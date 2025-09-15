KOMY: Πάνω από 180 προληπτικές εξετάσεις και 30 κατ’ οίκον επισκέψεις σε ορεινά χωριά – Επέκταση δράσεων σε όλη τη χώρα

Δράσεις σε ορεινά χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου πραγματοποίησαν ΚΟΜΥ, παρουσία της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη, στο πλαίσιο των οποίων προσφέρθηκαν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους κατοίκους.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή της στην περιοχή, χθες Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, η κ. Αγαπηδάκη βρέθηκε σε χωριά όπως είναι η Μύκη, η Μελίβοια και η Κοτύλη στην Ξάνθη, στον Κάρδαμο, στην Οργάνη και στη Μυρτίσκη στη Ροδόπη, καθώς και στο Μέγα Δέρειο και στη Ρούσσα στον Έβρο. Η αναπληρώτρια υπουργός μετέβη και στο Ορμένιο, το βορειότερο χωριό της χώρας, από το σημείο όπου άρχισε η πιλοτική φάση των ΚΟΜΥ τον προηγούμενο Φεβρουάριο.

Κατά τις επισκέψεις η κ. Αγαπηδάκη είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους κατοίκους τους τρόπους ενίσχυσης της δράσης και διαπιστώνοντας τη βελτίωση της υγείας των πολιτών που λαμβάνουν κατ’ οίκον υπηρεσίες. «Οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποδεικνύουν στην πράξη ότι οι υπηρεσίες υγείας μπορούν να φτάσουν παντού, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες κοινότητες. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας».

Επέκταση δράσεων

Η κ. Αγαπηδάκη ανακοίνωσε ότι στις αρχές του προσεχούς μήνα η κάλυψη θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Οι πολίτες θα έχουν δυνατότητα να λάβουν ιατρικές υπηρεσίες προηπτικά. «Η φροντίδα να είναι διαθέσιμες σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι χτίζεται «ένα σύστημα υγείας που μειώνει τις ανισότητες και στηρίζει με σεβασμό όσους έχουν ανάγκη».

