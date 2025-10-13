Η ΟΑΣΕ συμμετέχει στην απεργία της 14ης Οκτωβρίου

Στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας και στην 24ωρη απεργία που αποφάσισε το ΕΚΑ με τη στήριξη της ΓΣΕΕ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025, ενάντια στο υπό ψήφιση Σ/Ν του Υπουργείου Εργασίας, συμμετέχει η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος.

Σε συνέχεια των απεργιακών κινητοποιήσεων της 1ης Οκτωβρίου, η ΟΑΣΕ καλεί τα μέλη της να δώσουν το παρών στις 11:00 π.μ. στο Σύνταγμα και διεκδικεί:

την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας που προβλέπει την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη και που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους