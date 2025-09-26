Αλλαγή στο πρωτόκολλο ακούσιας νοσηλείας: Το ΕΚΑΒ αναλαμβάνει τις διακομιδές ψυχικά πασχόντων

Με σημαντική θεσμική παρέμβαση ενισχύεται η προστασία της αξιοπρέπειας των ψυχικά πασχόντων κατά την εκτέλεση εισαγγελικών εντολών για ακούσια εξέταση και νοσηλεία. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει τη μεταφορά των ασθενών από το ΕΚΑΒ, αντί της αστυνομίας, υπό συνθήκες που διασφαλίζουν τον σεβασμό στην προσωπικότητα και την ανθρώπινη υπόστασή τους.

Το ΕΚΑΒ αναλαμβάνει τις διακομιδές με σεβασμό στην αξιοπρέπεια, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας», τροποποιείται το άρθρο 96 του ν. 2071/1992, που αφορά τη διαδικασία ακούσιας νοσηλείας. Πλέον, η μεταφορά των φερόμενων ως ψυχικά ασθενών θα πραγματοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, και όχι από αστυνομικές δυνάμεις, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Η αλλαγή αυτή έρχεται να καλύψει ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και των συλλογικών φορέων, που ζητούσαν την αποσύνδεση της διαδικασίας από την αστυνομική παρουσία.

Νομοθετική κατοχύρωση της ανθρώπινης μεταχείρισης

Η νέα διατύπωση του άρθρου προβλέπει ότι η μεταφορά του ασθενή για εξέταση και σύνταξη γνωματεύσεων σε δημόσια ψυχιατρική κλινική θα γίνεται από το ΕΚΑΒ, υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν τον σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ασθενή. Επιπλέον, η παραμονή του ασθενή στην κλινική για τις αναγκαίες εξετάσεις δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες, περιορίζοντας τον χρόνο παραμονής και ενισχύοντας την προστασία των δικαιωμάτων του.

