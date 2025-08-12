Διακοπές: Βρείτε το σπίτι όπως το αφήνετε, με τις συμβουλές της Υδρογείου Ασφαλιστικής

Ασφάλεια σπιτιού

Κλειδαριές, πόρτες & παράθυρα: Ελέγξτε πόρτες, παράθυρα και μπαλκονόπορτες. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φθορές και ότι κλείνουν καλά.

Συναγερμός & Κάμερες παρακολούθησης: Ενεργοποιήστε το σύστημα συναγερμού. Αν δεν έχετε, επενδύστε σε ένα βασικό σύστημα. Επίσης, τοποθετώντας κάμερες που προσφέρουν απομακρυσμένη πρόσβαση από smartphone, θα μπορείτε να έχετε εικόνα του σπιτιού σας ανά πάσα στιγμή.