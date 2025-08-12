back to top
Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

ΕΑΕΕ: Ενημέρωση για πρόσφατες αποφάσεις της ΑΑΔΕ

Newsroom 3

Με σημερινή εγκύκλιο η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ενημερώνει τα μέλη της για 3 πρόσφατες αποφάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που αφορούν το αποδεικτικό ενημερότητας, τη βεβαίωση οφειλής και το επιτόκιο για φορολογικές οφειλές.

Δείτε την εγκύκλιο: 2025 – 239929 – Εγκύκλιοι

