Η ΕΑΕΕ συμμετείχε στη συζήτηση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του UNECE

Η ΕΑΕΕ συμμετείχε στη συζήτηση “Regional Cooperation in Disaster Financial Risk Sharing” στο πλαίσιο του UNECE 2025 Regional Forum on Sustainable Development

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) συμμετείχε στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Περιφερειακό Συμβούλιο Συνεργασίας (RCC) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Φόρουμ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του UNECE, στη Γενεύη, στις 2 Απριλίου 2025.

- Advertisement -

Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε με την υποστήριξη των συμμετεχόντων του RCC, Ελλάδα, Ρουμανία και Τουρκία, συγκέντρωσε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, εκπροσώπους του χρηματοοικονομικού τομέα και ειδικούς στη διαχείριση κινδύνου καταστροφών, με στόχο την αντιμετώπιση της επιτακτικής ανάγκης για πιο ανθεκτικούς μηχανισμούς ασφάλισης και επιμερισμού στην οικονομική διαχείριση των κινδύνων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο πλαίσιο της Στρατηγικής SEE2030.

- Advertisement -

Η ΕΑΕΕ, εκπροσωπούμενη από την κ. Ελίνα Παπασπυροπούλου, περιέγραψε την ισχύουσα κατάσταση στην Ελλάδα και τα μέτρα που έχει λάβει η Πολιτεία για την ενδυνάμωση της ασφαλιστικής κάλυψης φυσικών καταστροφών σε κατοικίες και επιχειρήσεις. Κατά την τοποθέτησή της ανέφερε: “Στην Ελλάδα, είμαστε εκτεθειμένοι σε σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές – ωστόσο, μόνο 18% των κατοικιών είναι ασφαλισμένες. Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του ζητήματος έχει πάρει μέτρα με κίνητρα για την ασφάλιση των κατοικιών για φυσικές καταστροφές και με την υποχρεωτική ασφάλιση των επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 500.000€ (για τους ίδιους κινδύνους), αλλά υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μέχρι να μπορέσουμε να μιλήσουμε για ένα οργανωμένο σύστημα πρόληψης, διαχείρισης και αποζημίωσης των καταστροφικών γεγονότων”.

Η εκδήλωση αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για την ανταλλαγή καλών πρακτικών που θα ενισχύσουν την οικονομική ανθεκτικότητα και θα περιορίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις από φυσικές καταστροφές.