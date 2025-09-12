back to top
Καρκίνος του προστάτη: Παγκόσμια απειλή με ραγδαία εξέλιξη και νέες λύσεις από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη (15 Σεπτεμβρίου), η Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τη συχνότερη μορφή κακοήθειας στους άνδρες, με ανησυχητική αύξηση των περιστατικών και της θνησιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο καρκίνος του προστάτη ήταν ο τρίτος συχνότερα διαγνωσμένος καρκίνος το 2022, αντιπροσωπεύοντας το 12,1% των νέων περιπτώσεων. Περίπου 450.000 άνδρες διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο, ενώ 107.000 χάνουν τη ζωή τους από τη νόσο. Τα στοιχεία αυτά ξεπερνούν ακόμη και τις αντίστοιχες απώλειες από τον καρκίνο του μαστού στις γυναίκες, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ενίσχυση της ενημέρωσης και της πρόσβασης σε διαγνωστικά εργαλεία.

Η ελληνική πραγματικότητα και η ανάγκη για δράση

Στην Ελλάδα, το 2022 καταγράφηκαν 7.036 νέα περιστατικά, καθιστώντας τον προστάτη την πιο συχνή μορφή καρκίνου στους άνδρες. Η θνησιμότητα αγγίζει τα 2.000 άτομα ετησίως, ενώ πάνω από 27.000 άνδρες ζουν με διάγνωση εντός πενταετίας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Ανδρέας Σκολαρίκος τονίζει ότι η έγκαιρη ανίχνευση και η ισότιμη πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες είναι κρίσιμες για τη δημόσια υγεία.

Παγκόσμια πρόβλεψη: Διπλασιασμός περιστατικών έως το 2040

Σύμφωνα με την Επιτροπή Lancet (2024), έως το 2040 αναμένεται σχεδόν διπλασιασμός των νέων διαγνώσεων, φτάνοντας τα 2,9 εκατομμύρια ετησίως. Η ετήσια θνησιμότητα προβλέπεται να αυξηθεί κατά 85%, αγγίζοντας τις 700.000. Οι χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος θα επωμιστούν δυσανάλογο βάρος, λόγω περιορισμένης πρόσβασης σε διαγνωστικές και θεραπευτικές υποδομές.

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα στη διάγνωση

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) προσφέρει νέες δυνατότητες στην έγκαιρη και ακριβή διάγνωση του καρκίνου του προστάτη. Αλγόριθμοι βαθιάς μάθησης μπορούν να αναλύσουν ιστοπαθολογικές εικόνες με ακρίβεια συγκρίσιμη με εκείνη εξειδικευμένων παθολογοανατόμων. Η ενσωμάτωση της AI στην πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία (mpMRI) αυξάνει την ευαισθησία εντοπισμού καρκινικών περιοχών και μειώνει τη διαγνωστική αβεβαιότητα.

