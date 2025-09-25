H ΚΕΕΕ προειδοποιεί για απάτη με μηνύματα δήθεν προερχόμενα από το ΓΕΜΗ

Σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος εφιστά την προσοχή στην αποστολή παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) το τελευταίο διάστημα, τα οποία φέρονται να προέρχονται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και ενημερώνουν τους παραλήπτες ότι για να ολοκληρωθεί η καταχώρισή τους απαιτείται η καταβολή τέλους μέσω συνδέσμου πληρωμής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Τα μηνύματα αυτά περιέχουν απειλητικές διατυπώσεις, όπως η ενδεχόμενη διαγραφή της επιχείρησης από το μητρώο σε περίπτωση μη πληρωμής. Το ΓΕΜΗ συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των επιχειρήσεων από τέτοιες πρακτικές.

Τα συγκεκριμένα email δεν προέρχονται από το ΓΕΜΗ και αποτελούν απόπειρες εξαπάτησης (phishing). Πώς να προστατευθείτε:

Μην απαντάτε σε τέτοιου είδους μηνύματα.

Μην κάνετε κλικ στους συνδέσμους που περιέχουν και μην καταχωρείτε προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία.

Ελέγχετε πάντα ό,τι βρίσκεστε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.

Οι μοναδικοί επίσημοι ιστότοποιτου ΓΕΜΗ είναι: https://www.businessportal.gr https://eyms.businessportal.gr https://publicity.businessportal.gr/ https://www.businessregistry.gr

Το ΓΕΜΗ δεν αποστέλλει email με συνδέσμους πληρωμής, ούτε απειλεί με διαγραφή επιχειρήσεων.

Η εγγραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ γίνεται αυτόματα μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) και δεν απαιτείται καμία πρόσθετη πληρωμή για την ολοκλήρωσή της, εκτός από την πληρωμή του Γραμματίου Κόστους Σύστασης, η οποία πραγματοποιείται από το σύστημα της ΥΜΣ και γίνεται πριν την εγγραφή στο ΓΕΜΗ και την απόδοση ΑΦΜ.

Ενδείξεις παραπλανητικών σελίδων ή μηνυμάτων

Αναφορές σε «ΕΠΕΙΓΟΝ» ή απειλές για κυρώσεις.

Αναδυόμενα παράθυρα τα οποία ζητούν στοιχεία.

Λάθη στη γλώσσα ή στον σχεδιασμό της σελίδας.

Ύποπτα URLτα οποία δεν αντιστοιχούν στους παραπάνω επίσημους ιστότοπους του ΓΕΜΗ.

Αν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, τονίζει η ΚΕΕΕ, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με το αρμόδιο Επιμελητήριο.