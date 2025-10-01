back to top
Δωρεάν ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ μέσω πλατφόρμας: Ξεκίνησε η νέα ψηφιακή υπηρεσία υγείας

Newsroom 3

Μια νέα εποχή στην πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας άρχισε, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, με την ενεργοποίηση της ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για δωρεάν ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ. Η πρωτοβουλία, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες, συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες επιλογές σε ένα σημείο, διευκολύνοντας εκατομμύρια πολίτες, όπως υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης.


Από σήμερα, οι πολίτες μπορούν να κλείνουν δωρεάν ραντεβού με γιατρούς κάθε ειδικότητας σε δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, της εφαρμογής myHealth ή καλώντας τον δωρεάν αριθμό 1566 του Υπουργείου Υγείας. Η διαδικασία είναι απλή και φιλική προς τον χρήστη: επιλέγοντας «Νέο Ραντεβού», «Ραντεβού με Ιατρό», «Ραντεβού σε Δημόσιες Δομές», την επιθυμητή ειδικότητα και τον νομό, το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα την αναζήτηση διαθέσιμων ραντεβού.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

