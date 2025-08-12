28 C
Διακοπές: Βρείτε το σπίτι όπως το αφήνετε, με τις συμβουλές της Υδρογείου Ασφαλιστικής

Κατοικία

Για να απολαύσουμε πραγματικά τις καλοκαιρινές διακοπές, είναι σημαντικό να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο για την ασφάλεια του σπιτιού μας όσο θα λείπουμε, επισημαίνει η Υδρόγειος Ασφαλιστική και δίνει τις κατάλληλες συμβουλές για να το πετύχουμε:

Ασφάλεια σπιτιού

Κλειδαριές, πόρτες & παράθυρα: Ελέγξτε πόρτες, παράθυρα και μπαλκονόπορτες. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φθορές και ότι κλείνουν καλά.

Συναγερμός & Κάμερες παρακολούθησης: Ενεργοποιήστε το σύστημα συναγερμού. Αν δεν έχετε, επενδύστε σε ένα βασικό σύστημα. Επίσης, τοποθετώντας κάμερες που προσφέρουν απομακρυσμένη πρόσβαση από smartphone, θα μπορείτε να έχετε εικόνα του σπιτιού σας ανά πάσα στιγμή.

Παρουσία στο σπίτι

Προγραμματισμένοι έλεγχοι: Ζητήστε από ένα έμπιστο πρόσωπο να ελέγχει το σπίτι σας περιστασιακά. Κατά τις επισκέψεις του μπορεί να αδειάζει το γραμματοκιβώτιο, ώστε να φαίνεται πως παραλαμβάνετε κανονικά την αλληλογραφία σας.

Φώτα με χρονοδιακόπτη: Ρυθμίστε φώτα να ανάβουν/σβήνουν αυτόματα για να φαίνεται ότι το σπίτι δεν είναι άδειο. Το κόστος μιας τέτοιας εγκατάστασης είναι μικρό και μπορεί να σας προστατεύσει από δύσκολες καταστάσεις.

Προστασία από πυρκαγιά ή βλάβες

Ηλεκτρικές συσκευές: Αποσυνδέστε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρειάζονται (π.χ. καφετιέρα, τηλεοράσεις), ώστε να αποφύγετε ζημιές από καταιγίδες ή διακοπές ρεύματος.

Πλυντήρια και θερμοσίφωνας: Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σε λειτουργία.

Βαλβίδες νερού και αερίου: Αν σκοπεύετε να λείψετε πολλές ημέρες, καλό θα είναι να τις κλείσετε.

Κατοικίδια ή φυτά

Κατοικίδια: Εάν δεν μπορείτε να πάρετε μαζί σας τους μικρούς σας φίλους, οργανώστε έγκαιρα τη φιλοξενία τους ή την παροχή φροντίδας στο σπίτι σας από έμπιστο άτομο.

Φυτά: Εάν δεν διαθέτετε αυτόματο σύστημα ποτίσματος, ζητήστε από το άτομο που θα ελέγχει τακτικά την κατάσταση του σπιτιού σας, να τα ποτίζει.

Οργάνωση πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Έγγραφα και αντικείμενα αξίας: Μην τα αφήνετε σε κοινή θέα. Φυλάξτε τα σε ασφαλές σημείο του σπιτιού σας ή σε θυρίδα.

Καταγραφή λίστας: Δημιουργήστε checklist για να μη ξεχάσετε κάτι σημαντικό πριν φύγετε.

Καθαριότητα και τάξη: Αφήστε το σπίτι καθαρό για να επιστρέψετε σε ευχάριστο περιβάλλον.

Προσοχή στη διαδικτυακή σας παρουσία: Αποφύγετε να δημοσιεύετε πληροφορίες για την απουσία σας ή φωτογραφίες από τις διακοπές σας σε πραγματικό χρόνο. Οι αναρτήσεις αυτές μπορεί να αποτελέσουν «κάλεσμα» για επίδοξους διαρρήκτες. Προτιμήστε να κοινοποιήσετε στιγμές από το ταξίδι σας μετά την επιστροφή σας.

Επένδυση στην Ασφάλεια

Οι διακοπές είναι για να ξεκουραζόμαστε, όχι για να ανησυχούμε. Με σωστή οργάνωση και τα κατάλληλα μέτρα, μπορούμε να απολαύσουμε τις εξορμήσεις μας με σιγουριά. Η προστασία του σπιτιού μας μέσα από ένα σωστά δομημένο ασφαλιστήριο περιουσίας δεν είναι πολυτέλεια — είναι μια έξυπνη επένδυση για το παρόν και το μέλλον.

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική προσφέρει μια πλήρη σειρά προγραμμάτων ασφάλισης κατοικίας που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές της βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα και είναι έτοιμοι να ενημερώσουν αναλυτικά για τα προγράμματα και τις καλύψεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε σπιτιού.

Πηγή: Ydrogios Blog

