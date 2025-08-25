Γαλλία: Διαβητική σταμάτησε την ινσουλίνη χάρη σε βλαστοκύτταρα – Ιστορική ιατρική επιτυχία

Για πρώτη φορά στα ιατρικά χρονικά, μια νεαρή γυναίκα με διαβήτη τύπου 1 μπόρεσε να σταματήσει εντελώς τις ενέσεις ινσουλίνης. Χάρη σε μια καινοτόμο θεραπεία με βλαστοκύτταρα, ο οργανισμός της άρχισε ξανά να παράγει φυσικά την πολύτιμη ορμόνη.

Η θεραπεία, μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, μέθοδος που άλλαξε τα δεδομένα, πραγματοποιήθηκε στο ερευνητικό ινστιτούτο PRIMHEALTH στη Γαλλία, σύμφωνα με όσα μεταδίδει odiavitismou.gr. Οι επιστήμονες πήραν κύτταρα από τον λιπώδη ιστό της ασθενούς, τα μετέτρεψαν σε πολυδύναμα βλαστοκύτταρα και στη συνέχεια τα διαφοροποίησαν σε παγκρεατικά νησίδια – δηλαδή τα κύτταρα που φυσιολογικά παράγουν ινσουλίνη.

Σε αντίθεση με άλλες τεχνικές, τα νέα κύτταρα δεν εμφυτεύτηκαν στο πάγκρεας αλλά στον κοιλιακό μυ, μια περιοχή πιο εύκολα προσβάσιμη και ασφαλής. Η μεταμόσχευση έγινε τον Ιούνιο του 2023 και μέσα σε μόλις 75 ημέρες, η 25χρονη γυναίκα σταμάτησε εντελώς την εξωγενή ινσουλίνη. Πλέον οι γιατροί παρακολουθούν την πορέια της υγείας της πρώην διαβητικής ασθενούς.

Θεαματικά αποτελέσματα σε σύντομο διάστημα

Η ασθενής έπασχε από διαβήτη τύπου 1 επί 12 χρόνια και τα αποτελέσματα θεωρούνται εντυπωσιακά:

Το πεπτίδιο C, δείκτης φυσικής παραγωγής ινσουλίνης, εμφανίστηκε ξανά στον οργανισμό.

δείκτης φυσικής παραγωγής ινσουλίνης, εμφανίστηκε ξανά στον οργανισμό. Ο δείκτης Time in Range (TIR), δηλαδή το ποσοστό του χρόνου που η γλυκόζη ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα, εκτοξεύτηκε από 43% σε πάνω από 98% σε λιγότερο από 6 μήνες.

δηλαδή το ποσοστό του χρόνου που η γλυκόζη ήταν σε φυσιολογικά επίπεδα, εκτοξεύτηκε από 43% σε πάνω από 98% σε λιγότερο από 6 μήνες. Η HbA1c μειώθηκε από 7,6% σε 5,3%, επίπεδα σχεδόν φυσιολογικά, χωρίς να καταγραφούν υπογλυκαιμίες.

επίπεδα σχεδόν φυσιολογικά, χωρίς να καταγραφούν υπογλυκαιμίες. Δεν υπήρξαν ανεπιθύμητες ενέργειες ούτε σημάδια απόρριψης του μοσχεύματος.

Πλεονέκτημα της μεθόδου: Χωρίς ανάγκη απόλυτης συμβατότητας

Η μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων είχε το σημαντικό πλεονέκτημα ότι δεν απαιτούσε απόλυτη συμβατότητα, καθώς τα κύτταρα προέρχονταν από τον ίδιο τον οργανισμό της ασθενούς. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο απόρριψης, αν και στη συγκεκριμένη περίπτωση η γυναίκα λάμβανε ήδη ανοσοκατασταλτικά φάρμακα λόγω άλλης μεταμόσχευσης. Οι επιστήμονες εξετάζουν αν σε μελλοντικούς ασθενείς θα απαιτείται υποχρεωτικά ανοσοκαταστολή.

