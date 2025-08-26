back to top
26.5 C
Athens
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Η Euroins ενημερώνει: Οδική βοήθεια και φροντίδα ατυχήματος δεν είναι το ίδιο

Αυτοκίνητο

Μέσα από πρόσφατη καμπάνια της στα κοινωνικά δίκτυα, η Euroins έρχεται να ξεκαθαρίσει μια συχνή παρερμηνεία των οδηγών: τη διαφορά ανάμεσα στην οδική βοήθεια και τη φροντίδα ατυχήματος.

Η οδική βοήθεια, όπως τονίζει η εταιρεία, αφορά περιπτώσεις μηχανικής βλάβης ή ακινητοποίησης του οχήματος, όπως άδεια μπαταρία, σκασμένο λάστιχο ή άλλη απρόβλεπτη δυσλειτουργία στον δρόμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο οδηγός μπορεί να λάβει άμεση υποστήριξη με επισκευή επί τόπου ή με ρυμούλκηση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει επιλέξει την κάλυψη ως πρόσθετη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό του.

Αντίθετα, η φροντίδα ατυχήματος ενεργοποιείται αποκλειστικά σε περίπτωση τροχαίου. Η υπηρεσία περιλαμβάνει καταγραφή του περιστατικού, φωτογραφική τεκμηρίωση, συνεννόηση με τις αρχές και υποβολή δήλωσης ζημιάς. Είναι μια παροχή που προσφέρεται σε όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, εξασφαλίζοντας ότι ο οδηγός θα έχει την καθοδήγηση που χρειάζεται στη δύσκολη στιγμή.

Με σύνθημα την υπεύθυνη και ολοκληρωμένη ενημέρωση, η Euroins επισημαίνει ότι κάθε ασφαλισμένος πρέπει να γνωρίζει τι περιλαμβάνει το συμβόλαιό του, ώστε να κυκλοφορεί με σιγουριά και χωρίς άγχος. Η καμπάνια της εταιρείας στα social media έρχεται να ενισχύσει την ασφαλιστική παιδεία των οδηγών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σωστής επιλογής καλύψεων.

