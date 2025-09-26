Ιδιώτες εργαστηριακοί ιατροί προς τον Πρωθυπουργό: «Oικονομικό και επαγγελματικό ολοκαύτωμα»

Μια ανοικτή επιστολή, που απευθύνεται προσωπικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, αποτυπώνει με μελανά χρώματα την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος των ιδιωτών εργαστηριακών ιατρών και βιοπαθολόγων, που λειτουργούν σήμερα πάνω από 3.000 μικροβιολογικά ιατρεία στην Ελλάδα.

Η επιστολή του ΣΙΔΕΙΔΙΚΑ αποτελεί μια κραυγή αγωνίας απέναντι στην οικονομική ασφυξία και την επαγγελματική απαξίωση που βιώνουν εδώ και χρόνια.

Οι ιατροί καταγγέλλουν ολοένα διογκούμενα χρέη, που για πολλούς ξεπερνούν τα 3.000 ευρώ μηνιαίως, με αποτέλεσμα να βυθίζουν τις οικογένειές τους σε οικονομική κρίση.

Ενδεικτικά, περιγράφουν με ποιους τρόπους ο ΕΟΠΥΥ όχι μόνο δεν τους πληρώνει όπως ορίζει η σύμβαση, αλλά τους αναγκάζει να επιστρέφουν το 70% των συμφωνημένων υπηρεσιών κάθε μήνα, λόγω ελλείμματος στον προϋπολογισμό του.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο ΕΟΠΥΥ μονομερώς αναθεωρεί συμβάσεις, υποβαθμίζοντας τις συμφωνίες με τους παρόχους υγείας που έχουν διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια.

Σε μια σοκαριστική αποκάλυψη, οι εργαστηριακοί ιατροί τονίζουν ότι αμείβονται με τιμές αποζημίωσης που ισχύουν από το 1991, μειωμένες κατά 40%, ενώ το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει αποφασίσει άμεσα εκτελεστή την αναπροσαρμογή των τιμών αυτών.

Δυστυχώς, παρά τη δικαστική απόφαση, το Κράτος αρνείται να εκτελέσει την απόφαση εδώ και πάνω από μια δεκαετία.

Επιπλέον, ο κλάδος περιγράφει τη δυσκολία των υγειονομικών να αποχωρήσουν στην σύνταξη, καθώς μεγάλο μέρος των συντάξεών τους καταλήγει στην αποπληρωμή των «τεχνητών» χρεών που το ίδιο το κράτος δημιούργησε εις βάρος τους.

