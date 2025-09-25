back to top
21.9 C
Athens
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Έλληνες Παιδίατροι: Επικίνδυνες οι δηλώσεις Trump – Ασφαλή τα εμβόλια και η παρακεταμόλη

Newsroom 3

Ακολουθήστε μας στο Google News

Υγεία

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθερο-επαγγελματιών Παιδιάτρων εξέδωσε αιχμηρή  ανακοίνωση για τις δηλώσεις του Donald Trump σχετικά με τα εμβόλια και τη λήψη παρακεταμόλης συνδέοντάς με την εμφάνιση αυτισμού. Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει τις δηλώσεις απαράδεκτες και επικίνδυνες.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση τονίζεται  ότι «οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις δεν αποτελούν απλώς επιστημονική ανακρίβεια, αλλά συνιστούν ευθεία απειλή για τη δημόσια υγεία». Η Ομοσπονδία επικαλείται τα ευρήματα της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας  με τα οποία καταρρίπτονται «εδώ και  δεκαετίες οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ εμβολιασμών και αυτισμού». Χαρακτηριστικά η Ομοσπονδία αναφέρεται σε προοπτικές και μετα-αναλυτικές μελέτες που έχουν τεκμηριώσει την ασφάλεια των εμβολίων, για παράδειγμα οι Hviid et al., 2019.

- Advertisement -

Μάλιστα, η Ομοσπονδία κάνει λόγο για «διάδοση ψευδών ειδήσεων» η οποία αποτρέπει τους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, προκαλώντας σημαντικές συνέπειες που θα επιφέρουν την επανεμφάνιση απειλητικών νοσημάτων.

Καμία συσχέτιση παρεκεταμόλης και αυτισμού

- Advertisement -

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η παρακεταμόλη παραμένει ασφαλέστερο αντιπυρετικό και αναλγητικό που χρησιμοποιείται στην παιδιατρική πράξη, όταν χορηγείται στη σωστή δόση. Με νόημα σημειώνεται στην ανακοίνωσή της ότι οι υποθέσεις ή ανεπαρκώς σχεδιασμένες μελέτες δεν θέτουν υπό αμφισβήτηση την κλινική εμπειρία τόσων δεκαετιών  και ισχυρής τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο virus.com.gr

Σχετικές δημοσιεύσεις

Τσουνάμι αντιδράσεων μετά τις δηλώσεις Trump για το Tylenol και τον αυτισμό

Newsroom 3 -
Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τη χρήση του παυσίπονου κατά την εγκυμοσύνη με την εμφάνιση αυτισμού - Τι απαντά η επιστημονική κοινότητα
Διαβάστε περισσότερα

Παραίτηση-βόμβα του επικεφαλής του CDC: Ο Dr. Demetre Daskalakis καταγγέλλει τον Trump και τον RFK Jr.

Newsroom 3 -
Σάλος στις ΗΠΑ με την αποχώρηση του Demetre Daskalakis, που καταγγέλλει πολιτική χειραγώγηση της επιστήμης και επικίνδυνες αλλαγές στα εμβόλια
Διαβάστε περισσότερα

Ένα «Big Beautiful» νομοσχέδιο, πολλά εμπόδια σε υγεία-ασφάλιση

Newsroom 3 -
Οι πιθανές συνέπειες του νομοσχεδίου Τραμπ για τους έως τώρα δικαιούχους, τους παρόχους υγείας και τις ασφαλιστικές
Διαβάστε περισσότερα

H κυβέρνηση Τραμπ παύει την ενημέρωση data για το κόστος των φυσικών καταστροφών!

Newsroom 2 -
Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα πάψει να ενημερώνει μια βάση δεδομένων, η οποία καταγράφει το κόστος των
Διαβάστε περισσότερα

Από την ίδια κατηγορία δημοσιεύσεων

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας

Newsroom 3 -
Οι προτάσεις και παρατηρήσεις θα μπορούν να κατατίθενται έως τις 8 Οκτωβρίου 2025
Διαβάστε περισσότερα

Έκτακτη επιχορήγηση στα νοσοκομεία – Στόχος η μείωση των χρεών

Newsroom 3 -
Τι ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης στην ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Υγείας, όπου συμμετείχαν όλοι οι νέοι διοικητές των νοσοκομείων
Διαβάστε περισσότερα

NN Hellas & Prolepsis: Επόμενος κύκλος δράσεων για την ψυχική υγεία παιδιού και οικογένειας

Newsroom 3 -
Το «Νοιάζομαι για το παιδί μου» ενημερώνει και εκπαιδεύει δωρεάν γονείς, κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς σε θέματα ψυχικής υγείας
Διαβάστε περισσότερα

Performance Technologies και NOVA-ICT αναλαμβάνουν το Health Monitoring της ΗΔΙΚΑ

Newsroom 3 -
Το έργο αποσκοπεί στη βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, ενισχύοντας την ανάλυση, την παρακολούθηση και τη λήψη αποφάσεων με γνώμονα τις ανάγκες
Διαβάστε περισσότερα

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Editorial

Η αποταμίευση για σπουδές: Ένα βήμα μπροστά στο μέλλον των παιδιών

Η Apollon Broker αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης αποταμίευσης μέσα από ειδικά προγράμματα που συνδυάζουν ασφάλεια και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό
Εκδηλώσεις

Η Σοφία Σικοτάκη στο MDRT Day 2025 στη Θεσσαλονίκη

H γενική διευθύντρια της ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ θα καταθέσει το όραμα και τις εμπειρίες της για τον καθοριστικό ρόλο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή
Υγεία

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας

Οι προτάσεις και παρατηρήσεις θα μπορούν να κατατίθενται έως τις 8 Οκτωβρίου 2025
Cyber

H ΚΕΕΕ προειδοποιεί για απάτη με μηνύματα δήθεν προερχόμενα από το ΓΕΜΗ

Η ΚΕΕΕ τονίζει ότι το ΓΕΜΗ δεν αποστέλλει email με συνδέσμους πληρωμής ούτε απειλεί με διαγραφή επιχειρήσεων
Κοινωνική Ασφάλιση

1.000 επιπλέον θέσεις για Άτομα με Αναπηρία στους ΟΤΑ

Για περαιτέρω ενίσχυση των ίσων ευκαιριών στην απασχόληση κάνει λόγο το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Ειδήσεις από το Banks.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Virus.com.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Ειδήσεις από το Coffeemag.gr

Περισσότερες ειδήσεις

Μέλος Μητρώου Ηλεκτρονικού Τύπου (242221)

© Copyright: Ethos Media S.A.