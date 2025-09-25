Η Σοφία Σικοτάκη στο MDRT Day 2025 στη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη θα βρεθεί στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2025, φιλοξενώντας το MDRT Day 2025, μια διοργάνωση που εδώ και σχεδόν έναν αιώνα προάγει την αριστεία και την εξέλιξη στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Το συνέδριο συγκεντρώνει 29 κορυφαίους διεθνείς ομιλητές, οι οποίοι θα μοιραστούν στρατηγικές, εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές γύρω από την ασφαλιστική και χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, προσφέροντας στους συμμετέχοντες μια μοναδική εμπειρία μάθησης, έμπνευσης και δικτύωσης.

Μεταξύ των ομιλητών, ξεχωρίζει η παρουσία της Σοφίας Σικοτάκη, Γενικής Διευθύντριας της ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ, εταιρείας του Ομίλου Saracakis Group of Companies. Η κ. Σικοτάκη θα καταθέσει το όραμα και τις εμπειρίες της για τον καθοριστικό ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή σε μια εποχή έντονων προκλήσεων αλλά και νέων ευκαιριών.

Η διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό σταθμό για την ελληνική ασφαλιστική αγορά, καθώς θα δώσει βήμα σε επαγγελματίες από όλο τον κόσμο να ανταλλάξουν ιδέες και να συνδιαμορφώσουν το μέλλον του επαγγέλματος.

Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου.