Μετονομάζεται το αμοιβαίο κεφάλαιο Interamerican (LF) FoF ESG Focus

Η Interamerican ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Fund Management Company (Λουξεμβούργο) ΑΕ αποφάσισε στις 30/07/2025 την τροποποίηση της ονομασίας του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) FUND OF FUNDS – ESG FOCUS σε (LF) FUND OF FUNDS – NEXT GEN FOCUS, προκειμένου να αντανακλά τις νέες απαιτήσεις που ορίζονται με την Εγκύκλιο 24/863, η οποία εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA σχετικά με τις ονομασίες των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η δέσμευση της Eurobank για επενδύσεις με βάση το ESG παραμένει αμετάβλητη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ασφαλιστικής, η δε νέα ονομασία υποδεικνύει ότι οι επενδύσεις ESG δεν αποτελούν απλώς μια διαφημιστική τάση, αλλά μια αφοσιωμένη προσπάθεια για ένα βιώσιμο και ηθικό μέλλον για τις επόμενες γενιές. Στο ενημερωτικό δελτίο, μάλιστα, διευκρινίζεται ότι το (LF) FUND OF FUNDS – NEXT GEN FOCUS στοχεύει σε τουλάχιστον 25% βιώσιμες επενδύσεις.

Επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις αυτές είναι δεσμευτικές για όλους τους

μεριδιούχους, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί αλλαγή επενδυτικής επιλογής εντός

χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών, αλλαγή η οποία στο συγκεκριμένο διάστημα γίνεται χωρίς επιβάρυνση για τον μεριδιούχο.