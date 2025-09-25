back to top
21.9 C
Athens
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

H ΚΕΕΕ προειδοποιεί για απάτη με μηνύματα δήθεν προερχόμενα από το ΓΕΜΗ

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Cyber

Σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος εφιστά την προσοχή στην αποστολή παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) το τελευταίο διάστημα, τα οποία φέρονται να προέρχονται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και ενημερώνουν τους παραλήπτες ότι για να ολοκληρωθεί η καταχώρισή τους απαιτείται η καταβολή τέλους μέσω συνδέσμου πληρωμής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

- Advertisement -

Τα μηνύματα αυτά περιέχουν απειλητικές διατυπώσεις, όπως η ενδεχόμενη διαγραφή της επιχείρησης από το μητρώο σε περίπτωση μη πληρωμής. Το ΓΕΜΗ συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των επιχειρήσεων από τέτοιες πρακτικές.

Τα συγκεκριμένα email δεν προέρχονται από το ΓΕΜΗ και αποτελούν απόπειρες εξαπάτησης (phishing). Πώς να προστατευθείτε:

- Advertisement -
  • Μην απαντάτε σε τέτοιου είδους μηνύματα.
  • Μην κάνετε κλικ στους συνδέσμους που περιέχουν και μην καταχωρείτε προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία.
  • Ελέγχετε πάντα ό,τι βρίσκεστε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.
  • Οι μοναδικοί επίσημοι ιστότοποιτου ΓΕΜΗ είναι:
  • Το ΓΕΜΗ δεν αποστέλλει email με συνδέσμους πληρωμής, ούτε απειλεί με διαγραφή επιχειρήσεων.
  • Η εγγραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ γίνεται αυτόματα μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ) και δεν απαιτείται καμία πρόσθετη πληρωμή για την ολοκλήρωσή της, εκτός από την πληρωμή του Γραμματίου Κόστους Σύστασης, η οποία πραγματοποιείται από το σύστημα της ΥΜΣ και γίνεται πριν την εγγραφή στο ΓΕΜΗ και την απόδοση ΑΦΜ.

Ενδείξεις παραπλανητικών σελίδων ή μηνυμάτων

  • Αναφορές σε «ΕΠΕΙΓΟΝ» ή απειλές για κυρώσεις.
  • Αναδυόμενα παράθυρα τα οποία ζητούν στοιχεία.
  • Λάθη στη γλώσσα ή στον σχεδιασμό της σελίδας.
  • Ύποπτα URLτα οποία δεν αντιστοιχούν στους παραπάνω επίσημους ιστότοπους του ΓΕΜΗ.

Αν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, τονίζει η ΚΕΕΕ, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με το αρμόδιο Επιμελητήριο.

Σχετικές δημοσιεύσεις

«Θέλω να γίνω influencer!»: Πώς να στηρίξετε το όνειρο του παιδιού σας με ασφάλεια στο διαδίκτυο

Newsroom 3 -
Πάνω από το 30% της Gen Alpha θέλουν να γίνουν δημιουργοί περιεχομένου - Όταν οι γονείς εμπλέκονται ενεργά, οι κίνδυνοι γίνονται ευκαιρίες μάθησης
Διαβάστε περισσότερα

Αυξήθηκαν οι επιθέσεις σε smartphones το α΄ 6μηνο του 2025

Newsroom 3 -
Το κακόβουλο λογισμικό συνεχίζει να διεισδύει ακόμα και στο Google Play ή στο App Store - Ποια μέτρα προστασίας προτείνει η Kaspersky
Διαβάστε περισσότερα

Γιατί οι hackers λατρεύουν τα cookies;

Newsroom 3 -
Τα cookies μπορούν να αποθηκεύουν κωδικούς πρόσβασης, προσωπικά δεδομένα, τραπεζικά στοιχεία και -το δελεαστικότερο όλων- αναγνωριστικά συνεδρίας
Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή απάτη: Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει για υποκλοπή στοιχείων μέσω παραπλανητικών emails

Newsroom 3 -
Πώς αναγνωρίζονται τα παραπλανητικά μηνύματα - Οδηγίες προς ασφαλισμένους
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η αποταμίευση για σπουδές: Ένα βήμα μπροστά στο μέλλον των παιδιών

Newsroom 3 -
Η Apollon Broker αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης αποταμίευσης μέσα από ειδικά προγράμματα που συνδυάζουν ασφάλεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό
Διαβάστε περισσότερα

Η Σοφία Σικοτάκη στο MDRT Day 2025 στη Θεσσαλονίκη

Newsroom 3 -
H γενική διευθύντρια της ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ θα καταθέσει το όραμα και τις εμπειρίες της για τον καθοριστικό ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή
Διαβάστε περισσότερα

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας

Newsroom 3 -
Οι προτάσεις και παρατηρήσεις θα μπορούν να κατατίθενται έως τις 8 Οκτωβρίου 2025
Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ για τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων στους πληγέντες από την περσινή έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Newsroom 3 -
Αρμόδια για τη χορήγηση είναι η Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ - Τα ποσά και οι προϋποθέσεις
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Editorial

Η αποταμίευση για σπουδές: Ένα βήμα μπροστά στο μέλλον των παιδιών

Η Apollon Broker αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης αποταμίευσης μέσα από ειδικά προγράμματα που συνδυάζουν ασφάλεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό
Εκδηλώσεις

Η Σοφία Σικοτάκη στο MDRT Day 2025 στη Θεσσαλονίκη

H γενική διευθύντρια της ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ θα καταθέσει το όραμα και τις εμπειρίες της για τον καθοριστικό ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή
Υγεία

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας

Οι προτάσεις και παρατηρήσεις θα μπορούν να κατατίθενται έως τις 8 Οκτωβρίου 2025
Υγεία

Έλληνες Παιδίατροι: Επικίνδυνες οι δηλώσεις Trump – Ασφαλή τα εμβόλια και η παρακεταμόλη

«Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις δεν αποτελούν απλώς επιστημονική ανακρίβεια, αλλά συνιστούν ευθεία απειλή για τη δημόσια υγεία» τονίζουν οι γιατροί
Κοινωνική Ασφάλιση

1.000 επιπλέον θέσεις για Άτομα με Αναπηρία στους ΟΤΑ

Για περαιτέρω ενίσχυση των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.