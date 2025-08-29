Barkibu: Ασφάλιση κατοικιδίων με πλήρη προστασία

Η Barkibu, μέσω καμπάνιας που «τρέχει» στα κοινωνικά δίκτυα, προωθεί την ιδέα της ασφάλισης κατοικιδίων, δίνοντας έμφαση στην αξία της πρόληψης και της φροντίδας. Με το μήνυμα «Μην αφήνεις την υγεία του κατοικιδίου σου στην τύχη», η εταιρεία καλεί τους ιδιοκτήτες ζώων να εξασφαλίσουν στον μικρό τους φίλο την προστασία που του αξίζει.

Η ασφάλιση κατοικιδίων της Barkibu δίνει τη δυνατότητα κάλυψης απέναντι σε απρόβλεπτα έξοδα, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο σε περιπτώσεις ασθένειας ή ατυχήματος. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να προσφέρει οικονομική ασφάλεια και ταυτόχρονα να ενισχύσει τη σχέση εμπιστοσύνης με το κατοικίδιο, μέσα από ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης φροντίδας.

Η καμπάνια έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον, καθώς αναδεικνύει μια νέα διάσταση στην ασφαλιστική αγορά, εκείνη της κάλυψης των τετράποδων μελών της οικογένειας.