Έλληνες Παιδίατροι: Επικίνδυνες οι δηλώσεις Trump – Ασφαλή τα εμβόλια και η παρακεταμόλη

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθερο-επαγγελματιών Παιδιάτρων εξέδωσε αιχμηρή ανακοίνωση για τις δηλώσεις του Donald Trump σχετικά με τα εμβόλια και τη λήψη παρακεταμόλης συνδέοντάς με την εμφάνιση αυτισμού. Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει τις δηλώσεις απαράδεκτες και επικίνδυνες.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση τονίζεται ότι «οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις δεν αποτελούν απλώς επιστημονική ανακρίβεια, αλλά συνιστούν ευθεία απειλή για τη δημόσια υγεία». Η Ομοσπονδία επικαλείται τα ευρήματα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας με τα οποία καταρρίπτονται «εδώ και δεκαετίες οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ εμβολιασμών και αυτισμού». Χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία αναφέρεται σε προοπτικές και μετα-αναλυτικές μελέτες που έχουν τεκμηριώσει την ασφάλεια των εμβολίων, για παράδειγμα οι Hviid et al., 2019.

Μάλιστα, η Ομοσπονδία κάνει λόγο για «διάδοση ψευδών ειδήσεων» η οποία αποτρέπει τους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, προκαλώντας σημαντικές συνέπειες που θα επιφέρουν την επανεμφάνιση απειλητικών νοσημάτων.

Καμία συσχέτιση παρεκεταμόλης και αυτισμού

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η παρακεταμόλη παραμένει ασφαλέστερο αντιπυρετικό και αναλγητικό που χρησιμοποιείται στην παιδιατρική πράξη, όταν χορηγείται στη σωστή δόση. Με νόημα σημειώνεται στην ανακοίνωσή της ότι οι υποθέσεις ή ανεπαρκώς σχεδιασμένες μελέτες δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση την κλινική εμπειρία τόσων δεκαετιών και ισχυρής τεκμηρίωσης.

