back to top
23.5 C
Athens
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Εθνική Ασφαλιστική: Σενάρια πώλησης, νέες συνεργασίες και στρατηγικές των τραπεζών ΕΤΕ και Πειραιώς

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Τα Νέα της Αγοράς

Της Έλενας Ερμείδου

 

- Advertisement -

Οι τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της Εθνικής Ασφαλιστικής, όπως μαθαίνει το «IW», θέλουν την Εθνική Τράπεζα πιθανά να πουλά το μερίδιό της, 9,09%, στο CVC ή ακόμα και στον νέο ιδιοκτήτη της ασφαλιστικής, και αμέσως μετά την πώληση του μεριδίου της να διαπραγματεύεται συμφωνία για συμμετοχικό σχήμα σε επίπεδο bancassurance με ασφαλιστικές όπως, για παράδειγμα, την Interamerican.

Θέλουν επίσης την Τράπεζα Πειραιώς να έχει ήδη αρχίσει να εκπονεί σχέδιο τόνωσης και ενίσχυσης της παρουσίας της Εθνικής Ασφαλιστικής στην αγορά, κρατώντας μεταξύ άλλων τις συνεργασίες που έχει η τράπεζα με την NN και την ERGO στο κομμάτι των ζημιών.

- Advertisement -

Οι κινήσεις των ERGO και NN

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως, αν και έχουν γίνει συζητήσεις από την πλευρά των δύο ασφαλιστικών NN και ERGO για συνεργασίες με άλλες τράπεζες, θα επικρατήσει η λογική και το επιχειρηματικό συμφέρον, και ότι καμία από τις δύο ασφαλιστικές δεν θα σπάσει τις συμβάσεις με την Τράπεζα Πειραιώς για να μπει σε δικαστικούς αγώνες αλλά και να ξεκινήσει με μια άλλη τράπεζα, οπότε θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να φτάσουν στα επίπεδα κερδοφορίας που έχουν με την Πειραιώς.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τις εγκρίσεις από τον SSM και την Τράπεζα της Ελλάδος, αυτές, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, θα εκδοθούν στα τέλη του επόμενου μήνα και είναι το τυπικό και μόνο της όλης αυτής διαδικασίας.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Μικρές επιλογές, μεγάλη διαφορά: Πώς να επιλέγουμε σνακ για ενέργεια και συγκέντρωση

Newsroom 3 -
Πρακτικές συμβουλές και προτάσεις για σνακ που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή απόδοση, στο blog της Interamerican
Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινά σήμερα το τριήμερο ασφαλιστικό συνέδριο της Sofos Insurance Agency στη Λίμνη Πλαστήρα

Newsroom 3 -
Το συνέδριο θα διαρκέσει έως τις 14 Σεπτεμβρίου και φιλοδοξεί να αναδείξει τις τάσεις, τις προκλήσεις και τις καινοτομίες στον χώρο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης
Διαβάστε περισσότερα

ERGO Grow Together: Πέντε χρόνια επιβράβευσης της αριστείας και της συνεργασίας

Newsroom 3 -
Η ERGO Ασφαλιστική τίμησε άλλη μια χρονιά τους ανθρώπους της για τα εξαιρετικά επιτεύγματα και την υποδειγματική επαγγελματική συμπεριφορά τους
Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο ΕΙΑΣ με θέμα την ασφαλιστική απάτη στις αποζημιώσεις του κλάδου αυτοκινήτου

Newsroom 3 -
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί 16 και 18 Σεπτεμβρίου σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Ο ΠΣΑΣ στο MDRT Day 2025 – Η ευκαιρία για τους ασφαλιστικούς συμβούλους να μπουν σε έναν κύκλο εξέλιξης

Newsroom 3 -
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων θα δώσει δυναμικό «παρών» στις 26-27/9 στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας άμεση ενημέρωση και απαντήσεις
Διαβάστε περισσότερα

Deal Εθνικής Ασφαλιστικής με τον όμιλο Συγγελίδη

Newsroom -
Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε σε συμφωνία με τον Όμιλο Συγγελίδη για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών (55%)
Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Επενδυτικών Προϊόντων – Unit Linked

Newsroom 3 -
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης στις 23 και 25 Σεπτεμβρίου
Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη Holdings: Κερδοφόρα εκκίνηση στο α΄ εξάμηνο 2025 με εκτόξευση αποτελεσμάτων στις ασφαλιστικές δραστηριότητες

Newsroom 3 -
Ο ασφαλιστικός μετασχηματισμός της Ευρώπη Holdings αποδίδει ήδη καρπούς, όπως ισχυρή κερδοφορία, ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση και εξαιρετικές προοπτικές
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Εκδηλώσεις

Ο ΠΣΑΣ στο MDRT Day 2025 – Η ευκαιρία για τους ασφαλιστικούς συμβούλους να μπουν σε έναν κύκλο εξέλιξης

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων θα δώσει δυναμικό «παρών» στις 26-27/9 στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας άμεση ενημέρωση και απαντήσεις
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Deal Εθνικής Ασφαλιστικής με τον όμιλο Συγγελίδη

Η Εθνική Ασφαλιστική προχώρησε σε συμφωνία με τον Όμιλο Συγγελίδη για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών (55%)
Εκδηλώσεις

Το 21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΔΕΚΑ έρχεται 26-27/9 στη Θεσσαλονίκη

Το συνέδριο, με θέμα τις εργασιακές σχέσεις και συμβάσεις, θα πραγματοποιηθεί στο ΕΒΕΘ με ελεύθερη συμμετοχή - Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα
Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Επενδυτικών Προϊόντων – Unit Linked

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης στις 23 και 25 Σεπτεμβρίου
Υγεία

Θεμιστοκλέους: Ψηφιακά ραντεβού και στα νοσοκομεία – Αύξηση κατά 1 εκατ. των διαθέσιμων ραντεβού

Από την 1η Οκτωβρίου θα προστεθούν στο ψηφιακό σύστημα finddoctors.gov.gr τα ραντεβού των νοσοκομείων, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.