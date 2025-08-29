back to top
31.6 C
Athens
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Η υγεία στα χέρια σου: Παρουσίαση του MyHealth App στην 89η ΔΕΘ από την ΗΔΙΚΑ

Newsroom 3

Εκδηλώσεις

Η ΗΔΙΚΑ διοργανώνει εκδήλωση στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με επίκεντρο την ψηφιακή υγειονομική φροντίδα. Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 17:00, στο κεντρικό stage του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρουσιάζεται το MyHealth App.

Πρόκειται για την εφαρμογή που φέρνει τον ιατρικό φάκελο ασθενούς στο κινητό τηλέφωνο κάθε πολίτη. Η εκδήλωση με τίτλο «Η υγεία στα χέρια σου: Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς» αναδεικνύει τις δυνατότητες του MyHealth App, μιας καινοτόμου εφαρμογής που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στον προσωπικό ιατρικό φάκελο.

Η Διοικητική Επιτροπή του ΕΕΑ έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενόψει των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Επιμελητηρίου

Newsroom 3 -
Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε επίσης τον κ. Τασούλα για πρωτοβουλίες που αφορούν ΜμΕ, ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους και αυτοαπασχολούμενους
Εμβληματικά έργα Υγείας στη Θεσσαλονίκη: Παρουσίαση με Μητσοτάκη και Γεωργιάδη

Newsroom 3 -
Ο υπουργός παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την ενίσχυση του ΕΣΥ στην πόλη, καθώς και για τρία εμβληματικά έργα που αλλάζουν τον χάρτη της Υγείας
Η 89η ΔΕΘ συνδυάζει επαγγελματικό αλλά και ψυχαγωγικό πρόγραμμα!

Newsroom 3 -
Κάθε βράδυ από 7 μέχρι 14 Σεπτεμβρίου κορυφαία ονόματα θα προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες από τη σκηνή της ΔΕΘ - Δείτε το πρόγραμμα
ΕΕΘ: Ολοκληρωμένο υπόμνημα προτάσεων κατέθεσε ο πρόεδρος Κ. Μερελής στον πρωθυπουργό

Newsroom 3 -
Οι προτάσεις του ΕΕΘ αφορούν μεταξύ άλλων την αναμόρφωση του φορολογικού/ασφαλιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις, και την ενίσχυση του ρόλου της πόλης
Η Διοικητική Επιτροπή του ΕΕΑ έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενόψει των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Επιμελητηρίου

Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε επίσης τον κ. Τασούλα για πρωτοβουλίες που αφορούν ΜμΕ, ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους και αυτοαπασχολούμενους
Εμβληματικά έργα Υγείας στη Θεσσαλονίκη: Παρουσίαση με Μητσοτάκη και Γεωργιάδη

Ο υπουργός παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την ενίσχυση του ΕΣΥ στην πόλη, καθώς και για τρία εμβληματικά έργα που αλλάζουν τον χάρτη της Υγείας
Όταν το φοιτητικό σπίτι γίνεται… μικρό γραφείο και καταφύγιο, αξίζει προστασία!

Τα ειδικά πακέτα ασφάλισης φοιτητικών σπιτιών γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή - Τι προσφέρουν οι εταιρείες και πού κυμαίνονται οι τιμές
Barkibu: Ασφάλιση κατοικιδίων με πλήρη προστασία

Η Barkibu ενισχύει την οικονομική ασφάλεια αλλά και τη σχέση εμπιστοσύνης με το κατοικίδιό μας μέσα από ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης φροντίδας
Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική αυξάνει την έκπτωση στα ετήσια συμβόλαια αυτοκινήτου

Έκπτωση 15% από το φθινόπωρο σε νέα ετήσια συμβόλαια αυτοκινήτου και ανανεώσεις
