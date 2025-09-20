BeWell Festival: Ραντεβού ευεξίας το διήμερο 27-28 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ – Βίντεο

Το ανανεωμένο πρόγραμμα του BeWell Festival, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ, παρουσίασαν η Χριστίνα Μπόμπα και ο Σάκης Τανιμανίδης, καλώντας το κοινό να ζήσει την εμπειρία του μεγαλύτερου wellness & fitness event στην Ελλάδα.

«Το BeWell Festival είναι για εμάς μια αφορμή να φέρουμε κοντά τον κόσμο της άσκησης, της σωστής διατροφής και της εσωτερικής ισορροπίας, δημιουργώντας μια εμπειρία που μπορεί να εμπνεύσει και να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων» δήλωσε η Χριστίνα Μπόμπα, ενώ ο Σάκης Τανιμανίδης πρόσθεσε: «Θέλουμε το κοινό να φύγει από το φεστιβάλ γεμάτο ενέργεια, χαρά και νέες ιδέες για μια καλύτερη καθημερινότητα».

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στη Head of Festival Content Stéphanie Pissis, η οποία παρουσίασε αναλυτικά όλες τις ζώνες και τις φετινές δράσεις. Μέσα από την τοποθέτησή της ανέδειξε τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του φεστιβάλ, δίνοντας έμφαση τόσο στις αθλητικές και fitness δραστηριότητες όσο και στις ζώνες χαλάρωσης, αποκατάστασης και ευεξίας.

Παράλληλα, παρουσίασε νέες ενότητες, που ενώνουν την τεχνολογία με την άσκηση και το μυαλό και το σώμα, ενώ αναφέρθηκε επίσης στην καινοτόμο προσέγγιση που το BeWell Festival φέρνει φέτος μέσα από τις εξειδικευμένες θεματικές εμπειρίες για μικρούς, μεγάλους αλλά και κατοικίδια.

Από την πλευρά των χορηγών, ο Γιώργος Ζούμας, Sponsorships Director, OPAP, τόνισε: «Η υποστήριξη του BeWell Festival είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη δέσμευσή μας να ενισχύουμε δράσεις που προάγουν την υγεία και την ευεξία». Αντίστοιχα, ο Ματθαίος Κολοφωτιάς, CEO της MegaFitness ανέφερε: «Η συνεργασία μας με το φεστιβάλ αποτελεί μια φυσική συνέχεια της φιλοσοφίας μας, να κάνουμε τη γυμναστική κομμάτι της καθημερινότητας όλων».

Το BeWell Festival θα προσφέρει ένα μοναδικό διήμερο με 19 θεματικές ζώνες, που καλύπτουν όλο το φάσμα της ευεξίας, από την κεντρική Οpen Αir σκηνή έως χώρους άθλησης, χαλάρωσης, διατροφής και ειδικά προγράμματα για παιδιά και κατοικίδια. Με τη στήριξη κορυφαίων χορηγών -ΟΠΑΠ, Mega Fitness, Wild Souls, SKIP, ΦΑΓΕ, Admiral, AQUA Carpatica, Oral-B, Πλαίσιο, FIX Άνευ και JOSERA- το BeWell Festival 2025 υπόσχεται δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, δράση και έμπνευση.

Δείτε το πρόγραμμα των δράσεων