με ποιοτικά-οικονομικά κριτήρια αξιολόγησης γιατρών και δομών, και η απόδοση με αμοιβές
Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής για τη λανθασμένη μετάγγιση αίματος σε ασθενή

Newsroom 3 -
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν δύο γιατροί και μία νοσηλεύτρια - Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, σύμφωνα με την ανακοίνωση
