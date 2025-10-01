Δωρεάν ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ μέσω πλατφόρμας: Ξεκίνησε η νέα ψηφιακή υπηρεσία υγείας

Μια νέα εποχή στην πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας άρχισε, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, με την ενεργοποίηση της ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για δωρεάν ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ. Η πρωτοβουλία, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες, συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες επιλογές σε ένα σημείο, διευκολύνοντας εκατομμύρια πολίτες, όπως υποστήριξε ο κ. Γεωργιάδης.



Από σήμερα, οι πολίτες μπορούν να κλείνουν δωρεάν ραντεβού με γιατρούς κάθε ειδικότητας σε δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας finddoctors.gov.gr, της εφαρμογής myHealth ή καλώντας τον δωρεάν αριθμό 1566 του Υπουργείου Υγείας. Η διαδικασία είναι απλή και φιλική προς τον χρήστη: επιλέγοντας «Νέο Ραντεβού», «Ραντεβού με Ιατρό», «Ραντεβού σε Δημόσιες Δομές», την επιθυμητή ειδικότητα και τον νομό, το σύστημα πραγματοποιεί αυτόματα την αναζήτηση διαθέσιμων ραντεβού.

- Advertisement -

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr