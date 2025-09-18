Εθνική Ασφαλιστική: Σενάρια πώλησης, νέες συνεργασίες και στρατηγικές των τραπεζών ΕΤΕ και Πειραιώς

Της Έλενας Ερμείδου

Οι τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο της Εθνικής Ασφαλιστικής, όπως μαθαίνει το «IW», θέλουν την Εθνική Τράπεζα πιθανά να πουλά το μερίδιό της, 9,09%, στο CVC ή ακόμα και στον νέο ιδιοκτήτη της ασφαλιστικής, και αμέσως μετά την πώληση του μεριδίου της να διαπραγματεύεται συμφωνία για συμμετοχικό σχήμα σε επίπεδο bancassurance με ασφαλιστικές όπως, για παράδειγμα, την Interamerican.

Θέλουν επίσης την Τράπεζα Πειραιώς να έχει ήδη αρχίσει να εκπονεί σχέδιο τόνωσης και ενίσχυσης της παρουσίας της Εθνικής Ασφαλιστικής στην αγορά, κρατώντας μεταξύ άλλων τις συνεργασίες που έχει η τράπεζα με την NN και την ERGO στο κομμάτι των ζημιών.

Οι κινήσεις των ERGO και NN

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως, αν και έχουν γίνει συζητήσεις από την πλευρά των δύο ασφαλιστικών NN και ERGO για συνεργασίες με άλλες τράπεζες, θα επικρατήσει η λογική και το επιχειρηματικό συμφέρον, και ότι καμία από τις δύο ασφαλιστικές δεν θα σπάσει τις συμβάσεις με την Τράπεζα Πειραιώς για να μπει σε δικαστικούς αγώνες αλλά και να ξεκινήσει με μια άλλη τράπεζα, οπότε θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να φτάσουν στα επίπεδα κερδοφορίας που έχουν με την Πειραιώς.

Σε ό,τι αφορά, τέλος, τις εγκρίσεις από τον SSM και την Τράπεζα της Ελλάδος, αυτές, αναφέρουν οι ίδιες πηγές, θα εκδοθούν στα τέλη του επόμενου μήνα και είναι το τυπικό και μόνο της όλης αυτής διαδικασίας.