back to top
23.1 C
Athens
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

Η ΕΑΔΕ παρουσιάζει το νέο της λογότυπο και καμπάνια για την αξία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Θεσμικοί φορείς

Μια ανανεωμένη, σύγχρονη και φρέσκια ταυτότητα για την Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος σηματοδοτεί το νέο της λογότυπο. Διατηρώντας τα χρώματα που παραπέμπουν στην παράδοση της ΕΑΔΕ και με δημιουργικό concept που αποτυπώνει την έννοια της «ομπρέλας», το λογότυπο συμβολίζει τον ενωτικό ρόλο της Ένωσης, καθώς εκπροσωπεί και τις τρεις βαθμίδες της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης: Πράκτορες, Μεσίτες και Συντονιστές Πρακτόρων.

Η παρουσίαση του νέου λογοτύπου συνοδεύεται από την έναρξη μιας μεγάλης επικοινωνιακής καμπάνιας, η οποία ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις αρχές του 2026.

- Advertisement -

Στόχος της καμπάνιας, να αναδείξει την αξία του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή και να ενισχύσει τη θετική στάση του κοινού απέναντι στον επαγγελματία και στον θεσμό της Διαμεσολάβησης που εκπροσωπεί η ΕΑΔΕ.

Η καμπάνια προβάλλεται στην πλατφόρμα Meta (Facebook & Instagram) και στο YouTube με video που δημιουργήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό και post με στατικές εικόνες και carousel formats, ενώ στοχεύει σε άτομα ηλικίας 25 ετών και άνω, με ενδιαφέροντα που σχετίζονται με την ασφάλιση, την οικογένεια, την οικονομική ασφάλεια και την προστασία περιουσίας.

- Advertisement -

Η κ. Δήμητρα Λύχρου, Πρόεδρος της ΕΑΔΕ, δήλωσε: «Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής είναι ο αξιόπιστος σύμβουλος που είναι δίπλα, μαζί με τον πολίτη, προσφέροντας καθοδήγηση και προστασία σε κρίσιμες αποφάσεις για την οικονομική και προσωπική του ασφάλεια. Με το νέο μας λογότυπο και την καμπάνια αυτή, θέλουμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στον θεσμό της Διαμεσολάβησης που εκπροσωπεί η ΕΑΔΕ και να τον αναδείξουμε στο σύγχρονο ασφαλιστικό τοπίο».

Με τη νέα της ταυτότητα, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η ΕΑΔΕ αποδεικνύει τη δέσμευσή της για συνεχή εξέλιξη και ανάδειξη του ρόλου του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή, μέσα από στοχευμένες ενέργειες που ενισχύουν τη θέση του επαγγέλματος στον ασφαλιστικό κλάδο, στην κοινωνία και στην οικονομία.

Το προσεχές διάστημα θα ανακοινωθεί επίσης ο ιστότοπος της ΕΑΔΕ. Ως τότε, ακολουθήστε τη σελίδα της Ένωσης στο Facebook και εγγραφείτε στο κανάλι της στο YouTube.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων: +79,2% οι ζημίες και +91,7% οι αποζημιώσεις το 2024

Newsroom 3 -
Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ
Διαβάστε περισσότερα

Υδρόγειος Ασφαλιστική: «Η πρόληψη σώζει ζωές» – Ενημέρωση και κάλυψη για τον καρκίνο του μαστού

Newsroom 3 -
Η εταιρεία αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο της έγκαιρης διάγνωσης αλλά και της ουσιαστικής ασφαλιστικής κάλυψης
Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ στήριξε ως χορηγός την ετήσια εκδήλωση του ΣΕΜΑ

Newsroom 3 -
Η εταιρεία ενίσχυσε έμπρακτα μια πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ανάπτυξη και στην εξωστρέφεια του κλάδου
Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΑΔΕ ζητά άμεση ολοκλήρωση εκκαθάρισης για την ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ – Αναγκαία η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ιδιωτική Ασφάλιση

Newsroom 3 -
Η Ένωση επισημαίνει ότι με τον μηχανισμό αποζημίωσης του νόμου 5193/2025 η πολιτεία μπορεί να επισπεύσει τις σχετικές ενέργειες
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

243.899 τα ανασφάλιστα, επίκειται νέος μηχανισμός

Newsroom 3 -
Κάτι φαίνεται να αλλάζει σήμερα, μετά τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων...
Διαβάστε περισσότερα

Η Allianz Trade φέρνει την επόμενη γενιά στον χώρο εργασίας με νέο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Newsroom 3 -
Παιδιά εργαζομένων είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της ασφάλισης και της εταιρικής λειτουργίας
Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων: +79,2% οι ζημίες και +91,7% οι αποζημιώσεις το 2024

Newsroom 3 -
Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ
Διαβάστε περισσότερα

To 6ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης της ΕΘΕ έρχεται στις 16 Οκτωβρίου

Newsroom 3 -
Το #famc25 θα επικεντρωθεί στις προοπτικές και προκλήσεις των επενδύσεων σε real assets
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Τα Νέα της Αγοράς

243.899 τα ανασφάλιστα, επίκειται νέος μηχανισμός

Κάτι φαίνεται να αλλάζει σήμερα, μετά τα πρώτα αποτελέσματα ελέγχων...
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Η Allianz Trade φέρνει την επόμενη γενιά στον χώρο εργασίας με νέο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Παιδιά εργαζομένων είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο της ασφάλισης και της εταιρικής λειτουργίας
Θεσμικοί φορείς

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων: +79,2% οι ζημίες και +91,7% οι αποζημιώσεις το 2024

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ
Εκδηλώσεις

To 6ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης της ΕΘΕ έρχεται στις 16 Οκτωβρίου

Το #famc25 θα επικεντρωθεί στις προοπτικές και προκλήσεις των επενδύσεων σε real assets
Εκδηλώσεις

Επίσκεψη του Dr. Mukadder Erdönmez στα γραφεία της HDI Global SE Hellas στην Αθήνα

Η επίσκεψη αποτέλεσε ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την τοπική αγορά, τις στρατηγικές προτεραιότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.