Allianz & Ευρωκλινική στο πλευρό των συνταξιούχων του Υπουργείου Οικονομικών: Τι περιλαμβάνει η νέα κάλυψη υγείας

Newsroom 3

Ζωή / Υγεία

Μια νέα πρόταση στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας έρχεται να καλύψει ένα από τα πιο παραμελημένα κοινά της ασφαλιστικής αγοράς: τους συνταξιούχους του Δημοσίου. Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Οικονομικών (Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ.), σε συνεργασία με τους στρατηγικούς του συνεργάτες, την Allianz – Ευρωπαϊκή Πίστη και τον Όμιλο Ευρωκλινικής, παρουσίασε ένα ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας που απευθύνεται σε όσους εργαζόμενους του Υπουργείου Οικονομικών και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα που διανύουν τη συνταξιοδοτική περίοδο της ζωής τους, προσφέροντας παροχές που σπανίζουν στην ελληνική αγορά.

Η βασική καινοτομία του προγράμματος υγείας είναι ότι δεν απαιτείται προασφαλιστικός έλεγχος – ένα από τα βασικά «εμπόδια» που αντιμετωπίζουν όσοι επιθυμούν να ασφαλιστούν σε μεγάλη ηλικία και τους ζητείται ιστορικό ιατρικό για τη λήψη ασφαλιστικής κάλυψης. Το όριο εισόδου φτάνει τα 75 έτη, ενώ υπάρχει πρόβλεψη και για την κάλυψη των μελών της οικογένειας του κυρίως ασφαλισμένου. Οι παροχές περιλαμβάνουν νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή κάλυψη των ασφαλισμένων μελών του προγράμματος σε ιδιωτικά θεραπευτήρια του Ομίλου Ευρωκλινικής, με πρόσβαση τόσο σε επείγοντα περιστατικά όσο και σε προγραμματισμένες νοσηλείες και διαγνωστικές εξετάσεις.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και ενεργοποιήθηκε από τη διοίκηση του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. μέσω του νεοσυσταθέντος για τον σκοπό αυτό φορέα και δη τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης ΥΠ.ΟΙΚ. και Λοιπού Δημόσιου Τομέα (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Π.Α.), ικανοποιώντας έτσι ένα πάγιο διαχρονικό αίτημα των ασφαλισμένων μελών του Ταμείου για εύρεση πρόσφορης διάδοχης λύσης για συνέχιση λήψης συμπληρωματικής ασφαλιστικής υγειονομικής κάλυψης των μελών του και μετά την συνταξιοδοτική τους έξοδο από την αγορά εργασίας (Υπουργείο Οικονομικών) και άρα και από τον Κλάδο Υγείας του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. Για μεγάλο μέρος των δημοσίων υπαλλήλων που βγήκαν στη σύνταξη, η πρόσβαση στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας είχε ουσιαστικά αποκλειστεί, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω προϋπαρχόντων προβλημάτων υγείας, είτε λόγω υψηλού κόστους ασφαλίστρων. Η παροχή μιας ομαδικής λύσης που παρακάμπτει αποτελεσματικά αυτά τα εμπόδια είναι, αντικειμενικά, ένα πολύ θετικό βήμα.

Ωστόσο, το νέο αυτό σχήμα αποκαλύπτει ταυτόχρονα και τα όρια του συστήματος. Το γεγονός ότι τέτοιες παροχές χρειάζονται ειδική διαπραγμάτευση, θεσμική εκπροσώπηση και συνεργασία πολλών φορέων, δείχνει πόσο μακριά βρισκόμαστε από ένα καθολικό και προσβάσιμο σύστημα ιδιωτικής κάλυψης υγείας για άτομα τρίτης ηλικίας. Το πρόγραμμα είναι ασφαλώς καλοδεχούμενο, αλλά δεν αποτελεί ακόμα τον «κανόνα» στην ασφαλιστική αγορά. Παραμένει ένα προϊόν ειδικών προϋποθέσεων, με ανοιχτά ερωτήματα ως προς τη μακροχρόνια βιωσιμότητά του, τη μαζικότητα συμμετοχής ασφαλισμένων μελών, την ανανέωση με σταθερούς όρους και την ευρύτερη δυνατότητα εφαρμογής του σε άλλες κοινωνικές ομάδες.

Από την πλευρά των εταιρειών, πρόκειται για ένα ρεαλιστικό και ελεγχόμενο πείραμα. Οι ομαδικές καλύψεις με θεσμικούς συνομιλητές και εσωτερική κινητοποίηση έχουν διαφορετικό ρίσκο από τις ατομικές συμβάσεις. Η Allianz – Ευρωπαϊκή Πίστη και ο Όμιλος Ευρωκλινικής επενδύουν στη φήμη αξιοπιστίας και κοινωνικής παρουσίας που χτίζουν, χωρίς να υπερεκτίθενται σε αναλογιστικά ρίσκα. Παρόλα αυτά, η αγορά γνωρίζει καλά ότι το ζητούμενο είναι τι συμβαίνει με τους χιλιάδες ηλικιωμένους που δεν έχουν τη «τύχη» να ανήκουν σε ένα οργανωμένο ταμείο ή επαγγελματικό σύλλογο.

Η πρωτοβουλία του Τ.Ε.Α.-ΥΠ.ΟΙΚ. λειτουργεί λοιπόν και ως υπόδειγμα για το πώς μπορεί να κινηθεί η αγορά της ιδιωτικής ασφάλισης στην πολυπληθή ομάδα των ατόμων της τρίτης ηλικίας. Όχι μέσα από την αποδοχή του αποκλεισμού, αλλά μέσα από έξυπνα, θεσμικά στηριγμένα εργαλεία που μπορούν να ανοίξουν την πρόσβαση σε αξιοπρεπή προγράμματα παροχών υγείας και για όσους μέχρι σήμερα θεωρούνταν «ανεπιθύμητοι» ασφαλιστικά.

