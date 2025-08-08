«Και Αν Συμβεί…»: Το Podcast που αλλάζει το παιχνίδι στον Ασφαλιστικό Κλάδο

Η Στέλλα Ζουλινάκη, πολυδιάστατη προσωπικότητα στον χώρο της ασφάλισης και της επιχειρηματικότητας, «ανοίγει το μικρόφωνο» στο νέο επεισόδιο του podcast της «Και Αν Συμβεί…», φιλοξενώντας τον Αντώνη Δουνδουλάκη — έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πώς κάθε «Όχι» μπορεί να γίνει «Ναι».

Με χιούμορ, σοφία και αληθινές ιστορίες, οι δύο συνομιλητές ξεδιπλώνουν την ουσία του επαγγέλματος του ασφαλιστή, φωτίζοντας πτυχές του κλάδου που σπάνια αναδεικνύονται. Πρόκειται για μια συζήτηση που προσφέρει όχι μόνο γνώση, αλλά και έμπνευση.

- Advertisement -

Η πρωτοποριακή αυτή σειρά συνδυάζει το ανθρώπινο στοιχείο με την επαγγελματική γνώση, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η διαμεσολάβηση αναδεικνύεται ως τέχνη και επιστήμη ταυτόχρονα.

Η καινοτομία αυτή θα γιορταστεί στις 17 Σεπτεμβρίου, σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στους διαμεσολαβητές — τους πραγματικούς ήρωες πίσω από κάθε ασφαλιστική συμφωνία.

- Advertisement -

Η πρώτη σεζόν ολοκληρώνεται με υπόσχεση για δυναμική συνέχεια, με ειδικές εκδόσεις που θα κρατήσουν το ενδιαφέρον ζωντανό, ξεκινώντας με το «Και Αν Συμβεί… στο Δρόμο».

Το επεισόδιο είναι διαθέσιμο στο YouTube και το Spotify, με παράλληλη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμό για το βιβλίο «Αλφαβητάριο του Διαμεσολαβητή».

Ακούστε το στο Spotify