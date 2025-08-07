back to top
Καταγγελία ΟΑΣΕ για την εργοδοσία της NOS Insurance Services

Θεσμικοί φορείς

Την «απαράδεκτη και αυθαίρετη» εργοδοτική συμπεριφορά της NOS Insurance Services, με εξαναγκαστικές παραιτήσεις, επιβολή εκ περιτροπής εργασίας και δραστική μείωση αποδοχών, καταγγέλλει σε σημερινή ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος:

Η Ομοσπονδία μας, κατόπιν ενημέρωσης από το Κλαδικό Σωματείο ΣΥΑΕ, καταγγέλλει δημόσια την απαράδεκτη και αυθαίρετη εργοδοτική συμπεριφορά της ασφαλιστικής πρακτορειακής εταιρείας NOS Insurance Services, η οποία στρέφεται κατά των εργαζομένων της, παραβιάζοντας βάναυσα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα.

Παρά τα όσα διακηρύσσει περί «σεβασμού στον συνεργάτη, στον πελάτη και στον εργαζόμενο», και με μετοχικό κεφάλαιο των 25.000€, η εργοδοσία – ήτοι η οικογένεια Λιάγκα, ιδιοκτήτες της εταιρείας – έχει προχωρήσει σε συστηματική αποδόμηση της επιχειρησιακής της δομής, με καταστροφικές συνέπειες για το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2021 με την επωνυμία Progress Ασφαλιστικοί Πράκτορες, αποτελεί τη συνέχεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ίδιας οικογένειας, που στο παρελθόν υπήρξε μέτοχος των ασφαλιστικών εταιρειών Omega και Evima, με την τελευταία να τίθεται σε εκκαθάριση μετά από ανάκληση της άδειάς της τον Φεβρουάριο του 2013. Ευχόμαστε η σημερινή κατάσταση να μη σηματοδοτεί ανάλογες εξελίξεις.

Τον Δεκέμβριο του 2024, η εταιρεία απασχολούσε 92 εργαζόμενους. Σήμερα, έξι μήνες μετά, έχουν απομείνει περί τους 20, καθώς οι υπόλοιποι έχουν εξαναγκαστεί, υπό το βάρος αφόρητων πιέσεων, σε «οικειοθελείς» παραιτήσεις. Σε συνέχεια αυτής της πρακτικής, από τις 21/7/2025, η εργοδοσία επέβαλε μονομερώς σε ορισμένους από όσους απέμειναν εκ περιτροπής εργασία, με δραστική μείωση των αποδοχών τους.

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι η επιβολή εκ περιτροπής εργασίας χωρίς τη συναίνεση των εργαζομένων συνιστά παράνομη και καταχρηστική μεταβολή των όρων των συμβάσεων εργασίας, επιφέροντας ανεπανόρθωτη ζημία στην οικονομική και οικογενειακή τους ζωή.

Απαιτούμε την άμεση ανάκληση της μονομερούς επιβολής εκ περιτροπής εργασίας.

Καλούμε το αρμόδιο Υπουργείο και τις αρμόδιες Αρχές να παρέμβουν άμεσα, ώστε να διαφυλάξουν τα συμφέροντα των ασφαλισμένων και της ασφαλιστικής αγοράς και να προασπίσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Η Ομοσπονδία μας στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό των συναδέλφων μας και θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους.

