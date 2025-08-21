back to top
24.5 C
Athens
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Μετονομάζεται το αμοιβαίο κεφάλαιο Interamerican (LF) FoF ESG Focus

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Bancassurance

Η Interamerican ενημερώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Fund Management Company (Λουξεμβούργο) ΑΕ αποφάσισε στις 30/07/2025 την τροποποίηση της ονομασίας του Υπό-Αμοιβαίου Κεφαλαίου (LF) FUND OF FUNDS – ESG FOCUS σε (LF) FUND OF FUNDS – NEXT GEN FOCUS, προκειμένου να αντανακλά τις νέες απαιτήσεις που ορίζονται με την Εγκύκλιο 24/863, η οποία εφαρμόζει τις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA σχετικά με τις ονομασίες των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η δέσμευση της Eurobank για επενδύσεις με βάση το ESG παραμένει αμετάβλητη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ασφαλιστικής, η δε νέα ονομασία υποδεικνύει ότι οι επενδύσεις ESG δεν αποτελούν απλώς μια διαφημιστική τάση, αλλά μια αφοσιωμένη προσπάθεια για ένα βιώσιμο και ηθικό μέλλον για τις επόμενες γενιές. Στο ενημερωτικό δελτίο, μάλιστα, διευκρινίζεται ότι το (LF) FUND OF FUNDS – NEXT GEN FOCUS στοχεύει σε τουλάχιστον 25% βιώσιμες επενδύσεις.

- Advertisement -

Επισημαίνεται ότι οι τροποποιήσεις αυτές είναι δεσμευτικές για όλους τους
μεριδιούχους, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί αλλαγή επενδυτικής επιλογής εντός
χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών, αλλαγή η οποία στο συγκεκριμένο διάστημα γίνεται χωρίς επιβάρυνση για τον μεριδιούχο.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η Interamerican επενδύει στην ανεξάρτητη διαβίωση της τρίτης ηλικίας

Newsroom 3 -
Την ανεξάρτητη και ασφαλή διαβίωση των ηλικιωμένων στον οικιακό τους χώρο στηρίζει η Interamerican, ενισχύοντας το μοντέλο «Aging in Place»
Διαβάστε περισσότερα

Interamerican: Αναπροσαρμογές ασφαλίστρων στον κλάδο Γενικής Αστικής Ευθύνης

Newsroom 3 -
Απαραίτητη ενέργεια, κατά την εταιρεία, για υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών - Για ποιους θα ισχύσει αύξηση 12%
Διαβάστε περισσότερα

Πολυϊατρεία Medifirst: Τριπλή αναγνώριση αριστείας στην υγεία

Newsroom 3 -
Τα Medifirst πιστοποιούνται ξανά με βάση 3 κορυφαία διεθνή πρότυπα, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή τους για ποιοτικές υπηρεσίες υγείας
Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση με ιστορικά χαρακτηριστικά στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Newsroom -
Για πρώτη φορά σε κοινό τραπέζι ΕΑΕΕ και Σωματεία Διαμεσολάβησης – Πρωτοβουλία του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου με ουσιαστικό διάλογο για την ιδιωτική ασφάλιση
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η Visa εστιάζεται στην κυβερνοασφάλεια και στις στρατηγικές πρόληψης για τους πελάτες

Newsroom 3 -
Η αξιοποίηση του παγκόσμιου δικτύου Visa Consulting & Analytics (VCA) και ο νέος επικεφαλής προϊόντων κυβερνοασφάλειας J. Dewey
Διαβάστε περισσότερα

Compare the Market AU: Ψηλά η Ελλάδα στους προορισμούς κρουαζιέρας – Ποιο λιμάνι της προηγείται;

Newsroom 3 -
Νέα έρευνα της Compare the Market Australia αποκαλύπτει τα καλύτερα λιμάνια για κρουαζιέρες παγκοσμίως - και η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στη λίστα
Διαβάστε περισσότερα

Ανοίγει η κυνηγετική περίοδος 2025–2026 – Τι σημαίνει για τον ασφαλιστικό κλάδο

Newsroom 3 -
Επιτακτική η ανάγκη για εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα που καλύπτουν τους ποικίλους κινδύνους του κυνηγιού
Διαβάστε περισσότερα

40 χρόνια γάμου για τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τη Χρύσα Τσίχλη

Newsroom 3 -
Την επέτειο έκανε γνωστή το ζευγάρι μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Cyber

Η Visa εστιάζεται στην κυβερνοασφάλεια και στις στρατηγικές πρόληψης για τους πελάτες

Η αξιοποίηση του παγκόσμιου δικτύου Visa Consulting & Analytics (VCA) και ο νέος επικεφαλής προϊόντων κυβερνοασφάλειας J. Dewey
Επικαιρότητα

Compare the Market AU: Ψηλά η Ελλάδα στους προορισμούς κρουαζιέρας – Ποιο λιμάνι της προηγείται;

Νέα έρευνα της Compare the Market Australia αποκαλύπτει τα καλύτερα λιμάνια για κρουαζιέρες παγκοσμίως - και η Ελλάδα βρίσκεται ψηλά στη λίστα
Υγεία

SOS από τον ΕΟΦ για επικίνδυνα συμπληρώματα διατροφής

Ο οργανισμός προχώρησε στη σχετική ανακοίνωση ύστερα από ενημέρωση των γερμανικών αρχών και εφιστά την προσοχή στις διαδικτυακές αγορές
Τα Νέα της Αγοράς

Ανοίγει η κυνηγετική περίοδος 2025–2026 – Τι σημαίνει για τον ασφαλιστικό κλάδο

Επιτακτική η ανάγκη για εξειδικευμένα ασφαλιστικά προγράμματα που καλύπτουν τους ποικίλους κινδύνους του κυνηγιού
Επικαιρότητα

40 χρόνια γάμου για τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου και τη Χρύσα Τσίχλη

Την επέτειο έκανε γνωστή το ζευγάρι μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.