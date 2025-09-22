Διπλή βράβευση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Interamerican

Με δύο βραβεία ξεχώρισε η Interamerican στα φετινά BITE Awards 2025, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση του ομίλου στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων.

Συγκεκριμένα, η Interamerican απέσπασε:

- Advertisement -

• Gold Award για το «Migration to Hybrid Workspace – Microsoft 365» (κατηγορία Best Cloud Migration Project)

• Silver Award για το «Micro-Frontends» (κατηγορία Best Integration of Business & ICT Strategy).

«Η βράβευσή μας επιβεβαιώνει την αξία της δουλειάς των ομάδων μας και αναδεικνύει την ποιότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης του έργου» δήλωσε ο Μάριος Συντιχάκης, IT Strategy & Architecture Leader του Ομίλου. «Παράλληλα» συμπλήρωσε, «μας δίνει ώθηση να ολοκληρώσουμε με τον ίδιο ζήλο όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την τεχνολογική καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρίας μας».