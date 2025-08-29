back to top
31.6 C
Athens
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Εμβληματικά έργα Υγείας στη Θεσσαλονίκη: Παρουσίαση με Μητσοτάκη και Γεωργιάδη

Newsroom 3

Υγεία

Τις αυξήσεις στον προϋπολογισμό και την ενίσχυση προσωπικού στα νοσοκομεία της πόλης από το 2019 έως το 2025 επεσήμαναν ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Υγείας μιλώντας σε πάνελ με θέμα «Δίπλα στον πολίτη και ποιότητα ζωής», στο πλαίσιο εκδήλωσης για την παρουσίαση των μεγάλων έργων που υλοποιούνται στη Θεσσαλονίκη. Ο υπουργός παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την ενίσχυση του ΕΣΥ στην πόλη, καθώς και για τρία εμβληματικά έργα που αλλάζουν τον χάρτη της Υγείας στην Ελλάδα.

Ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης αυξήθηκε από 420,1 εκατ. ευρώ το 2019 σε 701 εκατ. ευρώ το 2025, σημειώνοντας αύξηση 62,7% μέσα σε έξι χρόνια. «Στο αίτημα των συνδικαλιστών που φωνάζουν “δώστε λεφτά για την Υγεία”, η απάντηση είναι ότι δίνουμε και μάλιστα πολλά περισσότερα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού

Αναφερόμενος στο ανθρώπινο δυναμικό των νοσοκομείων, ο υπουργός σημείωσε ότι από το 2019 έως σήμερα οι γιατροί αυξήθηκαν κατά 500 (από 2.272 σε 2.773), οι νοσηλευτές κατά 474 (από 3.139 σε 3.613) και το λοιπό προσωπικό κατά 433 άτομα (από 2.029 σε 2.462). Η αύξηση του ιατρικού προσωπικού φτάνει το 37%, ενισχύοντας σημαντικά τη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας.

Τρία εμβληματικά έργα αλλάζουν τον χάρτη της Υγείας

Ο κ. Γεωργιάδης παρουσίασε τρία μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη: το Κέντρο Γονιδιακής Θεραπείας και Ανοσοθεραπείας στο νοσοκομείο Παπανικολάου, το Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και το νέο Ογκολογικό Νοσοκομείο (νέο Θεαγένειο). Το Κέντρο Γονιδιακής Θεραπείας θα παραδοθεί το Πάσχα του 2026 και θα μειώσει το κόστος θεραπείας του καρκίνου από 300.000 ευρώ σε περίπου 40.000 ευρώ ανά ασθενή. «Η Θεσσαλονίκη θα είναι η πρωτεύουσα της ανοσοθεραπείας στην Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης.

