Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Η νέα εργατική μεταρρύθμιση και οι προκλήσεις για την ιδιωτική ασφάλιση

Newsroom 3

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας «Δίκαιη Εργασία για Όλους» φέρνει σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, που επηρεάζουν τόσο εργαζομένους όσο και επιχειρήσεις. Από την απλοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης και την ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, μέχρι τις νέες μορφές εργασίας, όπως η τετραήμερη εβδομάδα, οι αλλαγές αυτές δημιουργούν νέες συνθήκες και για τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης.

Με τις μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για υπερωρίες, το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων αυξάνεται, δίνοντας περισσότερες δυνατότητες για επένδυση σε ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα. Παράλληλα, η ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας με το σύστημα ΗΡΙΔΑΝΟΣ δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη εξειδικευμένων ασφαλιστικών προϊόντων, που θα καλύπτουν το κενό του δημόσιου συστήματος.

Οι αλλαγές στον εργασιακό τοπίο, όπως οι εκ περιτροπής ή οι 13ωρες υπερωρίες, διαφοροποιούν το προφίλ κινδύνου και καλούν τις ασφαλιστικές εταιρείες να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους. Η ανάγκη για ιδιωτική ασφάλιση γίνεται ακόμα πιο επιτακτική, ειδικά με την ενίσχυση των κοινωνικών παροχών, οι οποίες, ενώ συμβάλλουν, δεν επαρκούν πλήρως.

Το ερώτημα παραμένει αν οι ασφαλιστικές εταιρείες θα αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή ή θα περιοριστούν σε παρατηρητές. Σε κάθε περίπτωση, η μεταρρύθμιση ενδυναμώνει τη σύνδεση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ασφάλισης, θέτοντας τον εργαζόμενο στο επίκεντρο των αλλαγών.

Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο του ΥΕΚΑ – Νέες μειώσεις εισφορών και σύστημα ΗΡΙΔΑΝΟΣ για ασφάλεια-υγεία στην εργασία

Newsroom 3
Δείτε την παρουσίαση του νομοσχεδίου μέσα από τις 16+1 ερωταπαντήσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
e-ΕΦΚΑ: Εκκαθάριση των εισφορών 2024 ασφαλισμένων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση

Newsroom
Την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών για το έτος 2024, που αφορά σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους
Κεραμέως: Η ψηφιακή κάρτα αύξησε τα έσοδα των ταμείων

Newsroom 3
Θεαματική αύξηση σε δηλωμένες υπερωρίες και άρα έσοδα ταμείων αποδίδει στην ψηφιακή κάρτα η υπουργός, παρά τη μείωση των εισφορών
Φιλίππα Μιχάλη, NN Hellas: Oι Έλληνες συνεχίζουν να είναι υπασφαλισμένοι

Newsroom
Tο έμπειρο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς κα. Φιλίππα Μιχάλη στο Brokers Time...
Η Υδρόγειος Ασφαλιστική ενισχύει τις υπηρεσίες ταξιδιωτικής κάλυψης

Newsroom 3
Οι καλύψεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ατυχήματα, απώλεια αποσκευών και καθυστερήσεις, ενώ έμφαση δίνεται στην αστική ευθύνη των ταξιδιωτών
Πώς οι κυβερνοεγκληματίες αντλούν βιομετρικά δεδομένα μέσω AI, deepfakes και δημοφιλών apps

Newsroom 3
Η εξέλιξη του phishing με τη βοήθεια της ΤΝ θέτει σε κίνδυνο ιδιώτες και επιχειρήσεις, προειδοποιεί η Kaspersky
Διαθέσιμη και προσιτή ασφάλιση: Η οπτική της GFIA

Newsroom 3
Ο πρόεδρος S. Frank εξηγεί πώς συνεργασίες και καινοτομίες όπως η παραμετρική ασφάλιση, η τηλεματική και η μικροασφάλιση γεφυρώνουν το κενό προστασίας
CSR School 2025: Έναρξη τον Οκτώβριο με έμφαση στο ESG και ενδιαφέρον για τον ασφαλιστικό τομέα

Newsroom 3
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προσφέρει στα στελέχη του insurance sector πρόσθετες γνώσεις για τα σχετικά πρότυπα, αλλά και ευκαιρίες δικτύωσης
