Η ΟΑΣΕ συμμετέχει στη Γενική Απεργία της 1ης Οκτωβρίου

Θεσμικοί φορείς

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που προκύρηξε η ΓΣΕΕ για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος:

Συνάδελφοι,

Η Ομοσπονδία μας, ομόφωνα αποφάσισε την συμμετοχή των εργαζόμενων του ασφαλιστικού κλάδου στην Γενική Απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου με αιτήματα:

Απόσυρση της απαράδεκτης δέσμης μέτρων για την διευθέτηση του χρόνου εργασίας στο επερχόμενο σχέδιο νόμου του αρμόδιου Υπουργείου για την καθιέρωση του 13ωρου και στον ίδιο εργοδότη, που έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς νομοθετημάτων που επιβαρύνουν κατά κύριο λόγο τους πιο ευάλωτους εργαζόμενους.
Μείωση του ωραρίου τώρα, με εφαρμογή των 37,5 ωρών εβδομαδιαίως, όπως ήδη εφαρμόζεται με ιδιαίτερη επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες
Επαναφορά του πλαισίου ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, όπως ίσχυαν πριν την περιβόητη ΠΥΣ 6/2012, κορωνίδα της μνημονιακής νομοθεσίας

Η Κυβέρνηση με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας δείχνει ότι δεν ενδιαφέρεται για την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Ταυτόχρονα, η ανάθεση της διευθέτησης του χρόνου εργασίας στο κράτος-πατερούλη αγνοεί τον κοινωνικό διάλογο, αποδυναμώνει εσκεμμένα τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα.

Οι Έλληνες μισθωτοί που ήδη εργάζονται περισσότερες ώρες ετησίως από όλους τους συναδέλφους τους στην Ε.Ε., που δηλώνουν σε συντριπτικά ποσοστά εργασιακή εξουθένωση και καταπόνηση, είναι πλέον αντιμέτωποι με μια δυστοπία.

Φθάνει πια. Δεν αντέχουμε άλλο.

Ο χρόνος εργασίας δεν είναι εμπόρευμα, είναι η ζωή μας!

Χώρος συγκέντρωσης ΟΑΣΕ 11:00 π.μ. πλατεία Κοραή

 

Συναδελφικά

Για το Εκτελεστικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Χρήστος Παπαδόγιαννης – Ο Γεν. Γραμματέας Γιάννης Πετσαλάκης

