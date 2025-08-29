back to top
31.6 C
Athens
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Barkibu: Ασφάλιση κατοικιδίων με πλήρη προστασία

Η Barkibu, μέσω καμπάνιας που «τρέχει» στα κοινωνικά δίκτυα, προωθεί την ιδέα της ασφάλισης κατοικιδίων, δίνοντας έμφαση στην αξία της πρόληψης και της φροντίδας. Με το μήνυμα «Μην αφήνεις την υγεία του κατοικιδίου σου στην τύχη», η εταιρεία καλεί τους ιδιοκτήτες ζώων να εξασφαλίσουν στον μικρό τους φίλο την προστασία που του αξίζει.

Barkibu campaign

Η ασφάλιση κατοικιδίων της Barkibu δίνει τη δυνατότητα κάλυψης απέναντι σε απρόβλεπτα έξοδα, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο σε περιπτώσεις ασθένειας ή ατυχήματος. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προσφέρει οικονομική ασφάλεια και ταυτόχρονα να ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης με το κατοικίδιο, μέσα από ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης φροντίδας.

Η καμπάνια έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον, καθώς αναδεικνύει μια νέα διάσταση στην ασφαλιστική αγορά, εκείνη της κάλυψης των τετράποδων μελών της οικογένειας.

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική ενισχύει τις υπηρεσίες ταξιδιωτικής κάλυψης

Newsroom 3
Οι καλύψεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ατυχήματα, απώλεια αποσκευών και καθυστερήσεις, ενώ έμφαση δίνεται στην αστική ευθύνη των ταξιδιωτών
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών – Ενίσχυση της ετοιμότητας συνιστά η ΕΑΕΕ

Newsroom 3
H Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος υπενθυμίζει τη σημασία της πρόληψης και της ετοιμότητας ως βασικών πυλώνων της πολιτικής προστασίας
Η πρόληψη σώζει ζωές – Επείγουσες οδηγίες της ΕΑΕΕ για την αντιπυρική περίοδο

Newsroom 3
Με την αντιπυρική περίοδο στο πιο κρίσιμο στάδιο, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος επαναλαμβάνει την ανάγκη για εγρήγορση και τήρηση των επίσημων οδηγιών
Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Η Syndea υπενθυμίζει τη σημασία της ασφάλειας και της φροντίδας των κατοικίδιων

Newsroom 3
Σήμερα, 8 Αυγούστου, τιμούμε την Παγκόσμια Ημέρα Γάτας, μια ημέρα αφιερωμένη στα αγαπημένα μας ζώα, που συχνά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της οικογένειας. Η περίπτωση...
Η Διοικητική Επιτροπή του ΕΕΑ έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενόψει των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Επιμελητηρίου

Newsroom 3
Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε επίσης τον κ. Τασούλα για πρωτοβουλίες που αφορούν ΜμΕ, ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους και αυτοαπασχολούμενους
Όταν το φοιτητικό σπίτι γίνεται… μικρό γραφείο και καταφύγιο, αξίζει προστασία!

Newsroom 3
Τα ειδικά πακέτα ασφάλισης φοιτητικών σπιτιών γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή - Τι προσφέρουν οι εταιρείες και πού κυμαίνονται οι τιμές
Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική αυξάνει την έκπτωση στα ετήσια συμβόλαια αυτοκινήτου

Newsroom 3
Έκπτωση 15% από το φθινόπωρο σε νέα ετήσια συμβόλαια αυτοκινήτου και ανανεώσεις
Πτωχευτικές ασφαλιστικές καλύψεις… Tι μέλλει γενέσθαι;

Newsroom 3
Πώς θα αντιστραφεί η πορεία του πτωχευτικού ασφαλίστρου; Βάζοντας μήπως όρους στους ασφαλισμένους οδηγούς;
Η Διοικητική Επιτροπή του ΕΕΑ έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ενόψει των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Επιμελητηρίου

Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε επίσης τον κ. Τασούλα για πρωτοβουλίες που αφορούν ΜμΕ, ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους και αυτοαπασχολούμενους
Η υγεία στα χέρια σου: Παρουσίαση του MyHealth App στην 89η ΔΕΘ από την ΗΔΙΚΑ

H εφαρμογή φέρνει τον ιατρικό φάκελο ασθενούς σε κάθε κινητό τηλέφωνο - Πότε και πού θα γίνει η παρουσίαση
Εμβληματικά έργα Υγείας στη Θεσσαλονίκη: Παρουσίαση με Μητσοτάκη και Γεωργιάδη

Ο υπουργός παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για την ενίσχυση του ΕΣΥ στην πόλη, καθώς και για τρία εμβληματικά έργα που αλλάζουν τον χάρτη της Υγείας
Όταν το φοιτητικό σπίτι γίνεται… μικρό γραφείο και καταφύγιο, αξίζει προστασία!

Τα ειδικά πακέτα ασφάλισης φοιτητικών σπιτιών γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή - Τι προσφέρουν οι εταιρείες και πού κυμαίνονται οι τιμές
Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική αυξάνει την έκπτωση στα ετήσια συμβόλαια αυτοκινήτου

Έκπτωση 15% από το φθινόπωρο σε νέα ετήσια συμβόλαια αυτοκινήτου και ανανεώσεις
