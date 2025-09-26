21.3 C
Athens
Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

Αλλαγή στο πρωτόκολλο ακούσιας νοσηλείας: Το ΕΚΑΒ αναλαμβάνει τις διακομιδές ψυχικά πασχόντων

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Υγεία

Με σημαντική θεσμική παρέμβαση ενισχύεται η προστασία της αξιοπρέπειας των ψυχικά πασχόντων κατά την εκτέλεση εισαγγελικών εντολών για ακούσια εξέταση και νοσηλεία. Το Υπουργείο Υγείας προχωρά σε νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει τη μεταφορά των ασθενών από το ΕΚΑΒ, αντί της αστυνομίας, υπό συνθήκες που διασφαλίζουν τον σεβασμό στην προσωπικότητα και την ανθρώπινη υπόστασή τους.

Το ΕΚΑΒ αναλαμβάνει τις διακομιδές με σεβασμό στην αξιοπρέπεια, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας», τροποποιείται το άρθρο 96 του ν. 2071/1992, που αφορά τη διαδικασία ακούσιας νοσηλείας. Πλέον, η μεταφορά των φερόμενων ως ψυχικά ασθενών θα πραγματοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, και όχι από αστυνομικές δυνάμεις, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Η αλλαγή αυτή έρχεται να καλύψει ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και των συλλογικών φορέων, που ζητούσαν την αποσύνδεση της διαδικασίας από την αστυνομική παρουσία.

- Advertisement -

Νομοθετική κατοχύρωση της ανθρώπινης μεταχείρισης

Η νέα διατύπωση του άρθρου προβλέπει ότι η μεταφορά του ασθενή για εξέταση και σύνταξη γνωματεύσεων σε δημόσια ψυχιατρική κλινική θα γίνεται από το ΕΚΑΒ, υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν τον σεβασμό στην προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια του ασθενή. Επιπλέον, η παραμονή του ασθενή στην κλινική για τις αναγκαίες εξετάσεις δεν θα υπερβαίνει τις 48 ώρες, περιορίζοντας τον χρόνο παραμονής και ενισχύοντας την προστασία των δικαιωμάτων του.

- Advertisement -

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη παρουσιάζει στον ΟΗΕ τα ελληνικά προγράμματα πρόληψης κατά της παχυσαρκίας

Newsroom 3 -
Η ελληνική πρωτοβουλία χαρακτηρίστηκε ως μια από τις ελάχιστες ολοκληρωμένες πολιτικές πρόληψης σε παγκόσμιο επίπεδο
Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη επιχορήγηση στα νοσοκομεία – Στόχος η μείωση των χρεών

Newsroom 3 -
Τι ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Υγείας, όπου συμμετείχαν όλοι οι νέοι διοικητές των νοσοκομείων
Διαβάστε περισσότερα

Τσουνάμι αντιδράσεων μετά τις δηλώσεις Trump για το Tylenol και τον αυτισμό

Newsroom 3 -
Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τη χρήση του παυσίπονου κατά την εγκυμοσύνη με την εμφάνιση αυτισμού - Τι απαντά η επιστημονική κοινότητα
Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Υγείας: Διημερίδα για στοχευμένες δράσεις που αφορούν την αναβάθμιση των νοσοκομείων

Newsroom 3 -
Η σημαντική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 και την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στην Εθνική Πινακοθήκη
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Η θετική πλευρά της εμμηνόπαυσης: Κι όμως, υπάρχει!

Newsroom 3 -
Ο Δρ Θ. Παράσχος προτείνει να επαναπροσδιορίσουμε την εμμηνόπαυση με ένα πιο θετικό και αισιόδοξο φως
Διαβάστε περισσότερα

Η Ειρήνη Αγαπηδάκη παρουσιάζει στον ΟΗΕ τα ελληνικά προγράμματα πρόληψης κατά της παχυσαρκίας

Newsroom 3 -
Η ελληνική πρωτοβουλία χαρακτηρίστηκε ως μια από τις ελάχιστες ολοκληρωμένες πολιτικές πρόληψης σε παγκόσμιο επίπεδο
Διαβάστε περισσότερα

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας

Newsroom 3 -
Οι προτάσεις και παρατηρήσεις θα μπορούν να κατατίθενται έως τις 8 Οκτωβρίου 2025
Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες Παιδίατροι: Επικίνδυνες οι δηλώσεις Trump – Ασφαλή τα εμβόλια και η παρακεταμόλη

Newsroom 3 -
«Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις δεν αποτελούν απλώς επιστημονική ανακρίβεια, αλλά συνιστούν ευθεία απειλή για τη δημόσια υγεία» τονίζουν οι γιατροί
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Editorial

Το νέο Gov.gr Wallet και η ασφαλιστική αγορά: μια ψηφιακή ευκαιρία

Η στροφή του Δημοσίου σε μια πιο ενοποιημένη και φιλική εμπειρία έχει άμεσες συνέπειες για τον ιδιωτικό τομέα - ειδικά για την ασφαλιστική αγορά
Εκδηλώσεις

Η Groupama Ασφαλιστική φιλοξένησε τη συνεδρίαση του European Works Council στην Ελλάδα

Ο θεσμός ενημέρωσης και διαλόγου προάγει τη συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για πάνω από 28.000 εργαζομένους
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο επίκεντρο: Δέκα πρακτικοί τρόποι για σωστή διαχείριση απαιτήσεων

Η πρωτοβουλία της Coface αποτελεί οδηγό επιβίωσης αλλά και ανάπτυξης για τις ΜμΕ, που χρειάζονται σταθερές βάσεις για να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες συνθήκες
Τα Νέα της Αγοράς

ΕΚΤ: Μετρητά στο σπίτι για περίπτωση κρίσης

«Τα μετρητά παρέχουν ένα μαξιλάρι ασφαλείας για το σύστημα πληρωμών» τονίζουν οι συντάκτες της σχετικής έκθεσης
Υγεία

Η θετική πλευρά της εμμηνόπαυσης: Κι όμως, υπάρχει!

Ο Δρ Θ. Παράσχος προτείνει να επαναπροσδιορίσουμε την εμμηνόπαυση με ένα πιο θετικό και αισιόδοξο φως
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.