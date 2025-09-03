Η ασφαλιστική ιστορία της Ελλάδας μέσα από το αρχείο της MINETTA

Πόση φροντίδα μπορεί να χωρέσει σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο; Η ερώτηση ίσως ακούγεται αδόκιμη στη σημερινή εποχή, όπου η ασφάλιση παρουσιάζεται συνήθως με όρους επένδυσης, αποδόσεων και αριθμών. Όμως μια ματιά στο παρελθόν δείχνει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση — πιο απλή, πιο ανθρώπινη.

Μια τέτοια ματιά προσφέρει η MINETTA, μέσα από το νέο της ψηφιακό αφιέρωμα στο Insurance HUB, όπου παρουσιάζεται, μεταξύ άλλων, μια παλιά διαφήμιση της εταιρείας ΑΣΤΗΡ για το προϊόν «Ασφάλεια Γάμου & Σπουδών». Ένα ασφαλιστήριο που σχεδιάστηκε με έναν και μόνο σκοπό: να εξασφαλίσει στο παιδί ένα οικονομικό απόθεμα για δύο σταθμούς-ορόσημα στη ζωή του – τις σπουδές και τον γάμο.

Η εν λόγω ασφάλιση, δημοφιλής τις δεκαετίες του ’60 και του ’70, δεν ήταν απλώς οικονομικό εργαλείο. Ήταν η απόδειξη ότι οι γονείς, ακόμα και με περιορισμένα μέσα, ήθελαν να κάνουν το κάτι παραπάνω για το παιδί τους.

Σε μια εποχή χωρίς κρατικές παροχές στήριξης, χωρίς εύκολη πρόσβαση σε δάνεια ή υποτροφίες, ένα ασφαλιστήριο για μελλοντικές σπουδές ή για τον γάμο λειτουργούσε και ως ψυχολογική ασφάλεια – για το ίδιο το παιδί αλλά και για την οικογένεια.

Οι διαφημίσεις της εποχής έπαιζαν πολύ με τη συναισθηματική ταύτιση: «Ασφαλίστε το παιδί σας σήμερα για να μη στερηθεί τίποτα αύριο». Και δεν ήταν απλώς σλόγκαν· ήταν μια συλλογική πεποίθηση.

Η ασφαλιστική αγορά εξελίχθηκε, οι ανάγκες διαφοροποιήθηκαν. Τα σημερινά προϊόντα απoταμιευτικής ασφάλισης είναι σαφώς πιο πολύπλοκα και προσαρμοσμένα στις αγορές και στα νέα δεδομένα ζωής.

Ωστόσο, αυτό που δείχνει το συγκεκριμένο ιστορικό στιγμιότυπο είναι πως η ουσία της ασφάλισης δεν έχει αλλάξει: είναι η ανάγκη του ανθρώπου να φροντίσει τους δικούς του, να προβλέψει το αύριο όσο μπορεί, να μη μείνει εκτεθειμένος στις ανατροπές της ζωής.

Αυτό που κάνει ξεχωριστή την κίνηση της MINETTA δεν είναι μόνο η νοσταλγία. Είναι το γεγονός ότι αναδεικνύει την ιστορική και κοινωνική διάσταση του ασφαλιστικού θεσμού, και τέτοιου είδους ντοκουμέντα είναι κομμάτια της ασφαλιστικής λαογραφίας μας.

Φωτογραφίζουν το ήθος, τις αξίες και την ψυχολογία μιας άλλης Ελλάδας – εκείνης που ασφαλιζόταν γιατί έπρεπε, γιατί το όφειλε στα παιδιά της, και γιατί το πίστευε.

