Η νέα εργατική μεταρρύθμιση και οι προκλήσεις για την ιδιωτική ασφάλιση

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας «Δίκαιη Εργασία για Όλους» φέρνει σημαντικές αλλαγές στην αγορά εργασίας, που επηρεάζουν τόσο εργαζομένους όσο και επιχειρήσεις. Από την απλοποίηση των διαδικασιών πρόσληψης και την ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, μέχρι τις νέες μορφές εργασίας, όπως η τετραήμερη εβδομάδα, οι αλλαγές αυτές δημιουργούν νέες συνθήκες και για τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης.

Με τις μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για υπερωρίες, το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων αυξάνεται, δίνοντας περισσότερες δυνατότητες για επένδυση σε ιδιωτικά ασφαλιστικά προγράμματα. Παράλληλα, η ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας με το σύστημα ΗΡΙΔΑΝΟΣ δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την ανάπτυξη εξειδικευμένων ασφαλιστικών προϊόντων, που θα καλύπτουν το κενό του δημόσιου συστήματος.

- Advertisement -

Οι αλλαγές στον εργασιακό τοπίο, όπως οι εκ περιτροπής ή οι 13ωρες υπερωρίες, διαφοροποιούν το προφίλ κινδύνου και καλούν τις ασφαλιστικές εταιρείες να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους. Η ανάγκη για ιδιωτική ασφάλιση γίνεται ακόμα πιο επιτακτική, ειδικά με την ενίσχυση των κοινωνικών παροχών, οι οποίες, ενώ συμβάλλουν, δεν επαρκούν πλήρως.

Το ερώτημα παραμένει αν οι ασφαλιστικές εταιρείες θα αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή ή θα περιοριστούν σε παρατηρητές. Σε κάθε περίπτωση, η μεταρρύθμιση ενδυναμώνει τη σύνδεση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ασφάλισης, θέτοντας τον εργαζόμενο στο επίκεντρο των αλλαγών.