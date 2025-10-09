Απεβίωσε ο Παναγιώτης Δρακάτος – Σημείο αναφοράς η προσφορά του στον ασφαλιστικό κλάδο και στη δημοσιογραφία

Το Insurance World εκφράζει στην οικογένεια Δρακάτου τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια του Παναγιώτη Δρακάτου.

Ο εκλιπών υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα της ελληνικής δημοσιογραφίας, που τίμησε με την ακεραιότητά του, το ήθος του και την πένα του τον δημοσιογραφικό κόσμο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και ανάδειξη της ασφαλιστικής αγοράς μέσα από τις εκδόσεις του, και ειδικότερα μέσω του περιοδικού «Ιδιωτική Ασφάλιση».

Η προσφορά και η παρακαταθήκη του θα παραμείνουν σημείο αναφοράς για τον κλάδο και τη δημοσιογραφία.