Eurolife FFH: 14ος κύκλος για το επιτυχημένο Advanced Program in Management for Insurance Executives της Αθήνας

Την έναρξη ενός ακόμη ακαδημαϊκού κύκλου για το ιδιαίτερα επιτυχημένο Advanced Program in Management for Insurance Executives ανακοινώνει η Eurolife FFH, τον 14ο κατά σειρά στην Αθήνα. Το πρόγραμμα υλοποιείται σταθερά σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες εκπαιδευτικές δράσεις της εταιρείας. Με τη συμβολή διακεκριμένων καθηγητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου, το πρόγραμμα προσφέρει στους συνεργάτες της Eurolife FFH πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση των απαιτήσεων του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενισχύοντας έτσι την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η θερμή αποδοχή που έχει λάβει από τους συμμετέχοντες των προηγούμενων κύκλων, επιβεβαιώνει τη σημασία και την αξία της πρωτοβουλίας αυτής.

Ο 14ος κύκλος του Advanced Program in Management for Insurance Executives θα καλύψει τα εξής γνωστικά πεδία:

Στρατηγική Σκέψη και Υλοποίηση Στρατηγικών Αποφάσεων

Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Financial and Portfolio Management)

Κατάρτιση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plans)

Οι εκπαιδεύσεις θα ξεκινήσουν τον Ιούνιο και θα ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2025. Χωρίζονται σε ενότητες, καθεμία από τις οποίες θα πραγματοποιείται σε δια ζώσης συναντήσεις μέσα σε ένα διήμερο του κάθε μήνα (Παρασκευή απόγευμα & Σάββατο πρωί). Με την ολοκλήρωση κάθε ενότητας και πριν την έναρξη της επόμενης, οι συμμετέχοντες θα καλούνται να συμπληρώσουν, εξ αποστάσεως και ηλεκτρονικά, ένα test γνώσεων πολλαπλών απαντήσεων, σύμφωνα με τον κανονισμό εκπαίδευσης και αξιολόγησης του προγράμματος.

Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα λάβουν πιστοποιητικό επάρκειας των γνώσεών τους από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σε ειδική Τελετή Αποφοίτησης, επιβεβαιώνοντας την κατάρτισή τους στα γνωστικά αντικείμενα που παρακολούθησαν.

Για την Eurolife FFH μέλος της Fairfax Financial Holdings Ltd. αξία έχει να στέκεται δίπλα στους συνεργάτες της, γι’ αυτό και έχει δεσμευτεί να υλοποιεί δράσεις που τους εξελίσσουν διαρκώς. Μέσα από το Advanced Program in Management for Insurance Executives, τους προσφέρει σημαντικά επιπλέον εφόδια, που θα τους υποστηρίξουν στην επίτευξη των υψηλών παραγωγικών και ποιοτικών τους στόχων και θα ενδυναμώσουν το ρόλο τους στην ασφαλιστική αγορά.