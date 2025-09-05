back to top
Insurance Europe: Η μεταρρύθμιση του Solvency II δεν επαρκεί για μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη

Σε σημερινή της ανακοίνωση η Insurance Europe προειδοποιεί ότι το σχέδιο κανονισμού για τη Φερεγγυότητα ΙΙ δεν περιλαμβάνει βασικές πολιτικές δεσμεύσεις, θέτοντας σε κίνδυνο την ανάπτυξη και επενδύσεις δισεκατομμυρίων.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η Insurance Europe έχει προειδοποιήσει ότι το σχέδιο προτάσεων Επιπέδου 2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδηγία «Φερεγγυότητα II» δεν αντανακλά το επίπεδο φιλοδοξίας που έθεσαν οι συννομοθέτες και την πολιτική δέσμευση της ίδιας της Επιτροπής για δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας στην ΕΕ.

Στην απάντησή της στη διαβούλευση της Επιτροπής, η ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία επανέλαβε την ισχυρή υποστήριξή της σε ένα ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο που προστατεύει τους ασφαλισμένους και διασφαλίζει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ωστόσο, το σχέδιο τεχνικών προτάσεων δεν ανταποκρίνεται στις πολιτικές φιλοδοξίες σε διάφορους τομείς και δεν θα καταφέρει να υλοποιήσει τις πολιτικές προσδοκίες της ΕΕ για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης και απελευθέρωση των επενδύσεων που επειγόντως χρειάζονται.

Τα βασικά θέματα που απασχολούν τον κλάδο είναι τα εξής:

  • Αδυναμία αντιμετώπισης της τεχνητής μεταβλητότητας: Η εσφαλμένη βαθμονόμηση της διόρθωσης κινδύνου λόγω μεταβλητότητας (VA) και ένα νέο, συντηρητικό και αδιαφανές μοντέλο για τα μακροπρόθεσμα επιτόκια καθιστούν τους ισολογισμούς των ασφαλιστικών εταιρειών υπερβολικά ευάλωτους στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της αγοράς.
  • Χαμένη ευκαιρία για την απελευθέρωση δεσμευμένων κεφαλαίων: Οι υπερβολικά περιοριστικές προτάσεις για τις μακροπρόθεσμες διακρατήσεις μετοχών περιορίζουν την ικανότητα του τομέα να απελευθερώνει κεφάλαια για μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Αν και οι προτεινόμενες βελτιώσεις στο περιθώριο κινδύνου είναι ευπρόσδεκτες, παραμένουν ασύμβατες με άλλα παγκόσμια καθεστώτα, αφήνοντας τις εταιρείες της ΕΕ σε μειονεκτική θέση σε διεθνές επίπεδο.
  • Επιπλέον πολυπλοκότητα και επιβάρυνση: Παρά την υπόσχεση για απλοποίηση, χάνονται ευκαιρίες για να καταστούν οι εκτενείς απαιτήσεις φερεγγυότητας πιο αναλογικές. Η αναθεώρηση θα φέρει μια σειρά από νέες πρόσθετες απαιτήσεις, καθώς και σημαντικά νέα λειτουργικά βάρη.

Ο Angus Scorgie, επικεφαλής του τμήματος Προληπτικής Εποπτείας της Insurance Europe, δήλωσε: «Μετά από συζητήσεις πολλών χρόνων, ήρθε η ώρα η αναθεώρηση της Φερεγγυότητας II να εκπληρώσει την υπόσχεσή της: να συνδυάσει την προστασία των ασφαλισμένων και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα με την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη μείωση της γραφειοκρατίας για τις ασφαλιστικές εταιρείες.

»Οι τεχνικές προτάσεις της Επιτροπής δεν ανταποκρίνονται στις φιλοδοξίες της πολιτικής συμφωνίας του περασμένου έτους σχετικά με τις απαιτούμενες αλλαγές. Χωρίς βελτιώσεις στο σχέδιο προτάσεων, η αναθεώρηση δεν θα καταφέρει να ενισχύσει τη συμβολή των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών εταιρειών στη χρηματοδότηση των προτεραιοτήτων της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη».

