Μεγάλη συμμετοχή στο Πολιτιστικό Φθινόπωρο του Συλλόγου Εργαζομένων της ERGO

Με συναυλία στο Θέατρο Λυκαβηττού το προηγούμενο Σάββατο ολοκληρώθηκε η επιτυχημένη δράση ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2025 του Συλλόγου Εργαζομένων του Ομίλου ERGO σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Τα μέλη του συλλόγου παρακολούθησαν τις θεατρικές παραστάσεις:

ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ

ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΔΥΟ ΑΦΕΝΤΑΔΩΝ

ΟΙΔΙΠΟΥΣ

καθώς και τις εξής συναυλίες:

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ

ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΦΟΙΒΟΥ στο ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ στο ΘΕΑΤΡΟ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ

ΝΤΑΛΑΡΑΣ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ στο ΘΕΑΤΡΟ ΓΗΣ ΘΕΣ/ΚΗ.

Ο Σύλλογος διέθεσε δωρεάν προσκλήσεις στα μέλη του, η δε συμμετοχή ξεπέρασε τις προσδοκίες, γι’ αυτό και θα ακολουθήσουν περισσότερες θεατρικές παραστάσεις.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

Ο Χειμώνας φέρνει μαζί του νέες θεατρικές παραστάσεις αποκλειστικά για τα μέλη του Συλλόγου μας.

Μείνετε συντονισμένοι για το πρόγραμμα και τις ημερομηνίες.

Μας περιμένουν αξέχαστες βραδιές γεμάτες πολιτισμό, γέλιο και συγκίνηση!

Από τη δράση δεν θα απουσιάζουν και τα νέα μέλη που θα γράφονται στον σύλλογό μας μέχρι να ξεκινήσουμε.

Γιατί ο πολιτισμός μας ενώνει και μας δυναμώνει!