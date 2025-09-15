back to top
23.8 C
Athens
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

KOMY: Πάνω από 180 προληπτικές εξετάσεις και 30 κατ’ οίκον επισκέψεις σε ορεινά χωριά – Επέκταση δράσεων σε όλη τη χώρα

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Υγεία

Δράσεις σε ορεινά χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου πραγματοποίησαν ΚΟΜΥ, παρουσία της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη, στο πλαίσιο των οποίων προσφέρθηκαν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις στους κατοίκους.

- Advertisement -

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή της στην περιοχή, χθες Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, η κ. Αγαπηδάκη βρέθηκε σε χωριά όπως είναι η Μύκη, η Μελίβοια και η Κοτύλη στην Ξάνθη, στον Κάρδαμο, στην Οργάνη και στη Μυρτίσκη στη Ροδόπη, καθώς και στο Μέγα Δέρειο και στη Ρούσσα στον Έβρο. Η αναπληρώτρια υπουργός μετέβη και στο Ορμένιο, το βορειότερο χωριό της χώρας, από το σημείο όπου άρχισε η πιλοτική φάση των ΚΟΜΥ τον προηγούμενο Φεβρουάριο.

- Advertisement -

Κατά τις επισκέψεις η κ. Αγαπηδάκη είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους κατοίκους τους τρόπους ενίσχυσης της δράσης και διαπιστώνοντας τη βελτίωση της υγείας των πολιτών που λαμβάνουν κατ’ οίκον υπηρεσίες. «Οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποδεικνύουν στην πράξη ότι οι υπηρεσίες υγείας μπορούν να φτάσουν παντού, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες κοινότητες. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας».

Επέκταση δράσεων

Η κ. Αγαπηδάκη ανακοίνωσε ότι στις αρχές του προσεχούς μήνα η κάλυψη θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα. Οι πολίτες θα έχουν δυνατότητα να λάβουν  ιατρικές υπηρεσίες προηπτικά. «Η φροντίδα να είναι διαθέσιμες σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας», τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, προσθέτοντας ότι χτίζεται «ένα σύστημα υγείας που μειώνει τις ανισότητες και στηρίζει με σεβασμό όσους έχουν ανάγκη».

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Υπόθεση Novartis: Ένοχοι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες για ψευδείς καταθέσεις

Newsroom 3 -
Ποινές φυλάκισης 25 και 33 μηνών με αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, διαφοροποιούμενο από την εισαγγελική πρόταση
Διαβάστε περισσότερα

Στις 7 Οκτωβρίου το 16th Pharma & Health Conference: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Newsroom 3 -
Το Συνέδριο περιλαμβάνει παρεμβατικές ατομικές ομιλίες και τραπέζια συζήτησης - Δείτε τη θεματολογία
Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική Κλινική Ν. Αλεξάνδρα: Πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου

Newsroom 3 -
Με ιδιαίτερη φροντίδα οι Έλληνες επιστήμονες σχηματίζουν «μονοπάτια» ασθενών για κάθε γυναικολογική κακοήθεια
Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του προστάτη: Παγκόσμια απειλή με ραγδαία εξέλιξη και νέες λύσεις από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Newsroom 3 -
Πρόβλεψη για διπλασιασμό περιστατικών διεθνώς μέχρι το 2040 - Η ελληνική πραγματικότητα και η ανάγκη για δράση
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Υπόθεση Novartis: Ένοχοι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες για ψευδείς καταθέσεις

Newsroom 3 -
Ποινές φυλάκισης 25 και 33 μηνών με αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, διαφοροποιούμενο από την εισαγγελική πρόταση
Διαβάστε περισσότερα

Υψώνουμε διατροφική «ασπίδα»

Newsroom 3 -
Η κατάλληλη διατροφή για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, ενόψει μιας υψηλής σε μολυσματικούς παράγοντες περιόδου
Διαβάστε περισσότερα

Στις 7 Οκτωβρίου το 16th Pharma & Health Conference: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

Newsroom 3 -
Το Συνέδριο περιλαμβάνει παρεμβατικές ατομικές ομιλίες και τραπέζια συζήτησης - Δείτε τη θεματολογία
Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα επενδύει στην Τεχνητή Νοημοσύνη: Συνάντηση Μητσοτάκη με τον CEO της Google DeepMind

Newsroom 3 -
Κατά τη συνάντηση εξετάστηκαν τρόποι εμβάθυνσης της συνεργασίας σε πεδία όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η πρόληψη φυσικών καταστροφών
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Νέα εποχή για την Export Credit Greece

Εντός ολίγων ημερών η ECG αναμένεται να υποβάλει αίτηση στην ΤτΕ για να δημιουργήσει θυγατρική ασφαλιστική
Επικαιρότητα

Το μήνυμα Ανδρουλάκη από τη ΔΕΘ: Αυστηρότερη εποπτεία και εφαρμογή κανόνων

Στην ομιλία του έκανε επίσης λόγο για «εξωφρενικές» αυξήσεις, που πλήττουν την κοινωνική δικαιοσύνη και την πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική φροντίδα
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

MEGA Brokers: Επεκτείνει δυναμικά το αποτύπωμά της στη Β. Ελλάδα με την εξαγορά της ΚΑΛΥΨΗ ΙΚΕ

H MEGA Brokers ενδυναμώνει περαιτέρω το δίκτυό της και ενισχύει την παρουσία της στις τοπικές κοινωνίες
Επικαιρότητα

Υπόθεση Novartis: Ένοχοι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες για ψευδείς καταθέσεις

Ποινές φυλάκισης 25 και 33 μηνών με αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, διαφοροποιούμενο από την εισαγγελική πρόταση
Εκδηλώσεις

ΣΕΜΑ: Δυναμική παρουσία και ενίσχυση των μεσιτών ασφαλίσεων στη Βόρεια Ελλάδα

«Όσο περισσότεροι είμαστε τόσο ισχυρότεροι γινόμαστε» τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος Κ. Αλφιέρης στο πλαίσιο εκδήλωσης στο ΕΕΘ
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.