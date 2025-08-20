back to top
Ανάπτυξη επιχειρήσεων: Η ευκαιρία και η ανάγκη για ασφάλιση

Τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 δείχνουν μια σταθερή αύξηση στον κύκλο εργασιών των ελληνικών επιχειρήσεων, με άνοδο 1,3% σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τα 123,78 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερη δυναμική παρουσίασαν οι επιχειρήσεις στους τομείς Ορυχεία και Λατομεία και Κατασκευές, ενώ ο τομέας της Μεταποίησης κατέγραψε μικρή πτώση.

Αυτά τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι οι επιχειρήσεις έχουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Ωστόσο, η ανάπτυξη δεν έρχεται χωρίς κινδύνους. Μεγαλύτερος όγκος εργασιών σημαίνει περισσότερες διαδικασίες, περισσότερους εργαζόμενους, μεγαλύτερη εξάρτηση από προμηθευτές και αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις. Μικρές ατυχίες ή απρόοπτα γεγονότα μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά τη λειτουργία και τη φήμη μιας επιχείρησης.

Η προστασία της επιχείρησης μέσω κατάλληλων ασφαλιστικών προγραμμάτων, όπως η Αστική Ευθύνη, δεν είναι πολυτέλεια αλλά στρατηγική ανάγκη. Εξασφαλίζει ότι οι επιχειρηματικές προσπάθειες δεν θα ανατραπούν από απρόοπτα γεγονότα και προσφέρει τη σιγουριά να επικεντρωθεί η διοίκηση στην ανάπτυξη και την καινοτομία.

Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, η ανάπτυξη και η ασφάλιση πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Η επίγνωση των κινδύνων και η προνοητική διαχείρισή τους αποτελούν βασικό παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας για κάθε ΜμΕ.

