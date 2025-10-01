Η αντίδραση της Insurance Europe στη σύσταση της Κομισιόν για τους SIAs στο πλαίσιο της SIU

Στο πλαίσιο της σταθερής ενημέρωσης των μελών για τις εξελίξεις στο πεδίο της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος γνωρίζει ότι στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη δημοσίευση των εξής δύο σημαντικών κειμένων:

(α) Σύσταση σχετικά με τους αποταμιευτικούς / επενδυτικούς λογαριασμούς (SIΑs), με

συνοδευτικό επεξηγηματικό υλικό, και

(β) Ανακοίνωση (Communication) για τη Στρατηγική Χρηματοοικονομικής Εκπαίδευσης της ΕΕ.

- Advertisement -

Ως προς τους SIAs, πρόκειται για σύσταση που αναμενόταν στο πλαίσιο των δράσεων και παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την SIU (Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων). Δυστυχώς, σημειώνει η ΕΑΕΕ, το δημοσιευθέν κείμενο δεν εντάσσει ως ρητά κατονομαζόμενα τα ασφαλιστικά προϊόντα στο πεδίο των προωθούμενων λογαριασμών.

Η Insurance Europe την ίδια μέρα εξέφρασε τον προβληματισμό της για την επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει επί της ουσίας εκτός εμβέλειας της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας τον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης.

- Advertisement -

Πιο αναλυτικά, στο Δελτίο Τύπου η Insurance Europe, αφού καλωσορίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμβάλει στην κινητοποίηση περισσότερων αποταμιεύσεων των νοικοκυριών προς επενδύσεις που υποστηρίζουν την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και την οικονομική ασφάλεια των πολιτών, διατυπώνει την λύπη της καθώς η Σύσταση της Επιτροπής για τους αποταμιευτικούς / επενδυτικούς λογαριασμούς (SIAs) δεν αναγνωρίζει επαρκώς και με σαφή τρόπο τον κρίσιμο ρόλο του ασφαλιστικού τομέα.

Και τούτο παρότι οι ασφαλιστικές εταιρίες στηρίζουν ουσιωδώς τους καταναλωτές στο να αποταμιεύουν μακροπρόθεσμα, διοχετεύοντας επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση περίπου 9,5 τρισεκατομμυρίων ευρώ, οι ασφαλιστές αποτελούν τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές της Ευρώπης.

Προσφέρουν ευρεία γκάμα προϊόντων μακροπρόθεσμης αποταμίευσης και επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλισης ζωής και των συντάξεων, μέσω ποικίλων καναλιών διανομής τόσο ψηφιακών όσο και δια ζώσης. Οι συμβουλές και η προστασία που παρέχουν οι ασφαλιστές είναι καθοριστικής σημασίας για να ενθαρρύνουν κάθε είδους αποταμιευτές να επενδύσουν.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Thea Utoft Høj Jensen, Γενική Διευθύντρια της Insurance Europe, κάλεσε τα κράτη-μέλη «… να διασφαλίσουν ότι, κατά την εφαρμογή της σύστασης της Επιτροπής, οι ασφαλιστές θα αναγνωρίζονται ρητά ως επιλέξιμοι πάροχοι και ότι τα ασφαλιστικά προϊόντα θα μπορούν να προσφέρονται μέσω των SIAs». Περαιτέρω, δήλωσε «Αυτό είναι απαραίτητο ώστε οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση στη μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα προφίλ κινδύνου τους».

Στο τέλος του Δελτίου της η Insurance Europe διατύπωσε την ένθερμη υποστήριξή της στη νέα Στρατηγική Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού της ΕΕ. Η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής και ασφαλιστικής εκπαίδευσης είναι κρίσιμη για τους καταναλωτές, ώστε να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις και να αξιοποιούν πλήρως το φάσμα διαθέσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Κατά την Utoft Høj Jensen, «Ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός είναι το θεμέλιο της οικονομικής ευημερίας», η δε νέαα στρατηγική «αποτελεί σημαντικό βήμα και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη για την ενίσχυση της ενημέρωσης και της κατανόησης των ασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων σε όλη την ΕΕ».

Διαβάστε περισσότερα στη σχετική Εγκύκλιο της ΕΑΕΕ: 2025 – 240341