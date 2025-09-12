back to top
ΕΑΕΕ: Ενημέρωση για τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Η ΕΑΕΕ διαβιβάζει στα μέλη της την υπ’ αριθμ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1125/4.9.2025 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ με θέμα: «Kαθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, για το φορολογικό έτος 2023».

