Η 1η Ιουνίου 2025 σηματοδοτεί μια καθοριστική αλλαγή για την ελληνική ασφαλιστική αγορά. Από την ημερομηνία αυτή, η ασφάλιση οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών –για τους κινδύνους της δασικής πυρκαγιάς και της πλημμύρας– έγινε υποχρεωτική. Μια εξέλιξη που ξεπερνά τα όρια της ρύθμισης και αγγίζει την καρδιά της σχέσης ανάμεσα στον πολίτη, στην πολιτεία και στην ασφαλιστική κοινότητα.

Για χρόνια, η έννοια της ασφάλισης αντιμετωπιζόταν από πολλούς απλώς ως νομική υποχρέωση. Ο πολίτης ασφαλιζόταν «για να είναι εντάξει με τον νόμο». Τώρα, όμως, οφείλουμε όλοι –και πρωτίστως οι επαγγελματίες του κλάδου– να δείξουμε πως η ασφάλιση είναι πράξη προστασίας, πρόνοιας και ευθύνης. Η νέα πραγματικότητα απαιτεί από τον ασφαλιστή να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο, να εξηγήσει, να ενημερώσει, να εμπνεύσει εμπιστοσύνη.

Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια κάτι μακρινό. Οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές δοκιμάζουν κάθε χρόνο ζωές και περιουσίες. Σε αυτήν την εποχή κλιματικής αβεβαιότητας, ο ασφαλιστής δεν είναι απλώς διαμεσολαβητής συμβολαίων, αλλά διαχειριστής κινδύνου και φορέας κοινωνικής σταθερότητας. Είναι εκείνος που φροντίζει, προλαμβάνει και στηρίζει όταν το απρόβλεπτο γίνει πραγματικότητα.

Η καθιέρωση της υποχρεωτικής κάλυψης φυσικών καταστροφών ανοίγει νέους ορίζοντες για τον κλάδο. Οι εταιρείες έχουν πλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα και να αξιοποιήσουν τεχνολογικά εργαλεία πρόβλεψης και αποτίμησης κινδύνων. Για τους επαγγελματίες της διαμεσολάβησης, είναι μια σπάνια ευκαιρία αναβάθμισης του ρόλου τους και ενίσχυσης του κύρους τους στην κοινωνία.

Η ασφάλιση, άλλωστε, δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το θεμέλιο μιας οργανωμένης κοινωνίας που σέβεται τον πολίτη και προνοεί για το αύριο. Γι’ αυτό και το επάγγελμα του ασφαλιστή αποκτά σήμερα μεγαλύτερη σημασία από ποτέ.

Σε μια εποχή αβεβαιότητας, η κοινωνία χρειάζεται τους ασφαλιστές της – όχι μόνο για να καλύπτουν κινδύνους, αλλά για να μεταδίδουν σιγουριά, ελπίδα και εμπιστοσύνη.