Η υγεία στα χέρια σου: Παρουσίαση του MyHealth App στην 89η ΔΕΘ από την ΗΔΙΚΑ

Η ΗΔΙΚΑ διοργανώνει εκδήλωση στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με επίκεντρο την ψηφιακή υγειονομική φροντίδα. Την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025, στις 17:00, στο κεντρικό stage του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παρουσιάζεται το MyHealth App.

Πρόκειται για την εφαρμογή που φέρνει τον ιατρικό φάκελο ασθενούς στο κινητό τηλέφωνο κάθε πολίτη. Η εκδήλωση με τίτλο «Η υγεία στα χέρια σου: Ιατρικός Φάκελος Ασθενούς» αναδεικνύει τις δυνατότητες του MyHealth App, μιας καινοτόμου εφαρμογής που επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στον προσωπικό ιατρικό φάκελο.

