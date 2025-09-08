Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών – Βίντεο

Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ παρουσίασε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.

Η ηγεσία του υπουργείου έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση. Tο πακέτο θα φτάσει τα 1,76 δισ. ευρώ το 2026 και τα 2,5 δισ. ευρώ το 2027, αφορά το σύνολο του πληθυσμού και αποσκοπεί ιδίως στη στήριξη της μεσαίας τάξης, των οικογενειών και των συνταξιούχων, αλλά και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.

- Advertisement -

Φορολογικοί συντελεστές και οικογένεια

Μειώνονται φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, με το αφορολόγητο των οικογενειών από 4 παιδιά και πάνω να ανεβαίνει στα 27.000 ευρώ.

- Advertisement -

Η μεταρρύθμιση στηρίζεται στα ανησυχητικά δεδομένα, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δεδομένου ότι οι γεννήσεις έχουν μειωθεί κατά περίπου 40% την τελευταία 15ετία, ενώ ο πληθυσμός κάτω των 30 ετών έχει υποχωρήσει από 3,8 εκατομμύρια σε λιγότερα από 3 εκατομμύρια.

Μέτρα για οικογένειες – Παραδείγματα

Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα αφορούν 142.000 τρίτεκνους και 125.000 πολύτεκνους. Οι μισθωτοί του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα δουν τις από τον Ιανουάριο του 2026.

Τρίτεκνος με μισθό 1.500 ευρώ/μήνα θα έχει ελάφρυνση 1.650 ευρώ ετησίως.

Πολύτεκνος με μισθό 1.800 ευρώ/μήνα θα δει μείωση φόρου 4.100 ευρώ τον χρόνο.

Μέτρα για τους νέους

Νέοι έως 25 ετών, μηδενικός φόρος για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

Νέοι έως ετών, μείωση φόρου από 22% σε 9% για εισοδήματα 10.000–20.000 ευρώ. Οι ωφελούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 70.000 νέους έως 25 ετών και 260.000 νέους 26 έως 30 ετών.

Η κυβέρνηση τονίζει ότι η νέα αρχιτεκτονική της φορολογίας επιχειρεί να δώσει ανάσα στη μεσαία τάξη, να στηρίξει τις νέες οικογένειες και να αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα του δημογραφικού.

Στήριξη μεσαίας τάξης

Μειώνονται όλοι οι φορολογικοί συντελεστές για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ.

Εισάγεται νέος μειωμένος συντελεστής 39% (5 μονάδες χαμηλότερος από τον σημερινό) για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ.

Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης, στόχος είναι η διόρθωση στρεβλώσεων και δικαιότερη φορολόγηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Συνταξιούχοι – Κατάργηση προσωπικής διαφοράς

Καταργείται η προσωπική διαφορά σε δύο δόσεις για τους δικαιούχους, ενώ θα προστεθούν άλλοι 671.000 συνταξιούχοι. Σχεδόν 300.000 συνταξιούχοι θα πάρουν το 100% της αύξησης του 2026 από την κατάργηση της προσωπική διαφοράς.

Στο 2,7% θα κυμανθούν οι αυξήσεις που θα λάβουν στο τέλος του έτους. Οι σημερινές εκτιμήσεις προβλέπουν τον ετήσιο πληθωρισμό να κλείνει στο 2,9% και την ανάπτυξη στο 2,4%. Επομένως, σύμφωνα με το αριθμητικό μοντέλο που προβλέπει ο νόμος (πληθωρισμός + ΑΕΠ διά 2), η αύξηση κυμαίνεται από 2,6 % έως 2,7%.

Η προσωπική διαφορά μηδενίζεται σε ορίζοντα 2 ετών έως το 2027. Το 2026 θα εφαρμοστεί μερικώς (50%), ώστε κανείς να μη χάσει. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με 14.000 ευρώ εισόδημα και καθαρό μηνιαίο 1.080 ευρώ θα λάβει: 263 ευρώ από αύξηση λόγω ΑΕΠ και πληθωρισμού, 250 ευρώ από ενίσχυση Νοεμβρίου, 80 ευρώ από μείωση φόρου εισοδήματος. Σύνολο: 593 ευρώ καθαρά (462 ευρώ αν υπάρχει προσωπική διαφορά).

Δημογραφικό – Στεγαστικό – Αποκέντρωση

Καταργείται ο ΕΝΦΙΑ σε βάθος διετίας για κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών το μέτρο αφορά πάνω από 1 εκατ. πολίτες και 12.720 οικισμούς.

Μειώνονται κατά 30% οι συντελεστές ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με έως 20.000 κατοίκους. Ειδικότερα από 24% πάει στο 17%, και από 13% στο 9%.

Εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής 25% στα ενοίκια (από 35%) για εισοδήματα 12.000- 24.000 ευρώ. Για παράδειγμα, εισοδήματα από ενοίκια 25.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται από 6.350 σε 5.150 ευρώ (όφελος 1.200 ευρώ).

Απαλλαγή φόρου για κενά ακίνητα που νοικιάζονται

Επέκταση απαλλαγής ΦΠΑ σε νέα κτίρια έως το 2026.

Περιορισμός βραχυχρόνιων μισθώσεων σε τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας.

Δείτε τον πίνακα με τους οικισμούς όπου μειώνεται ή καταργείται ο ΕΝΦΙΑ

Ρυθμίσεις για το δημογραφικό

Μείωση κατά 50% του ελάχιστου εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Κατάργηση ελάχιστου εισοδήματος για νέες μητέρες (2 έτη μετά τη γέννα).

Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% μεσοσταθμικά.

Νέος τρόπος υπολογισμού για ΙΧ: όχι με βάση κυβικά αλλά με βάση ρύπους.

Εξαιρούνται από την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα με δικό τους εισόδημα.

Δείτε τους σχετικούς πίνακες

Διαβάστε την εισήγηση του Κ. Πιερρακάκη: 08_09_2025_ΑΤ_ΥΠΕΘΟΟ_Συνέντευξη Τύπου Εξειδίκευσης Μέτρων_Κ.Πιερρακάκης