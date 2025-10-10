Η ΕΑΔΕ παρουσιάζει το νέο της λογότυπο και καμπάνια για την αξία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Μια ανανεωμένη, σύγχρονη και φρέσκια ταυτότητα για την Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος σηματοδοτεί το νέο της λογότυπο. Διατηρώντας τα χρώματα που παραπέμπουν στην παράδοση της ΕΑΔΕ και με δημιουργικό concept που αποτυπώνει την έννοια της «ομπρέλας», το λογότυπο συμβολίζει τον ενωτικό ρόλο της Ένωσης, καθώς εκπροσωπεί και τις τρεις βαθμίδες της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης: Πράκτορες, Μεσίτες και Συντονιστές Πρακτόρων.

Η παρουσίαση του νέου λογοτύπου συνοδεύεται από την έναρξη μιας μεγάλης επικοινωνιακής καμπάνιας, η οποία ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις αρχές του 2026.

- Advertisement -

Στόχος της καμπάνιας, να αναδείξει την αξία του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή και να ενισχύσει τη θετική στάση του κοινού απέναντι στον επαγγελματία και στον θεσμό της Διαμεσολάβησης που εκπροσωπεί η ΕΑΔΕ.

Η καμπάνια προβάλλεται στην πλατφόρμα Meta (Facebook & Instagram) και στο YouTube με video που δημιουργήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό και post με στατικές εικόνες και carousel formats, ενώ στοχεύει σε άτομα ηλικίας 25 ετών και άνω, με ενδιαφέροντα που σχετίζονται με την ασφάλιση, την οικογένεια, την οικονομική ασφάλεια και την προστασία περιουσίας.

- Advertisement -

Η κ. Δήμητρα Λύχρου, Πρόεδρος της ΕΑΔΕ, δήλωσε: «Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής είναι ο αξιόπιστος σύμβουλος που είναι δίπλα, μαζί με τον πολίτη, προσφέροντας καθοδήγηση και προστασία σε κρίσιμες αποφάσεις για την οικονομική και προσωπική του ασφάλεια. Με το νέο μας λογότυπο και την καμπάνια αυτή, θέλουμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στον θεσμό της Διαμεσολάβησης που εκπροσωπεί η ΕΑΔΕ και να τον αναδείξουμε στο σύγχρονο ασφαλιστικό τοπίο».

Με τη νέα της ταυτότητα, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η ΕΑΔΕ αποδεικνύει τη δέσμευσή της για συνεχή εξέλιξη και ανάδειξη του ρόλου του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, μέσα από στοχευμένες ενέργειες που ενισχύουν τη θέση του επαγγέλματος στον ασφαλιστικό κλάδο, στην κοινωνία και στην οικονομία.

Το προσεχές διάστημα θα ανακοινωθεί επίσης ο ιστότοπος της ΕΑΔΕ. Ως τότε, ακολουθήστε τη σελίδα της Ένωσης στο Facebook και εγγραφείτε στο κανάλι της στο YouTube.